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Сухой закон Кудрина

№ 12(253) от 31.03.2011 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Сухой закон Кудрина

Бюджетный мотор работает с перебоями. Поэтому, по мнению главы Минфина, государственную финансовую машину пора переводить на новый вид топлива – смесь спирта и табака. Ведомство в который раз лоббирует идею ураганного повышения налогов на эти продукты. Эксперты подсчитали – если предложения пройдут, через три года минимальная цена на водку вырастет в четыре раза, на сигареты – в 2,5 раза. Но это не самое страшное.

Кошмарный сон

Последние 12 месяцев г-н Кудрин не оставляет попыток накачать худеющий бюджет за счет производителей зла (так называют табачную и алкогольную промышленности). Как любой министр финансов, он прекрасно осведомлен – удар по кошелькам любителей выпить и покурить – самый простой и надежный способ пополнить госказну. Скорее всего, известен г-ну Кудрину и другой факт. Как доказала мировая практика, больше всего от резкого повышения официальных цен на курево и спиртное выигрывают не сборщики налогов, а поставщики «левой» продукции. Их бизнес мгновенно превращается в золотое дно.

Именно поэтому в прежние годы российский бюджет использовал этот рычаг с большой осторожностью. О чем красноречиво говорят отчеты Росказначейства. За 2010 г. год акцизы на спирт принесли федеральному центру скромные 2,49 млрд. рублей. На табачной поляне сборы во много раз гуще, а именно – 78,261 млрд. рублей. Сумма в 30 раз больше водочной, но все равно относительно невелика. Например, налог на добычу полезных ископаемых приносит бюджету в 12,5 раз больше.

Для сравнения: 15 крупнейших стран Европейского союза только на налогах с крепкого алкоголя получают в общей сложности более 30 млрд. евро в год. В пересчете на наши деньги – 1,2 трлн. рублей. Или более 2 млрд. евро (80 млрд. руб.) в среднем на каждое государство. Табачной промышленности и вовсе пора присвоить звание одного из крупнейших кормильцев бюджета Европы.

По данным Всемирного банка, в 15 ведущих странах ЕС выкуривают 35 млрд. пачек в год. Тогда как в одной-единственной России за год раскупают 20 млрд. пачек. При этом нашей госказне табачная промышленность дает только 0,7% дохода. Для сравнения: в Германии и Великобритании сборы с сигарет обеспечивают 5% бюджета, в Греции, Ирландии и Нидерландах – 10%. В целом по Европе набегает 180 млрд. евро табачных сборов в год. В пересчете на рубли – умопомрачительные 7,2 триллиона.

Легко понять, почему министр А. Кудрин на протяжении последнего года то и дело заводит речи о необходимости повысить акцизы на эти не самые полезные товары. Вероятно, он спит и видит, как цены на отечественных прилавках подтягиваются к мировому уровню. Если бы тот же сон увидел любой рядовой российский курильщик, для него это бы стало одним из самых страшных кошмаров в жизни.

Хорошо еще, если стоимость сигарет привидится, как в Японии. В сентябре 2010 г. акцизы на табак там разом выросли на 33%. После чего минимальная стоимость пачки подскочила до 400 йен (150 рублей). Надо сказать, на мировом фоне это еще по-божески. Японское правительство до последнего удерживалось от повышения, поскольку курильщиков в Стране восходящего солнца очень много – 38% взрослого населения. Почти как в России. Зато в Норвегии и Британии с любителями подымить не церемонятся. Цены там давно самые высокие в мире. В пересчете на наши деньги – 300–400 руб. за пачку. Во Франции сигареты стоят 6,5 евро (260 руб.) и даже в небогатой Аргентине минимальная цена пачки недавно поднялась до 10 песо (50 рублей). На этом фоне г-н Кудрин, предлагающий поднять цену на сигареты в несколько раз, не выглядит самым жадным министром финансов на Земле. И шансы воплотить идею у него есть. Тут любой задумается о выгоде здорового образа жизни.

