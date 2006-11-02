Вопреки нефти

Российский рынок начал неделю с существенного падения. В понедельник индекс РТС ушел ниже психологически важного уровня в 1600 пунктов - до 1590 пунктов. Однако во вторник ситуация изменилась, и котировки «голубых фишек» практически отыграли падение. Индекс РТС прибавил 1,46%, поднявшись до 1613 пунктов.

По словам аналитика фондо­вого центра «Лин­вест» Рушана Зарипова, подъем происходил вопреки значительному снижению нефтяных цен (ниже 59 долл. за баррель сорта Brent) и крайне низкую денежную ликвидность. В лидерах роста можно было наблюдать, как ни странно, в основном акции нефтегазовых компаний: ЛУКОЙЛ (+1,7%), «Роснефть» (+1,42%), «Газ­пром» (+1,84%). В качестве объяснений могут служить разве что ожидания снижения добычи нефти странами ОПЕК с 1 ноября, считает эксперт. Хорошим стимулом для роста рынка также стало успешное размещение дополнительной эмиссии акций ОГК-5 (на этой волне РАО «ЕЭС» подорожало на 0,8%) и Трубной металлургической компании.

Наш рынок приятно удивил, не откатившись вниз при падающей нефти и плохих макроэкономических данных о США, говорит аналитик «Капитала» Сергей Захаров. Это свидетельствует о том, что российские акции остаются сильными, констатирует аналитик ИК «Атон-Лайн» Ан­дрей Верников. А по словам аналитика Банка Мос­квы Кирилла Тремасова, вскоре завершится период массового выхода компаний на биржу, и на рынок могут вернуться деньги, зарезервированные под IPO, что тоже подтолкнет его вверх. В среду с утра акции продолжили умеренный рост.