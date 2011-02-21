Золотая сотка бизнеса

Видимо, Россия настолько большая, что закон не успевает за расстояниями. Он заметно меняется в обличии, растянувшись по линии от Москвы до Владивостока. Вот доказательство. За те преступления, по которым над чиновниками устраивают громкий суд на восточной окраине страны, на западной – дают государственные награды.

Элитная библиотека

В Приморском крае идет резонансный процесс над 14 предпринимателями и высокопоставленными чиновниками местной администрации. Это так называемая группа Мещерякова. По фамилии местного главы управления госимущества. Также в числе обвиняемых – знаменитый депутат приморского Законодательного собрания Ю. Степанченко. Это уникальная личность. Г-н Степанченко который год находится в федеральном розыске. При этом ухитряется попасть в число фигурантов все новых и новых громких уголовных дел.

По версии следствия, за несколько лет эта колоритная «группа товарищей» незаконно распродала 30 принадлежавших государству зданий в элитных районах Владивостока. Похоже, действовали без особой оглядки на совесть. В числе прочего с молотка самим себе за гроши продали здание библиотеки им. Горького и строение акушерского отделения клинической больницы. Бюджет потерял на этой распродаже 550 млн. рублей.

Даже странно, что заодно не сбыли под сурдинку здания местного заксобрания или областного суда. Следствие шло четыре года, дело разрослось на 430 томов. Надо сказать, для Приморья такие истории – явление не новое. Как правило, кончаются они одинаково. Местные высокопоставленные ворюги в конечном счете зарываются настолько сильно, что об их проделках узнают даже владивостокские дворовые собаки. Потому – все же попадают на скамью подсудимых. При этом сроки традиционно дают огромные.

То ли дело – в Москве. В столичном регионе закон поворачивается совсем иной стороной. Например, прокуратура который год подряд в упор не может обнаружить состав преступления в гораздо более интересной и прибыльной комбинации, нежели «мещеряковская».

Дело было так. Еще в декабре 2007 г. государственный Мослесхоз выставил на аукцион право аренды на 50 лет 991 га подмосковных лесных земель. Не пустые поля, а красивейший лес с реликтовыми соснами. Угодья раскинулись в Истринском и Одинцовском районах. Что тут такого? Это – та самая Рублевка, на которой пестрым-пестро от особняков и дворцов современной знати. Каждый дом стоимостью десятки, а то и сотни миллионов долларов.

Чьи и почем – знают только в очень специальных органах. Это в 1973 г. комитет партийного контроля ЦК КПСС поставил на вид тогдашнему министру культуры Е. Фурцевой, что она построила «слишком шикарный» дом по проекту архитектора Аранаускаса в Жуковке (Рублевское шоссе). И дом с участком у нее отобрали.

Сейчас «элита общества», состоящая из чиновников и разнокалиберных олигархов, живет на широкую ногу, ни на кого не оглядывается и, по известному библейскому выражению, «страха не имет». Да и денег давно не считает. У случайных гостей Рублевки глаза лезут на лоб от местных цен. Например, картошка в магазинах стоит от 800 руб. за 1 кг, килограмм риса – от 1,5 тыс. руб., батон хлеба – от 500 руб. до нескольких тысяч. Местные – покупают, им – недорого.

Новые рублевские

Что уж говорить о цене рублевской земли! Причем в тот момент, когда Мослесхоз проводил тот легендарный аукцион, стоимость недвижимости в столичном регионе была на пике. Аналитики едва сдерживали нервный смех. Дошло до такого абсурда, что даже в жалком «хруще» в непрестижном районе Капотня метр площади сравнялся со средней ценой жилья в Нью-Йорке.

Что касается Рублевки, на которой гнездится элита, там стоимость одной сотки в тот момент начиналась от 20 тыс. долларов. «А если это сосновый лес на Рублевке рядом с коттеджами, – цена в то время начиналась от 40 тысяч долларов», – уточняет аналитик рынка недвижимости Александр Крапин. В отдельных случаях – стоимость рублевской земли превышала 100 тыс. долларов. Ценовой рекорд зафиксирован в 2005 году. За участок земли в деревне Жуковка неназванный покупатель выложил 200 тыс. долл. за 1 сотку. Таким образом, учитывая, что в гектаре – 100 соток, от продажи 991 га рублевской земли госбюджет мог выручить по меньшей мере 47,6 млрд. руб. (по тогдашнему курсу). Или – скромные 2 млрд. долларов. Учитывая наличие леса – сумма удваивается. Так что доход госказны в 4 млрд. долл. не выглядел заоблачным.

Так сколько выручили? Аукцион прошел без сучка без задоринки. Бюджет заработал ни много ни мало – от 400 до 600 рублей за сотку. Не миллиардов – просто рублей. Такова конечная цена, которую некоторые новые владельцы огромных участков выложили за каждую сотку. За все 991 га государство выручило 121,8 млн. рублей. Это примерно в девять с половиной тысяч раз (!) ниже рыночной стоимости.

