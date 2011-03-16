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Сокровища научных империй

№ 10(251) от 17.03.2011 [«Аргументы Недели », Павел ХИЦКИЙ ]

Сокровища научных империй

Правительство отказалось от давней затеи – атаковать Российскую академию наук и лишить ее реальной власти. Несмотря на громкие заявления главы Минобразования А. Фурсенко, что науку пора переводить на западные рельсы, взяв за образец американскую систему, ситуация не изменилась. Но и много денег академикам не дают. Тем не менее в 2011 г. по этой статье расходов бюджет потратит более 90 млрд. рублей. «АН» решили разобраться, насколько толково расходуют средства.

Академия наук в РФ далеко не одна. В действительности их насчитывается лишь чуть меньше, чем министерств. Разумеется, признанный король академической горы – Российская академия наук. Она управляет 470 НИИ, в которых работают 55 тыс. сотрудников. РАН тратит 37,1 млрд. бюджетных рублей в год, причем 2,4 млрд. руб. в год уходят на прокорм чиновников ее центрального аппарата. Дополнительные 24,8 млрд. руб. в год госказна тратит на содержание региональных отделений Академии – Сибирского, Дальневосточного и Уральского.

Кроме того, в РФ насчитывается пять отраслевых академий наук. Эти организации государство тоже содержит из своего кармана и тратит на них 27,3 млрд. руб. в год. Внутренние бюджеты этих организаций не раскрываются, их точные расходы – неизвестны.

Дороже всего бюджету обходится Академия медицинских наук (РАМН). В 2011 г. она получит из казны 18,4 млрд. рублей. При РАМН работают свыше 60 институтов и научных центров, при этом значительная их часть попросту дублирует функции ведомственных госпиталей и городских поликлиник. Зато финансы организации – открыты всем ветрам. Из бюджета РФ на 2011 г. следует, что РАМН израсходуют на развитие медицины и фундаментальные исследования только 5,1 млрд. рублей.

Содержание центрального аппарата обходится в 185 млн. рублей. Тут важно, кто именно заседает в РАМН. По сути, академия давно превратилась в филиал Минздравсоцразвития. С 1 марта Медакадемию возглавляет бывший руководитель Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи Иван Дедов. В президиуме заседают министр Татьяна Голикова и главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Причем г-жа Голикова, экономист по образованию, была выбрана в нарушение устава РАМН. В нем четко прописано, что в президиум могут избираться только врачи из числа действительных членов академии.

Вторая по дороговизне отраслевая научная империя – Академия сельскохозяйственных наук (РАСХН). В 2011 г. она получит из бюджета 6,9 млрд. рублей. Из них 88 млн. руб. пойдут на содержание руководства, остальные деньги получат 200 научных организаций, разбросанных по всей стране. В основном это институты, занимающиеся селекцией и выведением новых пород скота.

Третья научная империя – Академия образования (РАО). В 2011 г. на ее содержание выделено 826 млн. рублей. Из них 81 млн. «съест» центральный аппарат, 705 млн. руб. достанутся малоизвестным научно-исследовательским подразделениям. Таким как Институт управления образованием и загадочный Центр экспериментальной психодидактики.

С 1997 г. в Академии образования безраздельно властвует Николай Никандров. За последние 10 лет из нее вытеснили многих именитых педагогов – к примеру, социолога Игоря Бестужева-Ладу. Более того, академия сполна приложила руку к развалу образования в стране. Верхушка РАО поддерживает введение уроков религиозной культуры в школах и выбрала почетным членом патриарха Кирилла. Именно Институт стратегических исследований РАО разработал скандальный стандарт для старших классов, делающий необязательными русский язык и литературу.

Четвертая госакадемия не имеет отношения к науке. Это Академия художеств (РАХ). В 2011 г. она получит из казны 987 млн. рублей. У художников – тишь да благодать. С 1997 г. бессменный руководитель РАХ – Зураб Церетели. Впрочем, как говорится, старый конь борозды не портит. Денег на руководство тратят мало – 12 млн. руб. на год. Самая крупная статья расходов – 548 млн. руб. – содержание школ для молодых художников и обучение живописи.

Наконец, самая бедная академия – архитектуры и строительных наук (РААСН). Она получает от государства 209 млн. руб. в год. Из них 42 млн. руб. идет на премии и конкурсы, 134 млн. – на поддержание семи региональных отделений и пяти исследовательских институтов.

Пожалуй, академия архитектуры – единственная соответствует международным образцам. Она невелика, в ней всего 60 академиков и 115 членов-корреспондентов. Руководство РААСН часто высказывает собственную позицию – к примеру, оно активно выступало против того, чтобы «Газпром» строил в Санкт-Петербурге небоскреб «Охта-центр». Эта башня испортила бы занесенную в список памятников ЮНЕСКО перспективу Северной столицы. Остальные отраслевые академии выглядят как устаревшие громоздкие структуры, которые необходимо срочно реформировать.

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