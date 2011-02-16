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Русские горки моногородов

№ 6(247) от 17.02.2011 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Русские горки моногородов

14 февраля на совещании в Горках президент Дм. Медведев пригрозил массово разогнать мэров и губернаторов. Его возмутил провал госпрограммы помощи моногородам. Из-за этого в яме – каждый шестой житель РФ. Третий год проблему заливают миллиардами бюджетных рублей. Но деньги сгорают без прока.

Брошенные миллионы

Президент не особенно стеснялся в выражениях, разнося за бездействие местные власти. Эту часть совещания со словами «хамство по отношению к людям» и «начальники не почесались что-либо сделать» федеральные телеканалы показали во всех подробностях. Только сути проблемы  толком не объяснили.

Между тем все – серьезнее некуда. Моногорода не спасли. В лучшем случае – заморозили плачевную ситуацию до лучших времен. Взять то же Пикалево – его история прогремела на всю страну. Осенью 2008 г. в городе встали все три градообразующих комбината, связанные одной технологической цепочкой. Оголодавшие рабочие перекрыли федеральную трассу. Вскоре приехал премьер В. Путин. Он в самом что ни на есть ручном режиме заставил владельцев заводов возобновить производство.

Большой начальник уехал, проблемы остались. Как объясняют эксперты, все три цементных предприятия очень старые. Они используют слишком дорогое и очень вредное сырье – нефелин. Заводы нужно полностью переоборудовать, но делать этого никто не собирается. Взамен владельцы разрабатывают план ползучей ликвидации производств и сокращения 2,5 из 3,6 тыс. рабочих мест.

Так в моногородах – повсеместно. Проблема затронула шестую часть населения. Судите сами. Всего в России – 1098 городов. 90% из них – малые – с населением менее 100 тыс. человек. Каждый второй малый город существует за счет одного-двух узкопрофильных предприятий и попадает в категорию «моно». Таким образом, в общей сложности в моногородах – более 24,5 млн. жителей. Это – четверть городского населения РФ, шестая часть всего взрослого населения.

С осени 2008 г. очень многим из них, мягко говоря, несладко. Неспроста, по данным Росстата, за последние 12 месяцев моногорода покинул каждый 16-й взрослый житель. Не исключено, это только начало великого исхода. Недавно глава Минэкономразвития Э. Набиуллина признала – 20 крупных моногородов существуют исключительно из-за федеральной поддержки. Но деньги из центра – не бесконечны. В конце прошлого года глава Минфина А. Кудрин тихой сапой начал сворачивать программу дотаций моногородам. Сначала им обещали дать 200 млрд. руб., вскоре сумма сократилась до 27 млрд. руб., на деле в прошлом году из федерального бюджета выделили только 10 миллиардов. Правда, еще 10 млрд. руб. накинул Минрегион. В Минэкономе по этому поводу поясняют – «когда деньги иссякнут, возможно, дотационные города будут закрыты».

Такое уже случалось. Процесс, который в Минэкономразвития называют «санацией моногородов», идет не первый год. Без лишнего шума за последние годы с карты исчезли десятки «нерентабельных» населенных пунктов. Прежде всего пострадали угольщики. Например, больше нет поселка Хальмер в Воркутинском угольном бассейне. Полностью обезлюдели Кизеловский и Копейский угольные районы.

Следующие на очереди – «химические» города. Одно дело – вникать в сухие цифры. Другое – знать следующее. Например, в поселке Сява (Нижегородская обл.) закрылось единственное градообразующее предприятие «Карбохим». Бывшие работники выживают, втихую распиливая дорогостоящее химическое оборудование на цветмет. С недавних пор железнодорожный вокзал заколочен – поезда туда больше не ходят. Глава администрации Сявы пешком ходил в Москву в Кремль – просить помощи. Там его спросили: «Что делала местная власть?» Ответить было нечего.

