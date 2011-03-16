С судом не поспоришь

Высший арбитражный суд РФ наводит порядок в сфере потребительского кредитования.

Судьи предписывают признавать незаконными случаи, когда банк в одностороннем порядке меняет ставки по кредитам или пересматривает другие условия договора. Еще одна революционная норма – запрет на взимание комиссий за досрочный возврат кредита. Кроме того, банки лишаются права требовать досрочного погашения кредита из-за того, что финансовое положение заемщика ухудшилось.