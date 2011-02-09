//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Горизонталь федерального значения

№ 5(246) от 10.02.2011 [«Аргументы Недели », Подготовил Сергей БОРОДКИН ]

Горизонталь федерального значения

Почему в России дорогие дороги? В чем отечественные транспортные технологии отстают от западных? Почему федеральные трассы становятся платными? На вопросы отвечает руководитель Федерального дорожного агентства Анатолий ЧАБУНИН.

- Какие дороги построят в ближайшее время?

– В 2011 году акцент сместится от строительства линейных объектов к точечным. В первую очередь будем ремонтировать мосты. В стране, особенно за Уралом, много переправ, построенных очень давно. Только на Дальнем Востоке таких 17. Там до сих пор есть деревянные мосты, на федеральных дорогах. Задача – реконструировать эти объекты. По сути, построить рядом новые мосты, а старые демонтировать.

– Почему российские дороги обходятся в несколько раз дороже европейских?

– Давайте сравнивать корректно. Нельзя сопоставлять желтое с острым. Цены различаются, потому что на Западе в стоимости дорог не учитывается подготовка территории, а у нас учитывается.

Мы об этом говорили неоднократно: подготовка территории составляет значительную часть в цене дороги. Это выкуп земли, перенос коммуникаций. В крупных городах все земли испещрены инженерными сооружениями: водоводами, канализацией, газопроводами, кабельными линиями, метро. Свободных участков нет. Любой новый километр дороги – это перенос коммуникаций.

Дорого еще и потому, что у нас другие стандарты, чем на Западе. К примеру, я считаю, у нас завышенные требования по безопасности к барьерным ограждениям. У нас категорически запрещено дешевое тросовое ограждение, а на Западе разрешено.

– Как вы оцениваете перспективы платных дорог в России?

– Вы не по адресу обратились. Есть госкомпания «Автодор». Ей передали две дороги: М1 «Москва – Минск» и М4 «Москва – Новороссийск». У нее есть план, одобренный правительством.

– Одно дело, когда платная дорога строится заново. Другое – когда «Автодору» передается трасса, за которую население уже заплатило из своих налогов.

– В чем здесь проблема? Дорога не просто так передается госкомпании – она ее реконструирует. Вы ездили по трассе «Дон»? Старая дорога повторяет рельеф местности, на ней есть ненормативные повороты, уклоны. Зимой там КамАЗ не может подняться из оврага на пригорок, потому что снег. А после реконструкции М4 – дорога первой технической категории. Там уклон не более 15 промилле, есть разделительное ограждение. Это совершенно новый объект, только название и направление старые.

С трассой М4 действительно есть коллизия. Когда мы обновляли эту дорогу, то не перекрывали движение, чтобы не устраивать транспортный коллапс. По старой дороге шли машины, а рядом строилась новая двухполоска. И сейчас в одну сторону двухполоска – новая, а в другую – старая. Чтобы вся трасса соответствовала нормативным требованиям, в нее нужно дополнительно вложить огромные деньги. А где их взять? Поэтому дорога и становится платной.

При этом у водителей остается альтернатива. Хотите – езжайте по местной дорожной сети, хотите – по трассе М6. В законе сказано: альтернативный проезд не должен по протяженности превышать платный в три раза. Пожалуйста – вы можете из Москвы в Новороссийск попасть по М6 через Каспий. И расстояние не будет превышено в три раза.

– Часто говорят, что в России дорожное строительство технологически отстало от западного…

– Вы видели, какие машины и механизмы сегодня применяются при строительстве дорог? Это самые передовые технологии, ведущие западные производители. Вы где-то видели, чтобы дороги ручным катком укатывают?

Да, возможно, по дорожной технике мы не впереди планеты всей. К сожалению, асфальтоукладчики – западные. Потому что именно они позволяют добиться нужного качества уплотнения полотна, нужной ровности и т.д. Асфальтобетонные заводы в стране практически все импортные. На трассе Чита – Хабаровск, в глуши, стоит итальянский завод.

– На Западе дороги строят на бетонном основании, а у нас, по сути, – на песке. Почему так?

– На российских дорогах применяется весь спектр проектных решений, который существует в мире. По крайней мере, так на федеральных трассах. Поэтому говорить, что мы технологически отстаем, – неправильно.

Возможно, из-за отсутствия средств технологии не очень широко применяются территориально. К примеру, муниципалитеты вообще ничего не ремонтируют. Но там, где мы строим что-то новое, – можно посмотреть, пощупать и оценить. Все решения современные.

Технологий очень много. К примеру, в Санкт-Петербурге под одной из развязок Кольцевой автодороги обнаружилась большая торфяная выемка. Там применили новую технологию: сделали насыпь не из земполотна, а из материалов, подобных пенопласту. Получилась легкая конструкция, которая не позволяет дороге утонуть. Она очень хорошо работает.

– Хватает ли денег на ремонт дорог?

– Нормативы по содержанию дорог определены приказом Минтранса. На сегодняшний день по финансированию мы на них выйти не можем. Поэтому неслучайно создается Федеральный дорожный фонд. Правительство приняло это решение, чтобы выйти на нормативное финансирование текущих расходов.

Нельзя так – по 10–15 лет не ремонтировать дороги. Из-за этого реконструкция потом обходится гораздо дороже. Поэтому поддержание дорожной системы – важнейшая задача. К 2014 году мы выйдем на 100% нормативных показателей. Конечно, если опять не случится каких-нибудь экономических кризисов и непредвиденных потрясений.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Владимир Соловьев: Габуния отправляется в канализацию, где ему самое место

Новое руководство телекомпании «Рустави-2» уволило Георгия Габуния, который в эфире телеканала в нецензурных выражениях оскорбил Владимира Путина. О нелегкой судьбе извращенца размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.

