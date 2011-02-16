Судьба европейская

Европейская история, свежие главы которой дописываются на наших глазах, возможно, еще долго будет волновать «лучшие умы» финансового сообщества и держать в напряжении простых обывателей.

Долговой крах периферийной Европы, о котором так долго говорили (и продолжают говорить), до сих пор не произошел. Хотя уместнее было бы сказать, что «греческие и ирландские истории» все же имеют право на обозначение словом «крах». Но так как европейские приверженцы господина Кейса «вовремя» пришли на помощь, будем считать, что этот «крах» не тот «КРАХ».

Вполне возможно, что в ближайшие недели может определиться дальнейшая перспектива курса единой европейской валюты. Уже почти год европейские финансовые власти тратят силы и средства на то, чтобы не допустить дальнейшего падения цен на долговые бумаги периферийных стран, но пока без особого успеха. Обвального падения стоимости долговых бумаг уже нет, но нет и серьезных покупателей. Дальнейшая судьба долгового рынка в этих странах и перспектива евро будут зависеть от позиции Германии и Франции.

Правда, роль французов скорее конъюнктурная (так как местные власти и сами испытывают проблемы в экономике), и им очень выгодно поддержать предложения немцев. Немцы же согласны помогать и дальше, но только на своих условиях. Канцлер Германии фрау Меркель столкнулась с проблемой, пытаясь убедить общественность и депутатов, заседающих в Бундестаге, в необходимости достижения соответственной договоренности. В ее рамках Германия возьмет на себя обязательства субсидировать в будущем спасение стран – членов Еврозоны.

Далее «операция по принуждению к спасению» перешла в свою следующую фазу. Знаменем этой операции является «Пакт о конкурентоспособности», который должен быть разработан окончательно к марту этого года. Первая рабочая встреча лидеров Евросоюза должна состояться 4 марта в Финляндии, а затем уже 24–25 марта в Германии пройдет новый раунд переговоров. И уже на этом саммите должен быть определен окончательный вариант этого документа и принято какое-то решение.

Пока не все страны поддерживают предложения Германии и Франции, так как эти предложения содержат очень жесткие меры. Вплоть до санкций в отношении тех стран, которые будут нарушать «Пакт конкурентоспособности». И в первую очередь – сокращение государственных расходов. Министры финансов Евросоюза должны провести подготовительную работу и, в том случае если все участники согласятся с предложениями, направить эти документы на подписание лидерами стран Еврозоны.

Таким образом именно в марте может решиться судьба евро. Если Пакт подпишут все страны, это откроет дорогу к созданию единых органов управления (сейчас есть только единый Центробанк, но нет общего Минфина). Тогда у евро будут прекрасные шансы на укрепление. В противном случае европейскую валюту ждет довольно мрачное будущее.