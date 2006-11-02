Каждую свиноматку - на заметку

На что ушли почти семь миллиардов рублей?! Не лучше ли было истратить их на адресную помощь российской деревне? «Не лучше!» - утверждают специалисты Минсельхоза и Росстата РФ.

Собраны данные о ресурсах свыше 58 тысяч сельскохозяй­ственных организаций и предприятий. Описаны почти 18 миллионов личных подсобных и иных индивидуальных хозяйств, 80 тысяч садоводческих, огороднических, животноводческих и дачных некоммерческих объединений граждан, 250 тысяч кресть­янских (фермерских) хозяйств, более 31 тысячи индивидуальных предпринимателей.

Власть к переписи готовилась. Предсказать реакцию собственника, к которому приходит переписчик, было трудно. Кому понравится, что малознакомый или совсем незнакомый человек будет считать в вашем подворье поросят, кур или перепелов?

Но основные потери стройные ряды переписчиков в желтых бейсболках понесли не от разгневанных собственников, а от сторожевых собак. В среднем по 5-10 покусанных человек на регион.

Впервые получены сведения о средних размерах земельных участков. В среднем по стране на одну сельхозорганизацию приходится 6,4 тыс. га земельной площади. По крупным и средним организациям - это 8,8 тыс. га, по малым предприятиям - 3,0 тыс.га. Средний размер земельного участка крестьянского (фермерского) хозяйства составляет 101,3 га земельной площади, индивидуального предпринимателя - 93,2 га, личного подсобного хозяйства в сельской местности - 52 сотки, в город­ской местности - 14 соток.

Что особо интересно, с этих крошечных «соток» частник снимает куда больше, чем совхозы-гиганты. Так, по данным переписи, на Сахалине в приусадебных хозяйствах и на садовых участках выращивают 75% урожая картофеля, свеклы и моркови. Занимают они там лишь 15% возделываемых земель. А вот в Центральном федеральном округе селяне по стилю жизни больше напоминают горожан - лишь 10% имеют какое-либо подсобное хозяйство. Просто живут на земле, и все.

Сказать, что сельхозперепись прошла совершенно безоблачно, нельзя. Во многих регионах исправно отмеченные на картах деревни и села встречали переписчиков заколоченными ставнями изб и пустыми глазницами полуразрушенных ферм. Главная проблема переписи - несовпадение местожительства, регистрации и места ведения хозяйства.

Что дальше? Грубый под­счет - 1 миллион опросных листов весит около 9 тонн. Их легко загрузить в одну большегрузную фуру. Так вот, таких листов по всей стране - 225 миллионов! И эти тысячи тонн бесценной информации требуется обработать, свести воедино, проанализировать. Так что первых точных данных о сельскохозяйственной составляющей российской экономики следует ждать не раньше апреля следующего года.

Но полные данные переписи будут окутаны завесой гостайны. За ними уже охотятся спецслужбы многих стран. По переписи можно судить о продовольственной безопасности и самодостаточности (или недостаточности) страны. А следовательно, и определить степень ее независимости. Зарубежные экс­портеры зерна, мяса, курятины и другой сельскохозяйственной продукции тоже не спят.

Как все цивилизованные страны, Россия будет проводить сельхозперепись как минимум раз в 10 лет.