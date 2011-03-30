Остановка печатного станка в Америке – не повод для паники

На мировых рынках снова воцарилось спокойствие, и все пошло своим чередом. Иными словами, фондовые индексы снова стали расти вместе с ценами на сырье.

На данный момент японская история считается «отыгранной» и не представляющей опасности для игры на повышение стоимости активов. Небольшую напряженность создает лишь одно потенциальное событие. А именно: завершение программ количественного смягчения со стороны американских монетаристов. Ведь как ни крути, а мировой финансовый рынок напрямую зависит от действий именно Центробанка Америки, так как ликвидность создается там. Как ожидается, уже в конце июня ФРС США перестанет печатать деньги. Естественно, что в этой связи спекулянты опасаются, что дешевых денег будет меньше, а значит, иссякнет поток ликвидности, благодаря которому активы росли в цене. Только с ноября прошлого года по настоящий момент так называемые избыточные резервы банков на счетах ФРС увеличились на 400 млрд. долларов. Отчасти из-за этого и продолжали расти в цене активы по всему миру. Тем не менее иного выхода у американского регулятора не было. Дело в том, что, даже несмотря не некоторое оживление, повышенного спроса на банковское кредитование не было. Американцы, конечно, стали покупать больше электроники, автомобилей, но этого недостаточно, чтобы вернуть общий уровень кредитования на докризисные показатели. Кредитными картами потребители по-прежнему пользуются очень неохотно, а рынок недвижимости так до конца и не ожил. Учитывая, что банковское кредитование, по сути, напоминает пирамиду (чтобы зарабатывать, банкам надо постоянно наращивать выдачу новых кредитов, за счет продажи старых кредитов для инвесторов, иначе говоря, наращивать объемы секьюритизации), ФРС приходилось возмещать банкам эту «дыру», выделяя деньги. Но, как уже было отмечено, экономика (и американская, и мировая) худо-бедно восстановилась, а на счетах у крупнейших корпораций скопилось огромное количество свободной наличности. Инвестировать в развитие производства корпорации не хотят (потребительский спрос в мире еще далек от идеального), а вот скупать конкурентов желание появилось. Получается, что очень скоро начнется активный процесс по слияниям и поглощениям между компаниями, а финансировать все эти сделки будут, конечно же, банки. К примеру, недавняя сделка между одной американской и немецкой корпорацией принесла крупному банку США прибыль почти в миллиард долларов. Вот именно поэтому сейчас ФРС и может позволить себе взять паузу и перестанет снабжать банки деньгами. Но так как все эти сделки между компаниями будут позитивно влиять на фондовые рынки, никакого обвала биржевых индексов может и не произойти. Конечно, бурный рост прекратился, но не более того. Кстати, как только ФРС прекратит снабжать банки ликвидностью, у них перестанут расти избыточные резервы. Таким образом, в системе останется меньше долларов, что вполне способно спровоцировать подъем американской валюты.