//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Дания встречает российскую делегацию

Российско-датская бизнес‑конференция и 4-дневная программа Energy Tour визитов в датские инновационные компании пройдет 26–29 апреля 2011 в Копенгагене

№ 11(252) от 24.03.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Дания встречает российскую делегацию

Королевство Дания встречает Россию по случаю приезда делегации ERBA-Россия, состоящей из топ-менеджеров и специалистов крупных российских компаний, представителей региональных правительств и министерств, а также средств массовой информации с 26 по 29 апреля 2011 года.

Дания - признанный мировой лидер в эффективной традиционной и возобновляемой энергетике, энергосберегающем строительстве и в экологически чистых технологиях в городском хозяйстве.

В рамках визита – участие в российско-датской бизнес-конференции DANISH INDUSTRY в конфедерации датских промышленников:

1. Эффективная энергетика. Тепловая и электрическая генерация, автоматика и управление, умные сети, эффективный менеджмент.

2. Энергосбережение в строительстве. Новые технологии в строительстве и энергообеспечении зданий и районов, современная архитектура, «активные» и типовые дома, «умные» дома, энергосберегающие материалы и оборудование.

3. Возобновляемая энергетика. Биогаз, брикеты из древесных и с/х отходов, энергия земли, волн и ветра, солнечные батареи, электромобили и др.

4. Экология и городское хозяйство. Водоочистка, уменьшение выбросов СО2, законодательство и квоты на выбросы, мусоросжигательные заводы, управление.

5. Финансирование проектов.

В программе практических посещений объектов Energy Tour и датских инновационных компаний – мультиэнергетическая станция, центральный диспетчерский пульт энергоснабжения Копенгагена, реконструкции городского района, биогазовая станция, мультиэнергетическая БИОстанция, крупный парк ветряных генераторов, мусоросжигательный завод, столичный университет, инновационные водоочистные сооружения, энергоэффективная деревня с детским садиком, «умные» и энергетически «активные» дома, энергосберегающие офисные здания и переговоры в компаниях.

ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА www.ERBArus.ru по тел. +7 (495) 638-54-85

Напомним, что Президент России Дмитрий Медведев во время официального визита в 2010 году высоко оценил уровень датских инноваций в сфере энергетических, строительных и «зеленых» технологий и заявил о необходимости интенсификации двустороннего межгосударственного и бизнес-сотрудничества. Между странами ежегодно проходят двусторонние рабочие встречи в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других стратегических отраслях, уже в 2011 году планируется визит в Данию премьер-министра России Владимира Путина.

Европейско-российская бизнес-ассоциация, конфедерация датских промышленников и Energy Tours при Министерстве энергетики и климата Дании приглашают руководителей российских компаний и представителей федеральных и региональных властей войти в состав делегации и оценить революционные достижения Дании из первых рук с 26 по 29 апреля 2011 г.

ЕРБА-Россия, www.ERBArus.ru: Москва (495) 638-54-85, Букирева Вероника Николаевна nika@erbarus.ru

+7 915 230 9189

DANISH INDUSTRY, www.di.dk:Копенгаген (+45) 3377 3766, Tue Robi Jensen, International Market Adviser, trj@di.dk

(+45) 2624 2026

«Электрические сети. Генерация. Управление»

Деловая поездка 11–16 апреля 2011 года, Дания и Швеция

ЕРБА-Россия и СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» приглашают российские энергетические компании в деловую поездку по программе: «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ. ГЕНЕРАЦИЯ. УПРАВЛЕНИЕ» с 11 по 16 апреля 2011 г.

В программе поездки: генерация, электрические сети, подстанции, системы автоматизации, малая гидроэнергетика, комбинирование тепла и электричества, возо­бновляемые источники, районное кондиционирование, эффективное управление энергетическими объектами и ­сетями.

В рамках визита  участие в Международной выставке Transmission & Distribution. SMART GRIDS EUROPE 2011 (Трансформация & Распределение. УМНЫЕ СЕТИ) в Копенгагене. На выставке: более 800 ключевых игроков и экспертов ведущих западных энергетических компаний, перспективы развития энергетической карты Европы, объединения, модернизации и автоматизации распределительных сетей, внедрения новых возобновляемых и прерывистых источников энергии.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Путин заранее предупреждал президента США о теракте 11 сентября, рассказал эксперт

Путин заранее предупреждал президента США о теракте 11 сентября, рассказал эксперт

Экс-аналитик ЦРУ по России, политолог Джордж Биби рассказал в своей книге о том, как президент РФ Владимир Путин предупреждал президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе теракта за два дня до 11 сентября 2001 года.

//В мире

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет

На Украине в будущем произойдет новый Майдан, который бывшая советская республика не переживет. Такую точку зрения высказали эксперты, говорится в заметке, опубликованной на страницах интернет-СМИ.

//Политика

Пушков рассказал о "рабской зависимости" Польши от США

Пушков рассказал о "рабской зависимости" Польши от США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью издания Polityka, в которой обращается внимание на безоговорочное и рабское послушание Польши в отношении Соединенных штатов.

//новости партнеров

//В мире

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Эксперт Алексей Мухин рассказал, какое будущее ждет непризнанные республики Донбасса, если не будут выполнены минские соглашения. Точка зрения аналитика приведена в публикации, появившейся на страницах СМИ.

//В мире

Военные ДНР уничтожили трех диверсантов ВСУ в ходе прорыва украинской спецгруппы

Военные ДНР уничтожили трех диверсантов ВСУ в ходе прорыва украинской спецгруппы

Бойцы ДНР пресекли новую попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию республики. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Народной милиции самопровозглашенного государства.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков объявил о возможной масштабной реформе в авиастроении. Сердюков назвал ошибки Объединенной авиастроительной корпорации.

