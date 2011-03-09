Есть забота – есть работа. И природа цела

Еще в прошлом году один из порталов по поиску работы провел опрос и выяснил, что удовлетворенность своей работой почти у половины россиян зависит не от уровня заработной платы, а от условий труда. Уже сегодня многие руководители предприятий понимают, что прибыль напрямую зависит от правильной организации труда работников, их настроения и самочувствия. Ведь здоровый оптимист, уверенный в завтрашнем дне, довольный организацией своего рабочего места, даст фору десятку работяг, которые не чувствуют к делу ничего, сидя целый день в грязном загазованном цехе.

В нашей стране работает немало компаний, отличающихся ответственным отношением к сотрудникам и окружающей среде. На днях своим опытом на семинаре в Самаре, посвященном вопросам промышленной безопасности производственных объектов, с коллегами и специалистами крупных пищевых предприятий региона поделились представители всех филиалов компании «Балтика». К обсуждению этих важных вопросов привлекли также представителей Ростехнадзора, госинспекции труда в Самарской области, ГУ МЧС России.

«Принцип работы современного бизнеса сегодня заключается не только в выпуске качественной продукции, но и в обеспечении достойных условий труда, соблюдении законодательства, полной уплате налогов и, конечно, минимизации негативного воздействия на окружающую среду», – уверен директор завода «Балтика-Самара» Алексей Ильин. От качества производственных мощностей и вправду зависит многое. Неверно думать, что пивоваренное производство – непыльное. Мол, это же не цементный завод и даже не мясной комбинат. Но и здесь хватает своих особенностей.

В компании строго следят за тем, чтобы сотрудники были обеспечены бесплатными спецодеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты, моющими и дезинфицирующими средствами, питьевой водой. Контроль на производстве постоянный – каждый работник может в любой момент проверить уровень освещенности, запыленности, шума, кондиционирования. Все это – в соответствии с экологической политикой, действующей на «Балтике», основные направления которой регламентируют бережное отношение к окружающей среде, снижение вредных выбросов в атмосферу, безопасную утилизацию отходов и экономию природных ресурсов, и, как уверяют сотрудники «Балтики», «у нас есть опыт, который наверняка будет интересен специалистам других компаний».