Злаковый прорыв

Арабские революции преподнесли экономический сюрприз. Нежданно-негаданно РФ превратилась в крупного мирового поставщика риса. С начала 2011 г. мы продали за рубеж 100 тыс. т этой крупы, полностью заместив Египет, объявивший эмбарго на экспорт риса.

Мировой рынок риса, который не зря называют «вторым хлебом», – примерно 30 млн. т в год. Основные экспортеры не меняются десятилетиями – это Таиланд (30% мирового экспорта), Вьетнам (18%), Индия (8%), США (11%), Пакистан (14%).

Наша страна по понятным климатическим причинам никогда не считалась рисовой державой. Традиционно половину потребляемого риса мы закупаем за рубежом. В основном это – азиатские длиннозерные сорта, такие как «басмати» или «жасмин». У себя выращиваем только круглозерный рис, отлично прижившийся на юге Краснодарского края. В основном он используется не для домашней готовки, а перерабатывается. Например, из него делают муку, которая применяется в пищевой промышленности.

До середины 2000-х гг. в Краснодаре собирали в среднем 500 тыс. т риса в год. Это обеспечивало только четверть внутреннего потребления риса. С 2006 г. пошел резкий рост урожая. В 2007 г. собрали 705 тыс. т, в 2009-м – 913 тыс. т, в 2010 г. – уже 1,061 млн. тонн. Засуха лета прошлого года погубила пшеницу, но для теплолюбивого риса оказалась благом. Урожай вышел рекордным, пристроить весь собранный рис внутри страны – нереально. Вот крестьяне и начали экспорт.

Момент для этого – подходящий. На мировом рынке продовольствия неспокойно, цены ставят один рекорд за другим. Недавно стало известно о засухе в Китае и проблемах с урожаем пшеницы в Австралии. И вот новая порция негатива. Как стало известно на прошлой неделе, сильнейшая за последние 60 лет стужа уничтожила весь урожай на юго-западе США и севере Мексики.

Из-за природных катаклизмов больше всего пострадала кукуруза. Как заявили мексиканские власти, уже потеряно около 4 млн. тонн царицы полей. Это 16% всего урожая кукурузы в Мексике. В таких условиях спекулянты продовольствием продолжают нагнетать панику и пиарят неминуемый рост цен на еду.

Во всем мире недостаток пшеницы или кукурузы компенсируют рисом. Засуха и тем более морозы не угрожают крупнейшему производителю и экспортеру этого зерна – Королевству Таиланд. Засушливый сезон в этом году там закончился неожиданно рано – уже в середине февраля в Сиаме пошли дожди. Как сообщает министерство ирригации страны, запасов воды, накопленных в крупных плотинах, достаточно и никакого дефицита влаги нет.

Более того, по сообщениям из Таиланда и Камбоджи, в этом году там вырастят рекордный урожай риса. Ожидается, что по сравнению с 2009–2010 гг. он увеличится на 3%. К концу сезона запасы риса составят 467,3 млн. тонн. Это на 3 млн. т больше, чем прогнозировали эксперты. Несмотря на это цена тайского риса к концу этого года все равно может вырасти с 533 до 600 долларов за тонну.

По мнению аналитиков, произойдет это из-за увеличения спроса в Индонезии и Бангладеш. А крупнейший производитель риса – Китай из-за засухи будет вынужден сократить свой экспорт. К тому же несчастья продолжают падать на головы египтян. Страна, ранее активно экспортировавшая рис, из-за жесткого регулирования водных ресурсов и нехватки пшеницы в этом году будет вынуждена практически уйти с внешнего рынка риса. Это дает большой шанс России.