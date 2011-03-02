Экономический клубок Лукашенко

Крупный российский бизнес может хорошо заработать на начавшемся распаде очередной социалистической экономики. Президент Белоруссии А. Лукашенко, известный радикальными антирыночными взглядами, держался сколько мог. Но затянувшийся мировой кризис – не тетка. Так что под давлением обстоятельств Минск объявил о крупнейшей в истории страны распродаже государственной собственности. В ближайшие годы с молотка пустят 600 предприятий. Многие из них – прямые конкуренты или основные партнеры наших заводов. Так что интерес со стороны российского бизнеса огромный. Что следует прикупить в первую очередь, а какой товар обходить стороной?

Европа в Кубе

Выпускник Минской сельхозакадемии А. Лукашенко известен своей экстравагантностью. Многие государственные проблемы он привык решать нетрадиционными способами. Рассказывают, однажды Александр Григорьевич на месяц обеспечил Белоруссию сливочным маслом, просто полчаса помахав ракеткой на теннисном корте. Он поспорил на 5 тыс. т масла с тогдашним мэром Москвы Ю. Лужковым. И – выиграл у него партию.

Что касается экономической политики президента Белоруссии, ее часто называют «Европой в Кубе». Хотя правильнее – наоборот. Неспроста в 2005 г. Минск и Гавана стали городами-побратимами. Параллели слишком очевидны. Например, Фидель Кастро гордится, что создал (и сохранил по сей день) одну из лучших в мире систем здравоохранения. Так и есть – без всяких скидок. Причем лечение полностью бесплатно для народа. Как и высшее образование. Рабочим на Кубе дарят одежду и путевки на курорты. Пенсионерам положен ежемесячный бесплатный продуктовый набор. Помимо прочего в него входит коробка элитных сигар, которые в других странах продаются по 100 долл. штука. Безработицы на Кубе нет как таковой и т.д.

Но цена социалистического великолепия – тотальный дефицит и средняя зарплата менее 10 долл. в месяц. Например, персональные компьютеры на Кубе разрешили продавать простому народу только два года назад. Да и то – в единственном магазине, перед которым мгновенно выстроилась многокилометровая очередь.

В Белоруссии, конечно, все не так запущено, но ситуация в чем-то схожая. Уровень социальной поддержки там – не чета нашему убожеству. Безработица (0,9%) – самая низкая в Европе, а возможно, и в мире. Цены на молоко, хлеб, мясо, бензин и сотни других товаров устанавливает государство. Только сохранив немалую часть социалистических «пряников», Минск не забыл про кнуты. Президент Белоруссии управляет экономикой по заветам ЦК КПСС. Государство держит в руках все крупные предприятия, в общей сложности производящие 75% белорусского ВВП. Многие заводы остаются на плаву за счет прямой господдержки. Та же история – с сельским хозяйством. За последние пять лет белорусский бюджет вынужден был вкачать в него 21 трлн. местных рублей (7 млрд. долл.). Для сравнения: в 2010 г. доходы республиканского бюджета составили 35 трлн. белорусских рублей (11,6 млрд. долл.).

Все это сильно смахивает на времена позднего СССР. Скорее всего, система давно пошла бы вразнос, если бы не восточный сосед. К счастью, под боком – Москва. В частности, Россия десятилетиями снабжала братскую республику дешевой нефтью. Ежегодно Минск получал от нас до 24 млн. т черного золота по цене в несколько раз ниже мировой. 12–16 млн. из них – белорусы перегоняли в бензин и продавали в ЕС. На этой незамысловатой схеме Минск зарабатывал 3–5 млрд. долл. в год. Что составляло от трети до половины всех доходов бюджета страны.

Вдобавок РФ скупает до 70% всей продукции белорусского машиностроения. Без обид: кому еще в таких количествах нужны грузовики МАЗа, комбайны «Гомсельмаша» и холодильники «Атланта»? В целом на долю нашей страны приходится 39% белорусского экспорта. Кроме того, государственные кредиты РФ – половина белорусского внешнего долга (6 млрд. долларов).

Не спать и не есть

Картина как на ладони. Россия – страна богатая, поэтому теоретически в том же духе могло продолжаться хоть до скончания времен. Но мировой кризис поумерил решимость Кремля поддерживать соседа ценой потери 100–150 млрд. руб. в год. Весной 2010 г. нефтяную схему прихлопнули окончательно. Это стало очень сильным ударом для Минска, который и без того запутался в финансах и с января 2009 г. вынужден был вести экономическую политику в духе последнего премьер-министра СССР Валентина Павлова.

