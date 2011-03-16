Японская трагедия

Естественно, что главное событие на финансовом рынке – катастрофа в Японии. Именно это стало катализатором падения фондовых индексов по всему миру.

Как ни парадоксально, но пока точка зрения на эту трагедию основана на поговорке «не было бы счастья, да несчастье помогло». Имеется в виду то, что природный катаклизм, вызвавший разрушения целых городов, выведет экономику из многолетней депрессии. Приведет к экономическому буму. Ведь, по логике вещей, придется направлять десятки миллиардов долларов на восстановление, что обязательно поможет экономике.

Припоминаю, как несколько лет назад один чиновник из правительства Японии сказал: «Что нужно экономике Японии – так это хорошее землетрясение». Конечно же, тот чиновник пошутил. Но смысл его шутки был в том, что японские власти долго пытались оживить экономику, но без особых успехов. И вот землетрясение случилось. Но мог ли тогда этот самый японский чиновник подумать о том, что катастрофа будет таких масштабов!

До сих пор неизвестно, чем и когда закончится нависшая угроза ядерной катастрофы. Пока новости из Японии все тревожнее. Но уже ясно одно: потенциальная угроза политического кризиса в Персидском заливе (с точки зрения цен на нефть) и фактически потеря собственного потенциала атомной энергетики всерьез подорвут уверенность японцев в завтрашнем дне. Мощная система атомных электростанций была здесь чуть ли не единственным оплотом идеи промышленной независимости ввиду полной зависимости от импорта сырья почти всех видов. Ядерный сектор казался неуязвимым перед лицом глобальной политической и экономической нестабильности. Потеряв одну из своих самых мощных атомных станций, Япония фактически лишилась «защитной стены» для своей экономики. Иными словами, Япония теперь не контролирует ничего. Это крайне важный момент в понимании того, что уверенность японцев в неминуемости своего успеха стоит в шаге от бездны. Япония и японцы вынуждены жить в условиях постоянного страха неопределенности и опасности – как со стороны природной стихии, так и со стороны геополитических сложностей. Землетрясение всерьез ограничило возможности выхода из экономического кризиса. Более того, политическая система страны оказалась в крайне затруднительной ситуации. Потеря сектора атомной энергетики стала потерей общенациональной веры в собственную экономическую неуязвимость. Это заставит японцев в корне пересмотреть свое отношение не только к персидской нефти и собственной ядерной безопасности, но и к финансово-экономической модели. Открытым остается вопрос: заставят ли нынешние переломные события пересмотреть устоявшуюся политическую систему в стране?