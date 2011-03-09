От пузырька до пузыря один шаг

Итак, почти свершилось! Россия начинает форсировать создание финансового пузыря. …Извините, я оговорился. Конечно же, речь идет о создании мирового финансового центра в столице нашей родины, городе Москве. Буквально на днях появились сообщения об этом «знаменательном» событии.

Россия сформирует консультационный комитет по вопросам создания в Москве международного финансового центра. В этот комитет будут привлечены руководители самых крупных иностранных банков, прежде всего американских.

Что интересно, одновременно принято решение и о создании фонда объемом в 10 млрд. долл. для совместных инвестиций с ведущими мировыми банками. Руководить этим фондом, правда неофициально, будет господин Ллойд Бланкфейн, представляющий самый известный в мире банк Goldman Sachs. По крайней мере о том, что именно этот господин будет чем-то управлять в России, сообщало британское деловое издание Financial Times.

Между тем банк Goldman Sachs имеет довольно противоречивую репутацию. С одной стороны, это одна из самых удачливых контор в мире с точки зрения спекулятивной прибыли. С другой – с этим банком было связано множество «темных историй», в том числе с обвинениями в обмане клиентов. Но банк оказался «непотопляемым».

Более того. Львиная доля финансовых чиновников из американского правительства до прихода во властные структуры работали именно в этом банке. Может быть, это одна из причин, почему эта контора столь удачлива в своих спекуляциях?

Сам факт, что Россия нанимает на работу (и видимо, «отвалит» немало денег в качестве вознаграждения) столь солидные учреждения, которые играют важнейшую роль на финансовом рынке мира, говорит сам за себя. Наши власти всерьез намерены создать у нас в стране если не финансовый центр, то в любом случае мощную торговую площадку, куда (видимо, по замыслу авторов проекта) должны прийти иностранные инвесторы. Причем в большом количестве. Другой вопрос – зачем?

Ответ, вероятно, кроется в желании как можно сильнее повысить капитализацию российских компаний. Опять вопрос – зачем? Ответ – для того чтобы наши компании вошли в список самых крупных (по рыночной стоимости) и имели больший вес в глобальном фондовом индексе, что привлечет еще больше инвесторов. И снова хочется спросить – а зачем это нужно? Можно и на это найти ответ. По всей видимости, для того, чтобы владельцы компаний имели возможность привлекать больше кредитов, так как чем выше стоимость корпорации, тем больше займов (под залог) можно получить. Тут же возникает новый вопрос. А зачем нашей экономике это нужно? Ведь владельцы наших компаний каких-то три года назад уже «назанимали» столько кредитов у иностранцев, что государство за них еле-еле расплатилось.

Я не уверен, конечно. Но, видимо, ответ у авторов проекта будет состоять в том, что на этот раз все будет иначе. Корпорации повысят свою капитализацию, привлекут кредиты и направят эти займы на модернизацию своих предприятий.

Правда, есть нюансы. Когда в страну приходит в большом количестве иностранный капитал, особенно спекулятивный, то обычно это заканчивается очень и очень плохо. Особенно когда страна – «мировой финансовый центр».