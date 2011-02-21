Наука попала в катастрофу

Государство тратит на науку почти 500 млрд. руб. в год. С 2005 г. финансирование ученых выросло в 1,6 раза, с 1999 г. – в 10 раз. Но несмотря на этот золотой ливень, состояние российской науки по-прежнему можно описать только одним словом – катастрофа.

Факты говорят сами за себя. В 2000-е гг. отечественные вузы вылетели из первой сотни в мировых рейтингах. Число ученых сокращалось. Доля России в мировых научных публикациях рухнула до уровня Бразилии. На нашу страну приходится менее 2,5% статей в научных журналах, тогда как на Германию – свыше 7%, а на Китай – почти десятая часть всех мировых публикаций.

Почему так? Обычно чиновники объясняют крах российских науки и технологий общими словами. Дескать, население не созрело, да и бизнес пока не привык к научным новшествам. На самом деле у тяжелого положения в науке есть вполне конкретные причины. Главная – чудовищно неэффективное распределение государственных средств.

Во-первых, научная верхушка их банально ворует. Недавно сотрудник Казанского института биохимии и биофизики Алексей Крушельницкий разо­блачил махинации при поставках оборудования для Академии наук и Академии медицинских наук. По его подсчетам, иногда их закупочные цены в 2–3 раза превышают рыночные.

К примеру, Крушельницкий выяснил, что в 2009 г. Институт биомедицинской химии РАМН закупил два криостата и заплатил за них 260 тыс. евро. При этом рыночная цена каждого прибора не превышает 60 тыс. евро. В том же году Дальневосточный геологический институт приобрел прибор с причудливым названием «генетический секвенатор». По данным Крушельницкого, он обошелся в 23 млн. руб. – из них не менее 12 млн. руб. оказались переплатой.

Во-вторых, в отечественном научном сообществе процветает кумовство. Взять хоть гранты на сумму в 12 млрд. руб., половину из которых в прошлом году с помпой распределило Минобрнауки. Гранты раздавал экспертный совет. Среди прочих в него вошли декан химфака МГУ Валерий Лунин и президент Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделе­ева Павел Саркисов. Разумеется, в первых строчках списка грантополучателей оказались проекты химфака МГУ и РХТИ.

Технический нокаут На российском технологическом фронте тоже полный разгром. По данным Минэкономразвития, в начале 2000-х гг. государство и частные компании зарабатывали на продаже технологий. Экспорт инноваций приносил на 20 млн. долл. больше, чем тратилось на их импорт. В наши дни на закупках иностранных технологий Россия теряет 1 млрд. долл. в год. При этом бизнес упорно не желает оплачивать научные разработки. Новые технологии внедряют менее 10% российских предприятий – для сравнения в Ирландии и Эстонии этим занимаются более половины компаний. Российские фирмы, которые еще разрабатывают технологии, делают это крайне неэффективно. Если в 1995 г. на 1 рубль затрат они производили инновационной продукции на 5,5 руб., то в 2009 г. – только на 2,4 рубля. Крупные корпорации тоже вкладывают в технологии безбожно мало. В первую тысячу мировых компаний по затратам на исследования и разработки входят только три российские. «Газпром» занимает 108-е место по расходам, «АвтоВАЗ» – 758-е, а ОАО «Ситроникс» – 868-е. При этом доля затрат на науку от выручки у них в 5–10 раз ниже, чем у иностранных конкурентов.

В-третьих, ради государственных денег высокопоставленные ученые не гнушаются врать и обещать заведомо несбыточные успехи. К примеру, в сентябре правительство одобрило Программу развития МГУ до 2020 года. В 2011–2012 гг. на ее выполнение пойдут 5 млрд. бюджетных рублей.

Что университет обещает сделать на эти и будущие деньги? Если верить программе, к 2020 г. число иностранных преподавателей в МГУ вырастет в 10 раз. Число упоминаний сотрудников университета в научных статьях увеличится почти в четыре раза. 20% студентов будут иметь патенты, которых сейчас почти нет даже у преподавателей. 80% выпускников начнут работать по специальности (сейчас – половина), при этом 70% поедут трудиться в российскую глубинку.

В научных кругах эти обещания сразу назвали «астрологическим прогнозом» и «маниловщиной». Но возмущение ученых не помешало правительству утвердить программу развития Московского университета.

Казалось бы, в нынешней ситуации расцвета от российской науки ждать не приходится. Удивительно, что в стране ведутся хоть какие-то исследования и разработки. Что предлагают чиновники, чтобы исправить положение?

К радости академической верхушки, научный пожар продолжат заливать деньгами. Согласно разработанной Минэкономразвития Стратегии инновационного развития страны, к 2020 г. государственные расходы на науку вырастут с 0,88 до 1,1% валового внутреннего продукта, на образование – с 4 до 5,5–6%. При этом бюджетные средства можно будет и дальше воровать. Ну или втихомолку раздавать «своим людям».