Партбилеты на стол

В каждом регионе – десятки похожих историй. И очень часто местные власти откровенно разводят руками. Вдобавок – федералы потакают им, изрядно приукрашивают картину. По официальным данным, уровень безработицы в моногородах – не сильно выше общероссийского. Якобы по стране он составляет 2,1% трудоспособного населения, в «моно» достиг 5%. «Как же!» – говорит мэр города Зверево (Ростовская обл.) Александр Чумаков. Безработных в его городе – 40%. При населении 30 тыс. на заработках за пределами города находится 6,6 тыс. человек.

Врут, потому что не знают – что делать. В Алтайском крае в апреле прошлого года обанкротился комбинат «Алтайхимпром». Все, чем помогли власти, – после долгих разбирательств арестовали председателя совета директоров по подозрению в хищении 140 млн. рублей. Тем временем население моногорода Яровое, где расположен «Алтайхимпром», – в полном составе осталось на улице. Бывшие работники провели митинг – за сохранение предприятия. На это глава местного отделения «Единой России» А. Сало обиделся и заявил – они «не нашли своего места в современной жизни». В ответ жители Ярового – члены ЕР – поголовно положили партбилеты на стол.

Таким же массовым демаршем против партии власти вполне могла закончиться история, случившаяся в городе Фокино (Брянская обл.). Там – 8,1 тыс. трудоспособных жителей. Рабочих мест в 2010 г. осталось менее 3 тысяч. Член «Единой России» брянский губернатор Н. Денин предложил оригинальный рецепт от безработицы – «развивать физкультуру на свежем воздухе». Это сильно задело горожан, поскольку Фокино – город цементников. В атмосфере – сплошная взвесь, по чистоте местный воздух – на одном из последних мест в России. Там только и бегать трусцой.

Но самый выдающийся псевдорецепт спасения моногорода предложили не местные чиновники, а фигура федерального масштаба. Градообразующий завод «Молот» в третьем по величине городе Кировской области – Вятских Полянах – в прошлом году работал менее трех месяцев. Предприятие принадлежит «Ростехнологиям» и выпускает широкий ассортимент стрелкового оружия. В кризис пулеметы Калашникова и противотанковые комплексы оказались не востребованы. Тогда оборонщики сделали неожиданное заявление. Оборонное производство в Вятских Полянах свернут, а на «Молоте» начнут выпускать пистолеты и ружья по лицензии итальянской фирмы «Беретта». Вскоре об этой идее предпочли забыть. Выяснилось – российские силовики и в страшном сне не видят перспективы перехода на огнестрельное оружие стран НАТО. Да и сама «Беретта» не в курсе, что с ней, оказывается, «ведутся переговоры об открытии производства в России».

Не пороть горячку

Так что порой моногорода «спасают», совсем не подключая головы. Неужели не появилось ни одного работающего рецепта? «Моногорода оказались как дитя у семи нянек. За годы обсуждения проблемы не сдвинулось ничего», – говорит сотрудник Экспертного института Андрей Николаев. Каких только комиссий не насоздавали по этому поводу правительство и различные министерства! Провели десятки конференций и выпустили несчетное число книжек. Но, по сути, сотни правительственных, ведомственных и научных экспертов, сколько ни ломали головы, пока предложили только три идеи.

Первая – самые проблемные моногорода нужно закрыть, семьи рабочих переселить за счет бюджета. Такого мнения особенно явно придерживаются в Минфине. Вторая идея – за счет федерального бюджета нужно спасти 5% самых проблемных моногородов. Задачу откачать еще 15–20% городов переложат на плечи местных бюджетов. Остальные – пусть выкручиваются как знают. Эти мысли особенно явно витают в кабинетах Минэкономразвития.

Наконец, научные эксперты советуют не пороть горячку. «Говорить прямо о закрытии моногородов правительство боится. Проекты переселения не продуманы. Для многих оно окажется гибельным», – объясняет профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Ростислав Туровский.

Ясно одно – в каждом случае нужен свой подход. У Байкальского ЦБК – одни проблемы, у АвтоВАЗа – другие, в угольных регионах – третьи. Поэтому для начала надо хотя бы срочно создать полный реестр моногородов (пока нет даже этого!) и список их проблем.

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