Дания встречает российскую делегацию
Российско-датская бизнес‑конференция и 4-дневная программа Energy Tour визитов в датские инновационные компании пройдет 26–29 апреля 2011 в Копенгагене
№ 11(252) от 24.03.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Королевство Дания встречает Россию по случаю приезда делегации ERBA-Россия, состоящей из топ-менеджеров и специалистов крупных российских компаний, представителей региональных правительств и министерств, а также средств массовой информации с 26 по 29 апреля 2011 года.
Дания - признанный мировой лидер в эффективной традиционной и возобновляемой энергетике, энергосберегающем строительстве и в экологически чистых технологиях в городском хозяйстве.
В рамках визита – участие в российско-датской бизнес-конференции DANISH INDUSTRY в конфедерации датских промышленников:
1. Эффективная энергетика. Тепловая и электрическая генерация, автоматика и управление, умные сети, эффективный менеджмент.
2. Энергосбережение в строительстве. Новые технологии в строительстве и энергообеспечении зданий и районов, современная архитектура, «активные» и типовые дома, «умные» дома, энергосберегающие материалы и оборудование.
3. Возобновляемая энергетика. Биогаз, брикеты из древесных и с/х отходов, энергия земли, волн и ветра, солнечные батареи, электромобили и др.
4. Экология и городское хозяйство. Водоочистка, уменьшение выбросов СО2, законодательство и квоты на выбросы, мусоросжигательные заводы, управление.
5. Финансирование проектов.
В программе практических посещений объектов Energy Tour и датских инновационных компаний – мультиэнергетическая станция, центральный диспетчерский пульт энергоснабжения Копенгагена, реконструкции городского района, биогазовая станция, мультиэнергетическая БИОстанция, крупный парк ветряных генераторов, мусоросжигательный завод, столичный университет, инновационные водоочистные сооружения, энергоэффективная деревня с детским садиком, «умные» и энергетически «активные» дома, энергосберегающие офисные здания и переговоры в компаниях.
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Напомним, что Президент России Дмитрий Медведев во время официального визита в 2010 году высоко оценил уровень датских инноваций в сфере энергетических, строительных и «зеленых» технологий и заявил о необходимости интенсификации двустороннего межгосударственного и бизнес-сотрудничества. Между странами ежегодно проходят двусторонние рабочие встречи в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других стратегических отраслях, уже в 2011 году планируется визит в Данию премьер-министра России Владимира Путина.
Европейско-российская бизнес-ассоциация, конфедерация датских промышленников и Energy Tours при Министерстве энергетики и климата Дании приглашают руководителей российских компаний и представителей федеральных и региональных властей войти в состав делегации и оценить революционные достижения Дании из первых рук с 26 по 29 апреля 2011 г.
ЕРБА-Россия, www.ERBArus.ru: Москва (495) 638-54-85, Букирева Вероника Николаевна nika@erbarus.ru
+7 915 230 9189
DANISH INDUSTRY, www.di.dk:Копенгаген (+45) 3377 3766, Tue Robi Jensen, International Market Adviser, trj@di.dk
(+45) 2624 2026
«Электрические сети. Генерация. Управление»
Деловая поездка 11–16 апреля 2011 года, Дания и Швеция
ЕРБА-Россия и СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» приглашают российские энергетические компании в деловую поездку по программе: «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ. ГЕНЕРАЦИЯ. УПРАВЛЕНИЕ» с 11 по 16 апреля 2011 г.
В программе поездки: генерация, электрические сети, подстанции, системы автоматизации, малая гидроэнергетика, комбинирование тепла и электричества, возобновляемые источники, районное кондиционирование, эффективное управление энергетическими объектами и сетями.
В рамках визита – участие в Международной выставке Transmission & Distribution. SMART GRIDS EUROPE 2011 (Трансформация & Распределение. УМНЫЕ СЕТИ) в Копенгагене. На выставке: более 800 ключевых игроков и экспертов ведущих западных энергетических компаний, перспективы развития энергетической карты Европы, объединения, модернизации и автоматизации распределительных сетей, внедрения новых возобновляемых и прерывистых источников энергии.
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