Европейская судьба

С другой стороны, практика показала – многих любителей спиртного дороговизна продукта не останавливает. По части цен на алкоголь ситуация в РФ далеко не так однозначна, как с сигаретами. В целом дешевая у нас только водка, а пиво местного разлива и тем более привозные вина давно стоят гораздо дороже, чем в Европе.

«На деле Россия – страна с очень дорогим алкоголем. Наши пиво, вино, ликеро-водочные изделия в 5–6 раз дороже, чем в Восточной и Западной Европе, США, Австралии. Конечно, если измерять это относительно средних зарплат. Хотя в Швеции и Финляндии водка стоит 12 евро, а наша самая дешевая – 100 рублей за литр, с учетом покупательной способности населения и зарплат наша водка в разы менее доступна, чем у них», – утверждает директор аналитического Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Так или иначе, но будет еще дороже. Минфин упорствует в желании отстоять четырехкратный рост акцизов на спирт. Этот налог заложен не только в цену водки, но и любых других алкогольных напитков, включая вина, пиво, коктейли и т.д. По мнению ведомства А. Кудрина, в следующем году с литра спирта надо брать 462 руб., год спустя – 693 руб., в 2014 г. – уже 900 рублей. При таких налогах с каждого пол-литра водки государство получит 180 руб., а дополнительный доход бюджета в ближайшие три года достигнет 300 млрд. рублей. Понятен и побочный эффект. Союз производителей алкогольной продукции заявил, что розничная цена пол-литра сорокаградусного напитка гарантированно зашкалит за 390 рублей. Ясна и новая цена пачки сигарет. После многоступенчатого повышения акцизов она подскочит с нынешних средних 24 до 60 рублей.

Разумеется, мало кто верит, что правительство действительно решится на такое резкое удорожание товаров, занимающих далеко не последнее место в продовольственной корзине населения. Всем понятно – сигареты и алкоголь – зло. Но бороться с ними одним только лобовым повышением цен бессмысленно. Специалисты приводят в пример поучительную историю.

В Европе побочным эффектом драконовских цен на табак стал неслыханный успех пиратских сигарет. Недавно 120 европейских чиновников собрались в Брюсселе, чтобы обсудить проблему «Джин Линг». Эта нелегальная марка сигарет появилась на черном рынке Европы три года назад. Сигареты очень сомнительного качества, зато в ЕС их продают из-под полы по строго фиксированной цене – 2 евро. Это в 3–5 раз ниже официальной цены курева. Исследования показывают – благодаря стоимости «Джин Линг» стал самой раскупаемой маркой в Европе, захватив четверть германского, треть итальянского и французского, половину латвийского и польского рынков.

Самое интересное – итоги расследования Интерпола. Оказалось, несмотря на азиатское название, в действительности сотни миллионов пачек пиратского курева для европейцев выпускают в российском Калининграде. Оно стало самым изымаемым контрабандным товаром в ЕС. Только на российско-польской границе в прошлом году арестовали 1 млрд. этих сигарет. Но для сигаретных пиратов это не проблема. В Калининграде на всю катушку работают несколько фабрик мощностью 14 млрд. сигарет в год. Себестоимость одной пачки – 10 евроцентов (40 копеек). Девять из десяти сигаретных блоков благополучно добираются до покупателей в Европе. Так что прибыль теневых дельцов – более 1000%. С каждого контейнера, набитого «Джин Линг», они зарабатывают 3 млн. евро.

Что в итоге? У нас хотя бы товар пока качественный. Доля подделок стремится к нулю. Не хотелось бы повторить судьбу европейцев, массово затягивающихся третьесортным куревом. Бороться с ним надо другими методами. Понятно, без существенного повышения акцизов дело не обойдется. В последнее время они стабильно росли на 30–40% в год. Но эксперты единодушны во мнении – правительство завернет самые радикальные предложения Минфина. Роста цен в 3–4 раза не будет точно. По крайней мере – пока не пройдут выборы.

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