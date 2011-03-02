Размышления о любви

«Любите ли вы театр так, как люблю его я?» – крылатая фраза Антона Чехова, вложенная в уста героини Нины Заречной, как нельзя лучше подходит под описание текущей ситуации в мировой экономике.

Нет слов. Это действительно блестящий спектакль, но даже шедевры очень быстро надоедают, если смотреть каждый день не отрываясь. История повторяется. Нас снова пытаются убедить в том, что дорогая нефть не «убьет» мировую экономику. Только парадокс ситуации состоит в том, что три года назад, когда нефтяные цены росли, стоимость денег в мире дорожала – регуляторы повышали процентные ставки. Сейчас все иначе. Цены на нефть и другое сырье растут в условиях, когда процентные ставки низкие, а стоимость денег стремительно падает.

Более того. Несколько лет назад еще не было столь масштабных спекулятивных потоков, которые сегодня устремились на скупку сырьевых активов. И это вполне логично, когда стоимость заемных денежных ресурсов почти «дармовая». Однако финансовые власти снова пытаются убедить рынок в том, что мир прекрасно переживет этот этап повышения стоимости нефти.

Почти то же самое говорят и банкиры. Они призывают своих клиентов не поддаваться страхам, так как высокие цены нефти и сырья – это лишь отражение активного роста в глобальной экономике. Центральная идея такова, что столь сильный рост цен на нефть носит временный характер, и обстановка стабилизируется, как только утихнут страсти на Ближнем Востоке.

Вполне возможно, что так оно и произойдет. Но, вспоминая события 2005 года, когда из-за природного катаклизма в Америке резко выросли цены на нефть, я бы не был столь оптимистичен. Неважно, по какой причине выросла стоимость сырья, важно, что она выросла. И чем все кончится, тоже нетрудно догадаться.

Спекулянты «внезапно» полюбили Россию, как только возникла тема дорогой нефти. Действительно, наш финансовый рынок снова может мечтать о том, как опять забьет «денежный фонтан» и будут расти в цене акции, недвижимость, курс рубля.

Мечтать не вредно, тем более что иногда мечты сбываются. Вот яркий пример. Наш Минфин несколько месяцев безуспешно пытался продать инвесторам свои долговые бумаги, номинированные в национальной валюте. Иными словами, впервые в истории наши власти хотели продать иностранцам не валютные облигации, а долговые бумаги в рублях. И как только нефтяные цены взлетели, «внезапно» появились и желающие поучаствовать в этой «долговой революции».

Совсем недавно министр Кудрин отчитался о весьма успешном размещении рублевых бумаг на 40 млрд. рублей со сроком погашения через семь лет. Это «достижение» выдается теперь почти как «признание в любви» к российской экономике и вере в ее блестящие перспективы. Еще бы. Ведь западные инвесторы поверили в рубль, раз купили бумаги именно в российской валюте. И я не удивлюсь, если скоро в правительстве снова заговорят об использовании нашего рубля в качестве резервной валюты, как это было еще до кризиса.

Однако истина в том, что это всего лишь спекулятивная инвестиция, которая основана исключительно на нефтяной конъюнктуре. Не более того. На днях российский ЦБ сообщил, что отток капитала из России продолжается. По всей видимости, крупный бизнес и крупные спекулянты выводят свои деньги из страны, пользуясь тем, что дорогая нефть предоставляет такой хороший шанс. Это очень важная (и неприятная) информация к размышлению.