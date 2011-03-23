Автомобильное будущее

Автопром все же прорвался в светлое будущее. В прошлом году население России потратило на покупку новых легковушек 1,3 трлн. руб. (42,4 млрд. долл.). Сумма превосходит ВВП таких стран, как Болгария, Узбекистан, Исландия и Литва. По сравнению с 2009 г. отечественный автопарк вырос на 2 млн. легковых машин – с 32 до 34 миллионов.

Самое впечатляющее достижение года: впервые в истории отечественного автопрома на территории РФ выпустили больше иномарок, чем легковых автомобилей отечественной разработки. По итогам 12 месяцев с конвейеров сошли 581 тыс. «жигулей» против 621 тыс. «иностранцев».

Для сравнения: на АвтоВАЗе по сей день с ностальгией вспоминают 2001 г. – лучший в истории завода. Тогда в Тольятти выпустили более 1 млн. легковушек. В те годы разговоры об угрозе со стороны отверточных иномарок вызывали гомерический смех. Потому что за весь 2001 г. на территории РФ собрали лишь 3,2 тыс. машин с иностранными названиями.

Но эти времена остались в прошлом. Никто не станет спорить – уж что-что, а комбинацию по превращению России в одну из крупнейших мировых производственных автоплощадок правительство провернуло блестяще. Сначала с подачи Минэкономразвития появилось знаменитое соглашение о промсборке. В течение 2005–2007 гг. его подписали 20 иностранных компаний, включая все крупнейшие мировые автоконцерны.

Так в России появились заводы «Фольксваген», «Пежо-Ситроен», «Форд», «Тойота», «Нис­сан» и «Дженерал Моторс». Тут наступил черед второго этапа авторокировки. Надо было что-то делать с загибающимися на глазах остатками отечественного автопрома. Чтобы пустить по миру сотни тысяч работников АвтоВАЗа, ГАЗа и т.д., правительство создало три ключевых альянса. У нас все в памяти – знаменитая продажа 25% акций тольяттинского завода концерну «Рено-Нис­сан». Вторым объединением стал альянс «Форда» и концерна «Соллерс». Наконец, третьим, завершающим, аккордом стало стратегическое сотрудничество «Фольксвагена» и Горьковского автозавода, о котором объявили в конце февраля 2011 года.

Когда предприятия пристроили в надежные руки, настало время начинать третий этап комбинации. Первоначальные правила промсборки были на редкость либеральными. Отверточники получали огромные таможенные льготы в обмен на обязательство построить заводы мощностью каких-то 25 тыс. автомобилей в год. Кроме того, с них взяли туманное обещание постепенно довести долю российских комплектующих до 30%.

Критики говорили: мировые автоконцерны принесли в РФ инвестиции на 2,8 млрд. долларов. А промсборочных льгот мы им дали на 5,6 млрд. долларов. В действительности уже в самом начале в план заложили такие цифры. Что интересно – это сработало. Теперь срок предыдущего соглашения о промсборке заканчивается. По новым правилам, льготы достанутся только тем предприятиям, которые способны на выпуск не менее 300 тыс. автомобилей в год. При этом треть машин придется оснащать двигателями и коробками передач, произведенными в России.