С судом не поспоришь
№ 10(251) от 17.03.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Высший арбитражный суд РФ наводит порядок в сфере потребительского кредитования.
Судьи предписывают признавать незаконными случаи, когда банк в одностороннем порядке меняет ставки по кредитам или пересматривает другие условия договора. Еще одна революционная норма – запрет на взимание комиссий за досрочный возврат кредита. Кроме того, банки лишаются права требовать досрочного погашения кредита из-за того, что финансовое положение заемщика ухудшилось.
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