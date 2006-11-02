Охотники за должниками

Началось все с того, что несколько российских банков и бюро кредитных историй получили по электронной почте предложение купить базу данных россиян, бравших кредиты на приобретение товаров в торговых сетях. В общей сложности база вмещает более 700 тысяч записей. Оценивали ее в 90 тысяч рублей. Чуть позже эти базы появились на радиорынках по более дешевой цене - 900 рублей. Именно в такую сумму, к примеру, оценивают продавцы базу данных неблагонадежных заемщиков «Банка Первое ОВК», получавших кредиты в 2002-2003 годах и теперь выплачивающих их «Росбанку» после слияния этих двух структур.

В базе ФИО заемщика, его адрес, название торговой сети, где была совершена покупка в кредит. А также сумма покупки, размер первоначального взноса, размер кредита, срок кредита, размер ежемесячного платежа, объем просрочки и сумма санкций.

На прошлой неделе редакция получила информацию сразу из нескольких источников об охотниках за долгами.Как сообщили нашему корреспонденту, к юристам уже обратились несколько граждан, подвергшихся вымогательству. Их фамилии оказались в базах неблагонадежных заемщиков.

Случай первый. Гражданина 49 лет у дверей его квартиры поджидали двое людей в штатском. Предъявив удостоверения членов ассоциации работников правоохранительных органов, сообщили, что банк поручил им взыскать просрочку по кредиту. Реальная задолженность составляла 450 долларов из общей суммы кредита в 3000 долларов. Должнику предъявили договор уступки права требования (на одной странице), угрожали, что, если прямо сейчас не вернет деньги, к нему приедет наряд милиции и заберет его для возбуждения уголовного дела. Один из вымогателей даже начал названивать по мобильному телефону якобы в отделение. Человек отдал деньги, и, как потом выяснилось, зря.

Другой клиент взял кредит в 2730 долларов, из которых порядка 700 долларов уже погасил (деньги выплачивал аккуратно и в срок). Ему предварительно позвонили якобы из банка и сообщили, что в одностороннем порядке расторгают кредитный договор и требуют немедленного погашения суммы. За наличными пришлют людей. Этот человек догадался перезвонить в банк, где ему сообщили, что никаких претензий не имеют.

В третьем случае, как стало известно нашей редакции, деньги у должников вымогали люди, представившиеся сотрудниками одного из силовых ведомств.

В группе риска, как правило, оказываются не крупные заемщики, а люди, бравшие кредиты в 2-5 тысяч долларов.

- Прежде всего если вы аккуратно платите по кредиту, то бояться вам нечего, - говорит юрист Игорь Макушкин. - Можете быть уверены, что звонят вам жулики. Скажите вымогателям, что сейчас у вас нет необходимой суммы, будет дня через два, оговорите, как эту сумму можно передать, а затем позвоните в банк и в Отдел борьбы с экономическими преступлениями. Совместными усилиями жуликов повяжут тепленькими.

Если же вы платите нерегулярно либо не платите вообще, деньги с вас будет взыскивать либо сам банк, либо специализированное агентство, которое занимается подобного рода вещами.

И в первом, и во втором варианте банк десять раз предупредит вас, что подаст исковое заявление либо заявление о выдаче судебного приказа. Поэтому если подобных предупреждений не поступало, а на вашем пороге нарисовались неизвестные лица с данным требованием, вы имеете дело с мошенниками.

Если же банк вас неоднократно предупреждал и подал в суд либо передал коллекторскому агентству право на взимание долга, вам должна прийти копия искового заявления, а затем, если вы принципиально не ходите на слушания, - копия решения суда. Принудительное исполнение решения суда осуществляется судебными приставами, которые должны вам предъявить свое удостоверение, решение суда, исполнительный лист и решение о возбуждении исполнительного производства. Оплачивать задолженность вы в этом случае должны через Сбербанк, а не давать деньги в руки.

По словам представителей Управ­ления по борьбе с экономическими преступлениями, в МВД пока не поступали заявления от пострадавших. Тем не менее милиционеры подчеркивают, что не следует отдавать наличные день­ги людям, не имеющим документальных полномочий на востребование долгов, тем более людям в милицейских погонах. На таких «оборотней» следует жаловаться в Управление собственной безопасности МВД.

Пока в разглашении конфиденциальной информации никого не обвиняют. Между тем следует знать, какие банки работают в торговых розничных сетях России. Это «Русский стандарт», «Хоум Кредит», «Инвестсбербанк», «Росбанк», «Альфа-банк», «Ренессанс Капитал», «Финансбанк», «Русфинанс».