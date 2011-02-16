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Инфляция на дизельной тяге

№ 6(247) от 17.02.2011 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Инфляция на дизельной тяге

Владельцам дизельных автомобилей не позавидуешь. И без того такие машины стоят больше аналогичных бензиновых, их обслуживание ощутимо дороже. Так тут на фоне бодрого подорожания бензина заодно взбесились цены на солярку. В большинстве регионов на заправках литр дизеля превысил по цене более качественное топливо марки АИ-92. Сейчас подбирается к АИ-95 и примеривается к АИ-98. Для многих это такой же шок, как если бы вода в магазинах стала дороже вина.

Худшая солярка Европы

С какой стати солярка стоит больше бензина? Тем более в производстве она дешевле и традиционно продавалась на 20–30% ниже. У нефтяных королей давно припасен замечательный ответ. Мол, ничего не поделаешь – мировая тенденция.

Действительно, в США еще с августа 2009 г. дизель на заправках стоит больше бензина. В пересчете на наши деньги текущая цена – 27 руб. за литр. Американцы и сами не могут толком понять, что происходит. Самое убедительное объяснение дал Департамент энергетики США. В последние годы резко вырос спрос на топочный мазут. Он очень близок к солярке. Вот нефтеперерабатывающие заводы и принялись восполнять дефицит мазута за счет выпуска автомобильного топлива.

Европа (кроме Германии) держалась до последнего, но и там нынешней зимой возник дефицит дизеля. Он все же обскакал по цене более качественное горючее. Сейчас в странах ЕС дизель идет по 1,3–1,4 евро за литр, на российские деньги – 52–54 рубля. Но такие бешеные по нашим меркам цены объясняются тем, что в них заложены огромные налоги на развитие дорог и т.д.

Так что со стороны объяснения российских нефтяников выглядят логично. Куда деваться, если во всем мире так? Но, если разобраться, есть ряд нюансов.

 Во-первых, наша солярка не чета той, что заливают на Западе. Поставщики импортных дизельных автомобилей любят подчеркивать: якобы  российское топливо не так ужасно, как думают. В доказательство чему приводят такой факт: РФ – крупнейший поставщик солярки в Европу. Мы продаем ее на 20 с лишним миллиардов долларов в год.

Вот только, кроме «зимней», «летней» и «арктической» марок дизеля, у наших нефтеперерабатывающих заводов есть еще одна. Называется – «экспортная». По качеству она разительно отличается от того, что поставляют на отечественные АЗС. Скажем, содержание серы – в пять раз ниже. Насколько велика итоговая разница? Вот красноречивый факт. Два года назад Международный центр качества топлива протестировал 10 тыс. заправок в 100 странах. Результат: дизель на российских АЗС признали худшим в Европе.

Во-вторых, в отличие от других стран в РФ никогда не было дефицита солярки. Эксперты объясняют – это все равно что говорить о недостаче льда на Северном полюсе. Дело в том, что от СССР нам достались нефтеперерабатывающие мощности немыслимой величины. Советский Союз построил 50 гигантских НПЗ, способных пропустить через себя 480 млн. т нефти в год. То есть почти всю нынешнюю годовую добычу России.

Одна проблема – глубина переработки нефти осталась на уровне 1950-х годов. «В США из тонны нефти переработчики получают 500 кг  высококачественного бензина. На российских заводах из той же тонны выходит только 130 кг бензина сомнительного качества. Остальное – осадок. То есть еще менее качественные мазут и дизель», – объясняет представитель крупной нефтяной компании.

Советское наследие

В общем, этого добра у нас навалом. Мало того. В СССР половину выпуска моторного топлива съедали армия и флот, еще четверть – сельское хозяйство. На долю автомобилистов оставалось немного. Весной с началом посевной традиционно возникал бешеный дефицит горючего. Поэтому стоило оно достаточно дорого – 40 коп. за литр АИ-92, и отпускали его частникам по хитрой схеме. На заправках нельзя было расплатиться деньгами, только талонами, которые еще надо было достать.

Теперь все ровно наоборот. Частный автопарк на коне. Ни военные, ни аграрии давно не могут позволить себе такое бешеное потребление горючего, как раньше. По сравнению с 1990 годом их аппетиты по дизелю ужались в четыре раза, по бензину – в семь раз. В результате производство солярки в РФ вдвое превышает внутренние потребности. Вот ее и гонят на экспорт в таких количествах.

В-третьих, легко убедиться – рост цен на дизель в нашей стране давно не подчиняется никакой логике. Вообще зимой он должен дешеветь. Потому что с наступлением холодов от четверти до трети парка российских автомобилей «впадают в спячку». В период с ноября по апрель владельцы предпочитают пользоваться общественным транспортом. Спрос на топливо резко падает – с чего скакать ценам?

Что в итоге? Загадочные пляски цен на дизель гораздо опаснее, чем кажутся. Разумеется, это сильно ударит по карманам владельцев автомобилей, работающих на солярке. Но таких в российском легковом автопарке, насчитывающем более 33,8 млн. машин, – только 5%.

 Куда серьезнее будущий рост цен на продовольствие, который неизбежно спровоцирует нынешнее солярочное подорожание. Тем более с началом посевной, до которой осталось менее месяца, солярка может стать самым дорогим горючим на заправках. Давно подмечено: каждый год особенно сильно растет в цене летний дизель. Хотя его производство обходится существенно дешевле зимнего.

Насколько сильным может стать топливный удар по еде? Как объясняют эксперты, чтобы засеять 100 га пашни, в среднем нужно 10 т солярки. По нынешним ценам – 280 тыс. рублей. Год назад было на треть дешевле. При этом средний урожай в РФ – 34 центнера с гектара. Даже при нынешней сверхвысокой стоимости зерна крестьяне заработают со 100 га не более 2,3 млн. рублей. Но это в теории. В реальности всю прибыль получат перекупщики, а хозяйству не достанется и 1 млн. рублей. Так что расходы на топливо отъедают минимум треть дохода. При этом, по прогнозам, урожай 2011 г. будет хорошим. Поэтому стоимость зерна может упасть в 1,5–2 раза. Тогда прибыль крестьян рухнет почти до нуля.  

Вот и прикиньте, что может случиться с ценами на продовольствие. В конце концов, сельскому хозяйству нужно не так много. За год – 8 млн. т дизеля и 5 млн. т бензина. Это лишь 11% годового производства (в 2010 г. – 70 млн. т), чуть больше месячного объема выпуска. Тут могло бы помочь государство. Формально так и делает. Но в действительности оно дотирует крестьянам только 10% цены ГСМ. Да и то в реальности субсидии достаются лишь очень крупным хозяйствам. Директора остальных в один голос уверяют – за многие годы никакой топливной помощи от государства они в глаза не видели. Значит, и на этот раз граждане оплатят очередной приступ жадности нефтяных компаний. Чем выше их аппетиты – тем жиже продуктовый набор на столах населения.

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