Куда едут крыши

Что вы почувствуете, если завтра к вам явится управдом и скажет: в доме начинается капремонт? Поменяем крышу, лифты, протянем новые трубы. Наверное, порадуетесь. А если при этом он добавит: с вас 15 тыс. рублей? Причем не за все про все, а за каждый квадратный метр вашей квартиры. Картина напоминает страшный сон, но скоро он вполне может стать явью. Правительство спит и видит, как спихнуть все огромные капитальные расходы на население.

Сталинград 2011 года

Скоро ли настанет час икс? «Государство не выполнило обещание отремонтировать весь старый жилой фонд за свой счет. С 1 января 2012 года Фонд содействия реформированию ЖКХ прекращает финансировать капремонт многоквартирных домов в регионах. Значит, большинство территорий будут вынуждены собирать плату за ремонт с жильцов», – говорит директор направления «Городское хозяйство» Института экономики города Сергей Сиваев.

Федеральные чиновники ловко воспользовались тем обстоятельством, что проблема капремонта, словно что-то неприличное, загнана глубоко в подсознание граждан. Все ведут себя так, точно жилые дома будут стоять вечно. Характерный пример: во всем мире цена квартиры напрямую зависит от степени изношенности здания. Покупатели понимают – ремонт влетит в изрядную сумму. В РФ скидок за ветхость не дают. Хотя продавцы недвижимости прекрасно знают: по строительным нормативам, типичный срок от одной капиталки до другой – 30 лет. И у большинства жилых зданий сроки давно вышли, а ремонта не было.

Росстат не скрывает цифр. Из 2,8 млрд. кв. м Жилого фонда РФ – 900 млн. аварийные, 500 млн. – не ремонтировались более 40 лет, 600 млн. – и вовсе подлежат сносу. Иными словами, более половины жилых домов в РФ – ветхие и держатся на честном слове. Но все ведут себя так, словно их это точно не коснется.

Дома между тем падают. «Мы ведем общероссийскую статистику таких обрушений. В последнее время их настолько много, темп нарастает так быстро, что за новостями приходится следить каждую минуту», – рассказывает руководитель информационного проекта «Строительный портал» М. Гурманов.

Взять хотя бы самые свежие события. Зимой у жилых зданий чаще всего «едут крыши». Это далеко не безобидный процесс. Скажем, в последние недели массовый крышепад разразился в Казани. В ночь с 18 на 19 января 2011 г. на улице Коломенская, 26, крыша сложилась, повредила водопроводные трубы, в результате затопило два из трех подъездов многоэтажного жилого дома. Люди буквально выплывали из квартир. Вскоре в Казани рухнули перекрытия крыш еще трех зданий. Что характерно, вместо того чтобы признать их аварийными, местные власти объявили охоту на мифическую группу злоумышленников, якобы подпиливающую стропила.

В Новосибирской области в феврале 2011 г. было три крупных обрушения. Помимо прочего посыпалось здание постройки 1963 г., в котором жили 376 человек, включая 18 семей с детьми-дошкольниками, и 48 семей с детьми школьного возраста. Обошлось без жертв, но людей пришлось выселять. В Ярославле 30 января 2011 г. обрушились межэтажные перекрытия 57-квартирного 4‑этажного жилого доме на ул. Ленина. Когда смотришь снимки катастрофы, больше всего они напоминают фотографии зданий Сталинграда 1943 года. Внутри коробка дома – пустая. Внизу – обломки того, что некогда было полами и потолками квартир. А также их содержимым. Каким-то чудом никто не погиб, но 150 бывших жильцов надолго переехали в общежитие.

ЖКХ или МММ?

В общем, можно сколько угодно рассказывать, как нынешней зимой по всей стране рушились не только жилые дома, но и школы, больницы, стадионы и супермаркеты. Апофеозом всему стал тот факт, что в Казани кроме прочего рухнуло помещение домостроительного комбината. Вообще с каким запасом прочности сейчас возводят дома – отдельный разговор. Вот пример: 15 февраля 2011 г. в Краснодаре стена строящегося жилого здания рассыпалась при дуновении ветра.

