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Финансовая геология: новые глубинные идеи монетаристов

№ 7(248) от 22.02.2011 [«Аргументы Недели », Григорий Бегларян ]

Финансовая геология: новые глубинные идеи монетаристов

Завершилась встреча финансовых чиновников стран G20.  Формально вроде как обсуждали общие дисбалансы в мировой экономике, связанные с валютной политикой всех стран. Были определены пять ключевых индикаторов, которые характеризуют степень дисбалансов.

Это показатели реального обменного курса валюты, профицит (или дефицит) текущего платежного баланса, государственный долг и внутренний долг (здесь имеются в виду долги корпораций). Решения должны быть приняты таким образом, чтобы придумать механизм, который ограничит искусственные преимущества одной экономики над другой за счет валютного курса.

Предположим, если один из упомянутых пяти индикаторов, к примеру, показатель платежного баланса, очень высокий у той или иной страны, тогда властям надо ограничить увеличение своих ЗВР на определенную величину. Иными словами, перестать скупать валюту в больших количествах. Естественно, это касается в первую очередь Китая, так как всем известно, какие огромные потоки капитала приходят в эту страну.

Китайцы сначала выступили категорически против того, чтобы в состав этих индикаторов был включен именно показатель состояния платежного баланса, предлагая заменить его показателем торгового баланса. Однако был найден компромисс. Сделали вместо пяти шесть индикаторов, куда включили и торговый баланс. Можно сказать, сделали китайцам уступку. Хотя китайцы при желании вполне смогут обойти все эти индикаторы, так как искусно научились маневрировать.

Например, свой торговый баланс Китай агрессивно сокращает за счет увеличения импорта (почему бы не обменивать дешевеющие доллар и евро на реальные активы). Если будет необходимо, то придумают, как сократить свой большой платежный баланс. Просто дадут указание своим банкам больше инвестировать за пределы страны, что будет оформлено как отток капитала. Ну а когда китайцев снова начнут критиковать за заниженный курс своей валюты, то будет повод «отмазаться» от критики, сославшись на то, что они строго соблюдают правила, установленные мировым сообществом.

В любом случае невозможно найти какое-то «революционное решение» проблем дисбалансов в мировой экономике. Так как любое такое решение должно быть связано с отказом от доминирования в мире одной резервной валюты и переходом на мультивалютное регулирование. Решиться на такой шаг сейчас почти невозможно, по крайней мере добровольно. Зачем делать «финансово-экономическую революцию», когда за весь мир думают «умные парни» из Вашингтона? Ведь  парадокс состоит в том, что, отказавшись от нынешней системы резервной валюты, удешевлять стоимость денег (кроме американцев) будет некому. И тогда всему миру придется испытать на себе «шоковую терапию», что в нынешней ситуации означает простое понятие «жизни по средствам», когда стоимость денег будет уже гораздо выше стоимости финансового актива. В любом случае развязка не так уж и далека.

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