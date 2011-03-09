Малый бизнес готовит баррикады

Малый бизнес готовит правительству праздничный сюрприз. 26 мая, в день предпринимателя, планируется всеобщая забастовка. Это может парализовать жизнь во всех регионах: замрет транспорт, закроется большинство магазинов, захлопнутся даже двери кафе. По крайней мере, на сутки может разразиться экономический армагеддон. Что довело «малышей» до точки кипения?

Таблетка от кризиса

Решение о забастовке приняли спонтанно. Дело было так. В конце февраля 2011 г. несколько сотен малых предпринимателей со всей страны собрались на пятый по счету ежегодный форум в Москве. Им было что обсудить – как известно, чем меньше российская компания, тем больше у нее проблем. Причем в последние месяцы их число растет как снежный ком.

Но одно дело – обсуждать знакомые сложности друг с другом, другое – с представителями власти. За последние два года все как один чиновники сколько-то высокого уровня по много раз высказались на тему развития и поддержки малого бизнеса. В конце прошлого года президент Дм. Медведев назвал его «таблеткой от кризиса», пообещал налоговые льготы и льготные кредиты на 250 млрд. рублей. Также первое лицо государство посулило «снять с «малышей» ярмо разнообразных сомнительных административных проверок». Тогда же на тему малого бизнеса выступил и премьер-министр В. Путин. Он отметил: малые предприятия кормят треть населения РФ и тоже намекнул – скоро они получат налоговые послабления.

На практике вышло ровно наоборот. Поэтому малым предпринимателям не терпелось расспросить чиновников – почему говорят одно, а делают другое. Все ждали, что кто-нибудь из них заглянет на форум. Не появился никто. «После этого мы поняли, что наши проблемы в правительстве по-прежнему никого не волнуют», – рассказывает делегат съезда свердловский предприниматель Михаил Кудрявцев.

Тут терпение и лопнуло. «Единый социальный налог нам задрали, тарифы естественных монополий растут, при этом все говорят о поддержке предпринимательства. Больше выносить это сил нет!» – объясняет делегат. За ответной любезностью дело не стало. С подачи делегации Татарстана решили объявить 26 мая нерабочим днем для всех малых и средних предприятий страны.

Экспертов не удивил этот демарш. Они единодушны: малый бизнес пошел на крайние меры, поскольку борется за выживание. Самым страшным ударом по нему стало решение правительства повысить с 2011 г. ставки социальных взносов с 26 до 34%. «Такое давление либо убьет бизнес, либо заставит уйти в тень, либо сильно сократить занятость», – говорит сотрудник Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов.

В неофициальных разговорах даже правительственные аналитики не скрывают: новая политика государства по отношению к «малышам» – это смерть бизнесу. «С 2011 г. увеличены налоги с зарплаты, выросли тарифы на электроэнергию, это реальные трудности для них», – признал помощник президента РФ Аркадий Дворкович. «До 50% малого бизнеса может нырнуть в тень. Уже есть информация, что российские компании массово регистрируются в Казахстане и переносят туда производства. Потому что налоговые ставки там гораздо ниже», – говорит высокопоставленный чиновник Минфина.

Хромой закон

Что характерно, поначалу правительство на полном серьезе «хотело как лучше». Правда, итог усилий отлично характеризует другая знаменитая фраза В. Черномырдина: никогда такого не было, и вот – опять.

Хотя поначалу было неплохо. В 2009 г. федеральный бюджет выделил на разнообразные программы поддержки «малышей» 48 млрд. рублей. В 2010 г. добавили еще 25 миллиардов. Но капиталы канули в пустоту. «Малышам» не только не полегчало – стало хуже. С начала кризиса оборот малых предприятий рухнул на четверть, их число сократилось на 20% – до 228 тысяч. Благодаря этому страна недосчиталась 350 тыс. рабочих мест. Самое грандиозное падение было в Волгоградской области, где разорились 5 тыс. из имевшихся 14 тыс. малых предприятий. Также в глаза бросается сибирский «бизнес-армагеддон» – в этом федеральном округе «малышей» стало меньше на треть.

Что касается правительственной денежной помощи – похоже, по дороге она растворилась в воздухе. Как показал опрос

ВЦИОМа, который прошел в 22 регионах, – о самом существовании этой поддержки слышали очень немногие предприниматели. 87% их них в помине не видели никакой антикризисной помощи и не знают о ней. При этом треть из оставшихся 13%, которые получили хоть какое-то вспомоществование, давали за это взятки в размере до половины суммы, выданной государством на поддержание штанов.

Не сработала и президентская идея об ослаблении административного ярма. Самый яркий пример приводит Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП). После трагедии в пермском клубе «Хромая лошадь» пожарные по всей стране обрушились на «малышей» с внеплановыми проверками. Само по себе это понятно. Но, как показала статистика, в 80% случаев инспектора находили незначительные нарушения, за которые, тем не менее, выписывали весомые штрафы. При этом огрехи часто были настолько незначительны, что ликвидировались в присутствии инспектора. Например, запасной выход завален коробками – их немедленно убирали.

Следующим ударом по малым предприятиям стало санкционированное правительством плановое новогоднее повышение тарифов естественных монополий. И словно чтобы окончательно добить «малышей», в придачу им резко повысили пресловутый соцналог.

В общем, как ни крути, ситуация аховая. Она сильно напоминает ту, что в учебниках называют «революционная». Всеобщих забастовок в России не было очень давно – без малого 12 лет. Станем ли мы свидетелями новой волны трудового протеста, которая придет откуда не ждали?

Предпринимательский съезд решение о забастовке принял. Вопрос – насколько массовой будет поддержка. По словам М. Кудрявцева: «Мы сейчас находимся в постоянной переписке с коллегами из разных субъектов – Татарстана, Мурманска и т.д. Выясняем настроения в предпринимательской среде в разных регионах – готовы ли они на радикальные меры. Потому что проблемы не решаются, а только множатся».