Тогда Александр Григорьевич обронил знаменитую фразу: «Последние волосы встали у меня дыбом, когда я узнал о положении дел в экономике». Вскоре с белорусским народом провернули операцию, сильно смахивающую на денежную реформу 1991 года. В качестве новогоднего подарка 1 января 2009 г. Нацбанк объявил о резкой девальвации белорусской валюты. Белорусским банкам запретили выдачу кредитов в валюте, продажу в обменниках резко ограничили. Разумеется, операция готовилась в полной тайне.

При этом президент А. Лукашенко призвал народ «работать сутками, не спать и не есть». Видимо, чтобы работалось веселее, в конце июня 2009 г. белорусский рубль девальвировали еще раз. В придачу 1 марта 2011 г. вступил в силу указ о свободном ценообразовании. Так что низких госцен в Белоруссии больше нет. Что характерно, примерно в то же время Ф. Кастро исключил знаменитые элитные сигары из пенсионного пайка.

Дела в белорусской экономике по-прежнему идут ни шатко ни валко. В 2010 г. дыра в госбюджете разрослась до 3 трлн. руб. (994 млн. долл.), в 2011 г. будет не лучше. Вот и пришлось приступить к распродаже крупнейших госпредприятий. Планируется, что это пополнит казну на 6,2 млрд. долларов. Для Белоруссии сумма огромная – треть ВВП, 60% годового дохода бюджета.

Какие заводы стоят на кону? Разумеется, самый главный сектор – сырьевой. Российские компании давно стараются прибрать к рукам эту отрасль белорусской экономики. Дела идут не без успеха. Например, компания «Славнефть» купила 42% акций второго по величине белорусского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) – Мозырьского. «Газпром» за 2,5 млрд. долл. приобрел половину акций «Белтрансгаза». Благодаря этому взял под контроль газораспределительную сеть Белоруссии и транзитный трубопровод в Европу. Теперь на очереди – госкомпания «Нафтан-Полимир», которой принадлежит крупнейший в Белоруссии Новополоцкий НПЗ. К нему приценивается российский ЛУКОЙЛ, который поставляет этому заводу 20% сырья.

Следующая по привлекательности отрасль – производство удобрений. «После нефтянки эти заводы в Белоруссии – самые ценные», – говорит директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Тут самый лакомый актив – «Белнефтехим». На долю этого концерна приходится треть всего белорусского промышленного производства. Самое ценное достояние «Белнефтехима» – компания «Белоруськалий». Это крупнейший в СНГ производитель калийных удобрений. Две трети продукции «Белоруськалия» идет на экспорт – прежде всего в Россию. Будущего покупателя определить несложно. Это российский «Уралкалий», который уже владеет частью «Белорусской калийной компании». Одна проблема – Минск оценивает стоимость «Белоруськалия» в 30 млрд. долларов. Независимые эксперты уверены: реальная цена втрое ниже.

Лиса и журавль

Такие же сложности возникают при торгах за отрасль, стоящую на третьей по привлекательности ступеньке. «Ростехнологии», владеющие российским заводом КамАЗ, не прочь заодно взять под крыло Минский тракторный и автомобильный заводы (МТЗ и МАЗ). Но и тут заявленная белорусским правительством цена в четыре раза выше реальной. Белорусы оценили МАЗ в 2,5 млрд. долларов. Сумма явно взята с потолка. Для сравнения: МАЗ производит 19 тыс. машин в год, российский КамАЗ – 32 тысячи. При этом рыночная цена КамАЗа –

2 млрд. долларов. «МАЗ – самый маленький производитель грузовиков в мире. К тому же на нем старое оборудование, которое покупателю придется обновлять за свой счет», – объясняет доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Что в итоге? Ситуация, увы, знакомая. Вроде бы в сделках кровно заинтересованы обе страны. Очевидно, что белорусы понимают – в одиночку они не смогут до бесконечности вытягивать свое машиностроение. Сил не хватит. Благо, перед глазами – пример Восточной Европы и Прибалтики. Там после смены строя ни машино-, ни корабле-, ни какого бы то ни было другого строения не осталось в помине.

Российские компании тоже не могут до бесконечности мириться с нынешним положением дел. Предприятия РФ и Белоруссии – одновременно конкуренты и жизненно необходимые друг другу партнеры. При этом и тем и тем на пятки активно наступают западные концерны. Единственный выход – объединение сил.