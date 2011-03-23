Семейный подряд на службе коррупции?

Известный общественный деятель А. Навальный устроил очередной громкий скандал вокруг госзакупок. Он обнаружил в документах Минэкономразвития, которым руководит Э. Набиуллина, готовый законопроект, фактически отменяющий нынешнюю систему. При ней, как известно, ежегодно 5 трлн. бюджетных рублей распределяются среди подрядчиков на тендерах и аукционах. Г-н Навальный назвал его «Закон в поддержку коррупции».

Особая интрига – скандальный законопроект разработали эксперты Высшей школы экономики (в просторечии – «Вышка»). Ректор этого учебного заведения Ярослав Кузьминов не стерпел обвинений и 18 марта вызвал обидчика на «дуэль» – открытые общественные дебаты. Что всплыло в ходе спора?

«Весьма важный момент — Э. Набиуллина замужем за ректором ВШЭ Ярославом Кузьминовым. Я этого человека уважаю, говорю без сарказма. Но когда она говорит о коррупции и госзакупках, мне становится смешно, потому что она сидит в совете директоров «Газпрома». Из «Газпрома» крадут ежедневно миллиарды, почему-то никто не хочет контролировать коррупцию», – первым делом заявил г‑н Навальный.

Его позиция проста. Нынешний закон о госзакупках, известный как 94-ФЗ, – плохой. Чиновники давно научились обходить все заложенные в нем ограничения на распил государственных миллиардов и ловко пользуются многочисленными дырами и лазейками. Но то, что предлагают взамен, – стократ хуже. По крайней мере, сейчас общественности открыты все данные по аукционам и есть хоть какой-то надзор.

Ректор «Вышки» согласился – действующий закон плох до невозможности. Он давно не работает, а конкуренция на закупках – часто липовая. Если в 2006 г. 77% госзакупок шли в результате по-настоящему конкурентных процедур, то в 2007 г. – 55%, в 2008 г. – 51%, в 2009 г. – только 44%. Это – официальные цифры Росстата.

Тенденция – как на ладони. Расчетные потери бюджета с учетом коррупционной составляющей цены – около триллиона рублей из пяти закупочных. Для сравнения: федеральный бюджет на образование – 400 млрд. рублей. Все потому, что в 94-ФЗ нет живого места. За бесконечными правками, которые постоянно вносились в него с 2005 г., сам закон уже не виден. «94-ФЗ пользуется просто колоссальной популярностью в чиновничьей среде. Он в углу висит, и на него молятся каждое утро. Это закон с заплатками. Заплатка на заплатке. Он похож на дрезину – старая, но едет. ВШЭ и Минэкономразвития предлагают дрезину «раздолбать» и построить летучий корабль», – заявил г-н Кузьминов.

Как именно? Оказалось, есть три концепции. Одна – Минэкономразвития, вторая – Антимонопольной службы, третья – вышла из стен Минфина. Свой вариант радикальной перекройки закона о госзакупках предложил даже Комитет по строительству Госдумы. Разумеется, каждое ведомство тянет одеяло на себя.

Что касается «Вышки», там считают – главная проблема действующего закона о закупках в том, что его разработчики не поняли и не учли, что у товара есть не только цена, но и качество. А вот поставщики товаров и услуг государству это отлично понимают. И обувают государство где можно и как можно. Либо через фирму-специалиста по выигрышу всех конкурсов, либо через сговор с чиновниками.

Вторая проблема: эффективность закупок расценивается не по достигнутому результату, а по формальному соблюдению процедур. Отдельная песня – электронные торговые площадки. На них крутятся триллионы бюджетных денег. «Каждый мало-мальски знакомый с практикой отечественной бюджетной системы скажет, что где-то один или полпроцента от этой суммы любой банк радостно отдаст тому, кто эти деньги приводит. Идет ожесточенная борьба некоторых чиновников сначала за то, чтобы эти площадки отобрать, а потом ограничить их число», – добавил г-н Кузьминов.

В общем, спор вышел увлекательный, но все остались при своем мнении. Г-на Навального по-прежнему наотрез не устраивает «концепция Кузьминова – Набиуллиной». В частности, она допускает «конкурентные переговоры» чиновников с поставщиками. «Давайте тогда уж назовем вещи своими именами и введем новый пункт – «размещение заказа путем сидения в ресторане и черчения на салфетке схемы отката». Это тоже конкурентные переговоры. Одни откатывают 25%, но безналом, нужна «прокладочная» контора. Другие 18%, но наликом и сразу», – иронизирует Навальный.

Ясно только одно. Страсти вокруг закона о госзакупках не утихнут очень долго. А это значит, чиновники наверняка сорвут поручение президента Дм. Медведева, который еще в конце прошлого года потребовал изменить закон к лучшему в срок – до 1 апреля 2011 года.