//В мире

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Самые известные коты Риги – Кузя и Мурис в Рижской думе. Экс-мэр Риги Нил Ушаков в конце 2011 года взял их из приюта и поселил в Рижской думе. Так два пушистика стали «официальными» котами Риги.

//Непознанное

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России

Известный уфолог Скотт Уоринг накануне опубликовал на своем официальном сайте видеозапись об обнаружении в России в 2015 году древнего беспилотника НЛО. Объект нашли в угольной шахте.

//Происшествия

На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине

На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине

В четверг, 5 сентября, в Ставропольском крае подростки угнали у родителей автомобиль и попали в смертельную аварию. Уточняется, что инцидент произошёл в селе Дербетовка.

//Новости партнеров

//Политика

В Пентагоне назвали главную угрозу для США в киберпространстве

В Пентагоне назвали главную угрозу для США в киберпространстве

Главные опасения у США в киберпространстве по-прежнему вызывает Россия. Об этом заявил в четверг главный юридический советник Агентства национальной безопасности США Гленн Герстелл.

//Происшествия

Известны подробности ДТП под Владимиром, в котором погибли подростки

Известны подробности ДТП под Владимиром, в котором погибли подростки

В полиции рассказали, что сбивший двух подростков насмерть в поселке Мелехово Владимирской области водитель BMW уже не раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости в 2019 году.

//Новости СМИ2

//В мире

Более 220 тысяч людей в США остались без света из-за урагана "Дориан"

Более 220 тысяч людей в США остались без света из-за урагана "Дориан"

Более 220 тысяч жителей американских штатов Южная Каролина и Джорджия остались без электричества из-за урагана "Дориан", который обрушился на США. Об этом сообщает портал Poweroutage.us.

//В мире

В Латвии судят «русского шпиона» Олега Бурака

В Латвии судят «русского шпиона» Олега Бурака

В Латвии продолжается судебный процесс над гражданином Латвии Олегом Бураком, которого обвиняют в шпионаже в пользу России.

//Здоровье

Составлен список бытовых предметов, несущих смертельную опасность

Составлен список бытовых предметов, несущих смертельную опасность

Эксперты заявили, что некоторые широко распространенные в быту предметы могут быть опасны для здоровья, провоцируя, как утверждают специалисты, даже развитие смертельных заболеваний.

//Происшествия

Давка и потасовка произошли на распродаже дешёвых вещей во Владикавказе

Давка и потасовка произошли на распродаже дешёвых вещей во Владикавказе

Руководитель пресс-службы администрации города Дзерасса Дзестелова рассказала, что во Владикавказе произошла массовая драка на распродаже одежды. По её словам, помещение было полностью заполнено, а некоторые люди защищали свои вещи от соперников.

//Политика

Эксперт объяснила, зачем Собчак подняла тему принадлежности Крыма на Украине

Эксперт объяснила, зачем Собчак подняла тему принадлежности Крыма на Украине

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш оценила заявление известной телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крыма, которое она сделала в эфире украинского радио.

//В мире

На Шпицбергене гробы с умершими стали подниматься из-под земли

На Шпицбергене гробы с умершими стали подниматься из-под земли

Ландшафт норвежского архипелага Шпицберген претерпевает большие изменения. В городе Лонгйире на кладбище начали обнажаться могилы. Об этом поведал в интервью NTD настоятель местного храма.

//Новости партнеров

//В мире

В Рижском порту новый председатель правления

В Рижском порту новый председатель правления

Председателем правления Рижского свободного порта утвержден мэр Риги Олег Буров. Градоначальник был утвержден сегодня, 5 сентября, на очередном заседании правления порта. За него проголосовало большинство.

//Происшествия

В Японии после "встречи" с грузовиком сошел с рельсов поезд

В Японии после "встречи" с грузовиком сошел с рельсов поезд

В городе Иокогама поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде, сообщает в четверг телеканал NHK. По данным местных властей, ранения могли получить порядка 30 человек.

//Культура

Жена Гафта отреагировала на слухи о параличе актёра

Жена Гафта отреагировала на слухи о параличе актёра

Жена народного артиста СССР и актера театра "Современник" Валентина Гафта Ольга Остроумова опровергла информацию о частичном параличе мужа. По её словам, состояние актёра остаётся стабильно тяжелым.

//Шоу-бизнес

Певица и мать троих детей Согдиана раскрыла секрет быстрого похудения после родов

Певица и мать троих детей Согдиана раскрыла секрет быстрого похудения после родов

Певица Согдиана, которая месяц назад стала третий раз мамой, начала худеть сразу после родов. Знаменитость рассказала, что смогла сбросить десять килограммов за короткий промежуток времени.

//Наука

Белки "подслушивают" птичьи трели в своих целях

Белки "подслушивают" птичьи трели в своих целях

Ученые из США выяснили, что белки часто "подслушивают" птичье пение и используют его в своих личных целях. Статья о данном исследовании была опубликована в научном журнале PLOS ONE.

//Политика

Летчик-испытатель назвал преимущества истребителя Су-57

Летчик-испытатель назвал преимущества истребителя Су-57

Летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на российском истребителе Су-57. Пилот рассказал о характеристиках российского авиационного комплекса пятого поколения.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Федор Конюхов не поехал в Хабаровск поддерживать Вику Цыганову
2

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России
3

Покушение на ЦАГИ
4

Самые очевидные симптомы появления злокачественной опухоли перечислили врачи
5

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры