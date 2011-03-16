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Обратная сторона полиса

№ 10(251) от 17.03.2011 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Обратная сторона полиса

Чем ближе выборы, тем больше денег нужно госбюджету. В связи с этим у высокопоставленных чиновников внезапно раскрылись глаза. Они обнаружили – под боком у государства в тихой уютной тени долгие годы процветает бизнес с громадным оборотом более 1 трлн. руб. в год и такими же огромными прибылями.

Не зря некоторые эксперты открыто говорят о существовании в РФ «страховой мафии». Скучное словосочетание «страховой бизнес» обретает новые краски, как только узнаешь, какие деньги крутятся на этой поляне. Сумма сопоставима с оценками теневого оборота игровых залов, которые, как оказалось, хотя и перешли на нелегальное положение, вовсе не торопятся уйти в историю.

На днях Росстрахнадзор подвел итоги. По данным ведомства, в 2010 г. российские продавцы полисов собрали рекордные 1,041 трлн. рублей. А выплатили в качестве компенсаций только 769 млрд. рублей. Таким образом, в карманах страховых компаний осела внушительная прибыль в 272 млрд. рублей. Цифра вызывает уважение. Для сравнения: вся автомобильная индустрия, включая российских производителей, местных сборщиков иномарок и продавцов импортных машин в прошлом году заработала только 977 млрд. рублей.

При этом сложилась интересная ситуация. Вроде бы желающих поучаствовать в разделе золотого триллиона предостаточно. В РФ работают 625 страховых компаний. Но, если копнуть цифры, выяснится – более половины денег досталось 10 крупнейшим страховщикам. Доля большой десятки с каждым годом растет, остальные постепенно покидают поляну. В 2010 г. Росстрахнадзор отозвал 112 лицензий, причем 11 компаний сдали их по собственному желанию.

Лицензии отбирают не просто так. Процесс пошел после того, как полгода назад президент Дм. Медведев на правительственном совещании внезапно обрушился на страховщиков. Он в пух и прах разнес состояние дел в индустрии. Глава государства отметил: процент жуликов на этом рынке «особо высокий». От четверти до половины сделок приходятся на фиктивные, а то и откровенно криминальные операции.

Все потому, что у страхового бизнеса, как у римского бога дверей, входов и выходов Януса, – два лица. На публику компании выставляют красивые годовые отчеты. Для внутреннего пользования у некоторых из них припасены совсем другие цифры. Например, такие. Более 70% страховых выплат по сельскохозяйственным рискам – мошеннические операции. Это не настоящая компенсация крестьянских убытков, а разного рода фиктивные схемы. Владельцы бизнеса в сговоре со страховщиками организуют их, чтобы выдоить деньги из бюджета или – уйти от налогов. При страховании грузов доля таких «схем» – выше 40%. Строители жульничают с налогами в каждом четвертом страховом случае, а фирмы, защищающие себя от «огневых рисков», – в каждом пятом.

Таково мнение аналитиков агентства «Эксперт РА». В целом речь идет об огромных деньгах. За год через «серые» страховые схемы проворачивается минимум 220 млрд. рублей. Но это очень осторожная оценка. Например, недавно оперативники накрыли некое ООО «Золотой гарант». По данным следствия, только в 2009 г. эта небольшая страховая фирма, имя которой было совершенно не на слуху, незаконно вывела за рубеж 50 млрд. рублей. Деньги не облагались налогами и шли по статье «оказание страховых услуг».

Таких «золотых» компаний – десятки, если не сотни. Наверняка свой представитель данного бизнеса есть в каждом областном центре. Вот самый свежий пример – в Омске разразился гигантский страховой скандал. Местные силовики раскрыли в Прииртышье крупнейшую мошенническую схему. Она работала так: еще в 2004 г. областной Минсельхоз сделал широкий жест – объявил, что будет компенсировать крестьянам расходы на страховку от неурожая. После этого ушлые коммерсанты обошли 200 сельхозпредприятий, предложив им деньги за то, что они якобы купят полис. В конце каждого года хозяйства объявляли о крупном недоборе, хотя на деле зерна было достаточно. В итоге за пять лет псевдостраховщики «выдоили» из областного бюджета 300 млн. рублей.

Существует великое множество схем, позволяющих обмануть государство на относительно законных основаниях. «Наши страховщики очень изобретательны. Например – договариваются с владельцем какого-то большого здания: давай сформируем «фонд предупредительных мероприятий» в размере 50% от размера выплат по страховке. И напишем, что потратили эти средства на покупку покрытия крыши, чтобы дом не залило дождем...» – рассказывает глава Росстрахнадзора Александр Коваль.

Надо сказать, до недавнего времени теми или иными «черно-серыми» схемами баловались многие страховые компании. «Дело в том, что раньше у нас не было настоящего страхования. Эта индустрия жила на «зарплатных», «карусельных», «вексельных» и др. схемах. Она как-то по-другому зарабатывала деньги, не страхованием. Но 3–4 года назад законодатели прикрыли многие лазейки, поэтому нормальное страхование в РФ все-таки появилось», – объясняет эксперт страхового рынка Сергей Воробьев.

С точки зрения Страхнадзора, ситуация выглядит так. В прошлом году больше всего денег страховые компании заработали на обязательном страховании. Продажа полисов ОСАГО, медицинского страхования и т.п. принесла им 583,84 млрд. рублей. Действительно, зачем рисковать, прокручивая сомнительные схемы, если можно гарантированно зарабатывать гигантские суммы законными методами? Всего-то надо – продавить несколько «правильных законов». Таких как уже принятое ОСАГО, а также – продвигаемое различными ведомствами обязательное страхование жилья, жизни, работы и урожая.

Что в итоге? Страховой бизнес – занятие явно не убыточное. Но государство присматривает за ним спустя рукава. Вот страховые компании и пустились кто во что горазд.

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