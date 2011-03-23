Как и следовало ожидать, как только ситуация вокруг Японии немного стабилизировалась, мировые рынки тут же отреагировали новым взлетом стоимости активов.

Спекулянты, воодушевленные призывами банковских аналитиков покупать «пока подешевело», бросились исполнять эти рекомендации. В результате биржевые индексы очень быстро отыграли почти все потери.

Парадокс состоит в том, что так до сих пор и непонятно, каким в итоге будет ущерб от катастрофы в Японии. В том числе и с точки зрения влияния на мировую экономику, особенно на весь Азиатский регион. Несмотря на то что худшего сценария удалось избежать, побочные эффекты могут быть сильнее, чем кажется.

Один из самых неприятных моментов катастрофы на станции «Фукусима» – это неопределенность по поводу возможного загрязнения радиацией не столько атмосферы, сколько прилегающей к зоне заражения земельной почвы. Это действительно довольно мрачный вариант развития событий, так как напрямую затрагивает сельское хозяйство страны. Судя по всему, последствия для почвы уже есть, и пока до конца не ясно лишь одно – каков объем загрязненных земель, на которых будет уже рискованно вести сельское хозяйство.

Всемирная организация здравоохранения уже выразила опасения, что ядерный кризис может иметь гораздо больший эффект, нежели ожидалось. Выступая на брифинге в Пекине, представители ВОЗ заявили, что в свете последних данных ситуация очень серьезная. Пострадавшие от радиации сельскохозяйственные земли вряд ли будут пригодны для производства продовольствия. Власти США, Китая, Тайваня и Южной Кореи уже объявили о готовности ограничить и даже ввести запрет на импорт японского продовольствия на свои рынки.

Получается, что почти 20% всего сельского хозяйства Японии получило такой мощный удар, оправиться от которого будет очень сложно. Тяжелой окажется и ситуация для японских финансов. Помимо новых затрат на топливо, импорт которого теперь придется увеличивать (из-за потери значительной части ядерной энергии), придется закупать и больше продовольствия.

Тем временем продовольственный рынок только недавно стабилизировался после периода бурного роста цен. Но спекулянты очень быстро сообразят, что появился новый покупатель. Тогда цены на еду снова начнут расти.

Дальше сценарий может быть совсем уж негативным, учитывая, что во многом из-за роста цен на продовольствие и начал бурлить Ближний Восток. Ростки недовольства среди населения стали затрагивать даже Китай. Иными словами, эти побочные эффекты могут еще сильнее запутать узел проблем, который все туже затягивается на «шее» монетарных властей.