Вот это – прибыль, вот это – выгода для покупателей! Как если бы вам продали машину ценой 500 тыс. руб. за 52 рубля 63 копейки. Какие там нефтяные поля и алмазные шахты! Возможно, данная комбинация с рублевской землей стала одной из самых выгодных сделок в истории человечества.

Кто эти счастливчики? Золотые земли разрезали на 61 надел. Все имена победителей не известны. Всплыло только, что 20 соток достались актрисе Юлии Рутберг. Она заплатила за них 8,938 тыс. рублей. Скромный участок в 2 га купил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Они обошлись гораздо дороже – в 153,6 тыс. рублей. Но чемпионом рублевской удачливости стал предприниматель Роман Абрамович. Он отхватил участок площадью 397 га в Баковском лесничестве. За сумму – 24,39 млн. рублей. Надо сказать, реальная цена этого надела в тот момент составляла не менее 19 млрд. рублей.

Конечно, так просто золотые горы не даются. Когда до экспертов дошло, насколько выгодную сделку провернула группа «новых рублевских», шум поднялся невероятный. Замять – поначалу не получилось. В конце концов, в марте 2008 г. тогдашний премьер-министр В. Зубков дал личное поручение министру природных ресурсов Юрию Трутневу разобраться в ситуации с тем лесным аукционом.

Проверка показала очевидное: Мослесхоз подкрутил условия аукциона так, что на него могли попасть только свои люди. «В абсолютно тайной обстановке 20–30 человек были запущены в малый зал. На все лоты претендовало только по одной-две организации», – рассказывал один из участников торгов.

Разумеется, сразу нашелся стрелочник. Руководитель Мослесхоза С. Сопин вылетел с должности. Несмотря на все заслуги перед олигархами, ему никто не смог помочь. Поскольку как на грех подоспело уголовное дело против его первого зама Е. Хмелевской. Следственный комитет при прокуратуре установил – она распихала по правильным людям 874,5 га лесного фонда, причинив государству ущерб в 3 млрд. рублей.

Учитывая все обстоятельства, правительство даже собралось было вынести дисциплинарное предупреждение главе Рослесхоза В. Рощупкину и министру Ю. Трутневу. Да пожалели. Впоследствии в июне 2009 г. Юрия Петровича даже наградили орденом Дружбы народов. Тем не менее поскольку был злостно нарушен закон «О защите конкуренции», делом занялась Антимонопольная служба. Долго ли, коротко, в середине февраля 2011 г. наконец состоялся суд. Он постановил – Мослесхоз не нарушал антимонопольное законодательство, все было по закону. А еще лучше – по понятиям. Так что именно Абрамович, похоже, и является главным хозяином в стране. Ее президентом, премьером и судьей с прокурором в одном флаконе. Пора принять это за аксиому и ввести особой поправкой в Конституцию Российской Федерации.

Наколка в Сколкове

Так что фактическая кража государственных земель по цене в 9,5 тыс. раз ниже реальной стоимости на уровне нынешнего кабинета министров не карается. Организаторов таких аукционов даже награждают. А победителей не судят. Особенно – если это Абрамович. Надо сказать, этому новому «Остапу Бендеру» не впервой разводить государство на сделки, приносящие олигарху тысячи процентов прибыли.

Что касается Минприроды – тут вообще клейма негде ставить. Например, ведомство прославилось тем, что за 7 млн. долл. выдало компании «Северная нефть» лицензию на освоение трех месторождений Вала Гамбурцева с общим запасом в 200 млн. т нефти. Спустя два года «Северная нефть» перепродала лицензию за 600 млн. долларов. Таких историй, что земельных, что нефтегазовых, – хватит на миллионы томов уголовных дел.

Но, видимо, их не будет. Все потому, что правосудие у нас – карманное. Если кто украл из казны по 40 млн. на брата, как во Владивостоке, – посадят так, что мама не горюй. Но если речь идет о хищении десятков миллиардов бюджетных рублей, – тут вступают в силу другие принципы.

Видимо, именно на этот механизм рассчитывают и организаторы новейшей земельной инновации – сколковской. Тут, похоже, собираются ограбить не только государство, но и законных владельцев земли. Суть такова: государство объявило, что безвозмездно отдает организаторам проекта «Сколково» около 600 га подмосковной земли. Это золотые метры – каждая сотка в этом районе оценивается от 35 до 55 тыс. долларов.

Прежде всего инноваторы оберут сельхозНИИ «Немчиновка». Но, кроме наделов государственного института они претендуют на земли, где расположены дачные участки граждан, которые владеют ими на законных основаниях. Часть владельцев согласна на переуступку прав. Но только при условии «адекватной компенсации» – по рыночной цене с возмещением расходов на новое строительство и т.д. Между тем в бюджете проекта «Сколково» средства на эти компенсации пока не предусмотрены. Стало быть, «новые сколковские» рассчитывают погнать людей с земли, заплатив им по «цене Абрамовича» – 400–600 руб. за сотку?

Если так, инновационный проект оборачивается другой стороной. По сути, речь идет об очередной грандиозной афере на золотых подмосковных землях. Причем гораздо более циничной, чем та, которую провернули в 2008 году.