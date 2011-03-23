Дания встречает российскую делегацию

Королевство Дания встречает Россию по случаю приезда делегации ERBA-Россия, состоящей из топ-менеджеров и специалистов крупных российских компаний, представителей региональных правительств и министерств, а также средств массовой информации с 26 по 29 апреля 2011 года.

Дания - признанный мировой лидер в эффективной традиционной и возобновляемой энергетике, энергосберегающем строительстве и в экологически чистых технологиях в городском хозяйстве.

В рамках визита – участие в российско-датской бизнес-конференции DANISH INDUSTRY в конфедерации датских промышленников:

1. Эффективная энергетика. Тепловая и электрическая генерация, автоматика и управление, умные сети, эффективный менеджмент.

2. Энергосбережение в строительстве. Новые технологии в строительстве и энергообеспечении зданий и районов, современная архитектура, «активные» и типовые дома, «умные» дома, энергосберегающие материалы и оборудование.

3. Возобновляемая энергетика. Биогаз, брикеты из древесных и с/х отходов, энергия земли, волн и ветра, солнечные батареи, электромобили и др.

4. Экология и городское хозяйство. Водоочистка, уменьшение выбросов СО 2 , законодательство и квоты на выбросы, мусоросжигательные заводы, управление.

5. Финансирование проектов.

В программе практических посещений объектов Energy Tour и датских инновационных компаний – мультиэнергетическая станция, центральный диспетчерский пульт энергоснабжения Копенгагена, реконструкции городского района, биогазовая станция, мультиэнергетическая БИОстанция, крупный парк ветряных генераторов, мусоросжигательный завод, столичный университет, инновационные водоочистные сооружения, энергоэффективная деревня с детским садиком, «умные» и энергетически «активные» дома, энергосберегающие офисные здания и переговоры в компаниях.

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Напомним, что Президент России Дмитрий Медведев во время официального визита в 2010 году высоко оценил уровень датских инноваций в сфере энергетических, строительных и «зеленых» технологий и заявил о необходимости интенсификации двустороннего межгосударственного и бизнес-сотрудничества. Между странами ежегодно проходят двусторонние рабочие встречи в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других стратегических отраслях, уже в 2011 году планируется визит в Данию премьер-министра России Владимира Путина.

Европейско-российская бизнес-ассоциация, конфедерация датских промышленников и Energy Tours при Министерстве энергетики и климата Дании приглашают руководителей российских компаний и представителей федеральных и региональных властей войти в состав делегации и оценить революционные достижения Дании из первых рук с 26 по 29 апреля 2011 г.

ЕРБА-Россия, www.ERBArus.ru: Москва (495) 638-54-85, Букирева Вероника Николаевна nika@erbarus.ru

+7 915 230 9189

DANISH INDUSTRY, www.di.dk:Копенгаген (+45) 3377 3766, Tue Robi Jensen, International Market Adviser, trj@di.dk

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