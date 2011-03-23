В хорошей компании пиво вкуснее

Специалисты исследовательского холдинга «Ромир» пришли к любопытным выводам. Они провели эксперимент и выяснили, что на восприятие потребителей пива влияют обстановка, настроение, атмосфера и повод для встречи. При этом такие критерии, как цвет, хмелевая горечь, высота пены и т.д., которые особенно ценятся в среде профессиональных дегустаторов, для простых любителей пенного оказались менее важны. Но это не значит, что популярный в народе напиток не должен соответствовать самым строгим критериям качества. Ведь именно эти показатели являются главными конкурентными преимуществами продукта.

Сегодня отечественные производители инвестируют десятки миллионов рублей в модернизацию оборудования и совершенствование систем контроля качества. На качество сделали ставку и в компании «Балтика», что позволило ей быстро завоевать и из года в год удерживать почти половину пивоваренного рынка страны. Питерские пивовары одними из первых в России внедрили на своих заводах систему менеджмента качества и продолжают уделять этим вопросам значительное внимание.

Недавно компания завершила внедрение лабораторной информационной системы менеджмента – LIMS, которая позволяет контролировать качество продукции на всех этапах производственного процесса. Ее основные достоинства, по словам директора по качеству компании Бориса Баташова, заключаются в возможности оперативного обмена информацией в режиме онлайн, что позволяет улучшить управление производством и повысить точность прогнозов.

Для пивоваров качество – это объективное понятие. «Оно включает в себя, – говорит начальник производственной лаборатории «Балтики» Кирилл Купцинелли, – многоступенчатые проверки и контроль соблюдения нормативов и стандартов – как внутренних, так и государственных». А что такое качество для потребителей, удалось определить исследователям из холдинга «Ромир». Участников эксперимента они разделили на три группы и устроили для них дегустацию «балтийской» Семерки в баре, дома и на обычном складе. Никто из респондентов не знал о том, какой именно пенный напиток они пробуют. Оказалось, что пиво гораздо вкуснее в баре, идеально для домашнего общения с друзьями, но совершенно не подходит для посиделок в некомфортной обстановке.

Хотя главными критериями выбора пенного для потребителей являются его вкусовые характеристики, их восприятие во многом зависит от условий потребления – такой вывод сделал президент гильдии маркетологов, член совета директоров исследовательского холдинга Игорь Березин.