Но хватит страшилок. Уже понятно – капремонт не роскошь, а необходимость. Хотя и очень дорогая. Насколько? Судите сами. «Капремонт бывает комплексным или выборочным. При комплексном, который и есть единственно правильный вариант, идет полная замена канализации, водопровода, электрики, лифтов, окон, полов, проектных перегородок и т. п. В среднем в зависимости от региона это обходится от 15 тысяч рублей на каждый жилой квадратный метр здания», – объясняет представитель крупного строительного холдинга.

Проще говоря, на двушку площадью 50 кв. м набегает каких-то 750 тыс. рублей. Поэтому закономерен вопрос – кто будет платить? На этот счет у населения одно мнение, у правительства – иное. Гражданам, понятно, платить неохота, подавляющему большинству – откровенно нечем. Властям становится дурно при виде расчетов, показывающих, что капремонт в масштабах страны обойдется в 15–20 трлн. рублей. Поэтому им, разумеется, хотелось бы избавиться от проблемы, спихнув расходы на собственников квартир. Но сделать это не так просто.

С одной стороны, еще в 2007 г. депутаты Госдумы приняли новый Жилищный кодекс. В нем ясно сказано – собственники должны сами платить за капремонт домов. Кстати, заодно в Кодексе прописали любопытную норму. Новый владелец квартиры наследует обязанности по капремонту. Пусть он въехал только вчера – раскошелиться придется по полной программе.

С другой стороны, многие – будущую капиталку уже оплатили. Хотя бы частично. «В разных регионах в коммунальных платежках строка «капремонт» то появлялась, то исчезала, иногда входила в структуру других платежей», – объясняет сотрудник Института экономики города Александр Пузанов.

Учитывая всю неразбериху, государство решило попросту рубануть гордиев узел. Поэтому создали Фонд реформирования ЖКХ. Ему выделили 240 млрд. руб., которые надо освоить до 2012 года. 60% – на капремонты, 40% – на отселение. Предполагается – после этого обязательства государства по капремонтам будут полностью выполнены.

Конечно, 240 млрд. руб. на весь российский ветхий и аварийный жилой фонд – до безобразия мало. Неужели кто-то всерьез считает – за эту сумму можно капитально отремонтировать или построить заново 1,5 млрд. кв. метров жилья? По цене 160 руб. за квадрат? Этого не хватит даже покрасить стены. Но больше денег государство не даст, а Фонд ЖКХ уже в следующем году свернет работу.

Что будет дальше? Тут и возникла очередная интрига. Федеральный центр умывает руки, но предлагает регионам создать аналоги Фонда ЖКХ на местном уровне. А уж кто, как и сколько будет платить, – дело местных властей. Если есть деньги – может взять расходы на себя.

Только богатых регионов в РФ – с гулькин нос. А что произойдет в остальных 66 дотационных субъектах Федерации – ясно как божий день. Там для населения введут дополнительную плату за капремонт. Очень дополнительную. По расчетам, сумма в платежках разом вырастет минимум на 20–30%. Предполагается – деньги населения будут копиться десятилетиями, когда настанет момент – их хватит на капиталку.

Тут начинается самое интересное. Хватит средств или нет – бог весть. Но то, что на «капитальных счетах» за многие годы осядут огромные суммы, – безусловно. Кто будет рулить многомиллиардными финансовыми потоками? Те самые региональные фонды капремонта. Эксперты предупреждают – это будет всероссийская пирамида почище МММ.

«Накопленные средства будут перераспределять и направлять на ремонт отдельных домов по выбору чиновников. Получается, собственники регулярно платят, но ничего не решают. Появление регулярных обязательных платежей за капремонт без четких встречных обязательств очень напоминает введение очередного налога на граждан. При этом функции фондов капитального ремонта сильно напоминают работу кредитных организаций – но без контроля со стороны Банка России. Таким образом, россияне рискуют столкнуться с новой пирамидой, куда более опасной, чем финансовые аферы 1990-х годов», – резюмирует Сергей Сиваев.