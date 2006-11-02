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Сильный юань

Китайская валюта угрожает доллару

№ 26(26) от 02.11.2006 [«Аргументы Недели », Сергей ПОВОРИН, экономист-международник ]

Сильный юань
Юань перспективнее доллара

Уже два десятилетия правительство Китая неизменно следует двум направлениям в экономической политике. Первое - поддерживает национальных производителей и поощряет развитие экспортных отраслей. Второе - удерживает курс национальной валюты на низком по отношению к доллару уровне. Это позволило Китаю добиться выдающегося экономического результата. ВВП Поднебесной увеличился более чем в 6 раз. Средний темп прироста - 10% в год - превышает показатели США и любого европейского государства в 3-4 раза.

В результате, сейчас на Китай приходится около 13% производ­ства мирового ВВП. Это второй показатель в мире после США (24%). И гораздо больше, чем в Японии (7%), Германии (5%) и тем более в России (1%).

Так следует ли удивляться тому, что прилавки российских магазинов буквально ломятся под многочисленными китайскими товарами? Тому, что на территории нашей страны нелегально проживает и работает более 3 млн. китайцев? Тому, что около 10 млрд. китайских юаней нелегально обращаются в России?

Однако не только российская экономика страдает от нашествия дешевых китайских товаров. С этой проблемой еще раньше столкнулись США.

Американские экономисты неоднократно обращали внимание на то, что китайские товары являются конкурентоспособными на мировых товарных рынках и на внутреннем рынке США только благодаря сознательному и целенаправленному занижению китайским правительством курса юаня к доллару. За период с 2002 по 2005 год из-за этого Америка потеряла 2,8 млн. рабочих мест, а отрицательное сальдо торгового баланса США с Китаем достигло 160 млрд. долл. Многие американские фирмы, не выдержав конкуренции с китайскими товарами, вынуждены были закрываться или заявлять о своем банкротстве.

В этой ситуации американское правительство и МВФ неоднократно призывали китайское руководство к разумной и добросовестной валютной политике. Но безуспешно. В конце концов, летом 2005 года в сенат США был внесен законопроект о «Свободной торговле с КНР», согласно которому все импортируемые в США китайские товары должны облагаться специальной заградительной пошлиной в 27,5%.

Но до голосования в американском конгрессе так и не дошло. Китайцы объявили об укреплении своей валюты. Юань, курс которого был зафиксирован в 1994 году на отметке 8,28 юаней за 1 доллар, был понижен на 2,1% - до 8,11 юаня за доллар. Кроме того, Народный банк Китая отказался от жест­кой привязки национальной валюты к доллару и «пристегнул» его к валютной корзине. Ее состав банк не раскрыл, но известно, что в нее входят евро, японская иена и южнокорей­ская вона.

Что изменилось? Приме­чательно, что выгоду от этого извлекли сами китайцы. Юань стал рассматриваться банкирами многих стран, особенно азиатских, как международная валюта платежа и резерва.

Использовать юань могла бы и Россия, например, разместив в них часть Стабилизационного фонда и золотовалютных резервов. По оценкам экспертов МВФ, если руководство Китая отпустит курс юаня «в свободное» плавание, то за год китай­ская валюта может подорожать на 10%, а через 3-5 лет на 40-50%. Это гораздо выше тех 4-5%, которые правительство получает от покупки в американских ценных бумагах.

Подобный прогноз не является утопией, ибо если Китай сохранит имеющиеся темпы прироста ВВП, то через четверть века будет ведущей экономической державой мира.

Для России понимание предстоящего доминирующего положения Китая в мире может оказаться выгодным. Встраиваться в мировую экономику нужно, не протискиваясь в плотно закрытые двери Евро­союза и США, а устанавливая долгосрочные экономические связи с «большим» китайским бизнесом. Надо разрабатывать и осуществлять совместные инфраструктурные проекты в области энергетики, освоения недр, металлургии, транспорта, медицины. Там двери для нас пока открыты.

 

 

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