//В мире

Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Бывший премьер Украины посоветовал Зеленскому способ остановить войну в Донбассе

Николай Азаров, бывший глава правительства Украины, рассказал, какие действия должен предпринять президент страны Владимир Зеленский, чтобы остановить военный конфликт на территории Донбасса.

//Политика

Путин поручил подготовить программу модернизации первичного звена медицины

Путин поручил подготовить программу модернизации первичного звена медицины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что граждане справедливо жалуются на качество оказания услуг первичного звена здравоохранения. Глава государства поручил кабмину разработать эффективное решение выявленных проблем.

//новости партнеров

//Политика

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Макрон может стать посредником между Россией и Европой

Эксперт в области международной политики Игорь Деланоэ заявил, что в ходе предстоящего саммита «большой семёрки» президент Франции Эммануэль Макрон может выступить в качестве посредника между Европой и Россией.

//В мире

Трамп назвал имя нового кандидата на должность посла в РФ

Трамп назвал имя нового кандидата на должность посла в РФ

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп собирается назначить на должность посла США в России первого заместителя госсекретаря Майкла Помпео. Об этом стало известно местным источникам.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Авто

В Госдуме оценили идею о сокращении количества штрафов для водителей

В Госдуме оценили идею о сокращении количества штрафов для водителей

Предложение ЛДПР об освобождении россиян от штрафов ПДД является пиаром и не имеет шансов на принятие. Таким мнением поделился член комитета Госдумы по транспорту, единоросс Александр Васильев.

//Интервью

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

"Всегда хотела стать только Леной Макаровой"

Известный писатель, искусствотерапевт, ученица Эрнста Неизвестного перевоспитывает мужей, учит свободе, менять угол зрения и философскому отношению к жизни

//Культура

Скончалась звезда сериалов "Моя прекрасная няня" и "Бригада"

Скончалась звезда сериалов "Моя прекрасная няня" и "Бригада"

Во вторник, 20 августа, ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова. Отмечается, что актрисе было 79 лет. Уточнятся, что о дате и месте прощания сообщат позже.

//В мире

Королевская семья Дании не исключила продажу Гренландии США

Королевская семья Дании не исключила продажу Гренландии США

Представители датской королевской семьи заявили, что для них большая честь получить предложение о покупке Гренландии от президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Они не исключают реализации такой крупной сделки.

//Новости партнеров

//Общество

Названы самые шумные и самые тихие города России

Названы самые шумные и самые тихие города России

Самые шумные города РФ расположены в Кемеровской и Московской областях, самые тихие - в Калининградской области и Краснодарском крае. Это следует из рейтинга одного из порталов по подбору жилья.

//Происшествия

В Подмосковье воздушный шар приземлился на столб

В Подмосковье воздушный шар приземлился на столб

Во вторник, 20 августа, в Дмитровском городском округе в поселении Позитив деревни Подосинки из-за сильного ветра произошло ЧП с воздушным шаром. На борту летательного аппарата находились семь человек.

//Новости СМИ2

//В мире

Трамп в 10-й раз стал дедушкой

Трамп в 10-й раз стал дедушкой

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой. Внучку американскому лидеру подарили сын Эрик и его супруга Лара, для которых этот ребенок стал вторым.

//Политика

Познер оценил новость об увольнении оскорбившего Путина телеведущего

Познер оценил новость об увольнении оскорбившего Путина телеведущего

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал сообщения об увольнении грузинского журналиста Георгия Габунии, в прямом эфире оскорбившего президента Российской Федерации Владимира Путина.

//Общество

Жителей Петербурга возмутила битва помидорами в городе

Жителей Петербурга возмутила битва помидорами в городе

В Сети раскритиковали битву помидорами, которая прошла в Санкт-Петербурге в воскресенье, 18 августа. Отмечается, что в мероприятии приняли участие около 1 тысячи человек, а "испорчено" было 20 тонн овощей.

//Политика

Лавров: вылазки боевиков в Идлибе будут жестко подавляться

Лавров: вылазки боевиков в Идлибе будут жестко подавляться

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва намерена подавлять любые вылазки террористов в районе зоны деэскалации в сирийском Идлибе. Глава ведомства отметил, что Россия внимательно следит за ситуацией.

//Говорят, что...

Женщины смогут работать рыбаками

Женщины смогут работать рыбаками

Не секрет, что вопреки стереотипам многие женщины увлекаются рыбалкой не меньше мужчин. Однако принятый в России ещё в 2000 г. «Перечень тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда» ограничивал им доступ ко многим рыбацким профессиям. Но скоро всё изменится.

//Говорят, что...

Зеленский мечтает осенью встретиться с Путиным

Зеленский мечтает осенью встретиться с Путиным

Президент Украины Володимир Зеленський пытается изо всех сил надуть свой авторитет. Сосредоточивший в своих руках законодательную и исполнительную власть Незалежной бывший комик нуждается в международном признании – ему позарез нужна встреча с Владимиром Путиным.

//Новости партнеров

//Говорят, что...

Кроме Гренландии Трамп может купить много островов

Кроме Гренландии Трамп может купить много островов

История с предложением Дональда Трампа купить принадлежащую Дании Гренландию наделала в мире много шума. После резкой реакции Копенгагена Белый дом поспешил заявить, что слова президента США были всего лишь шуткой. Однако всё не так просто.

//Культура

Дарья Донцова примерила роль сценариста для "Союзмультфильма"

Дарья Донцова примерила роль сценариста для "Союзмультфильма"

Первую серию мультфильма, сценарий к которому написала Дарья Донцова, планируется выпустить в октябре, сообщила во вторник председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

//Говорят, что...

«Маршал Василевский» спасает Европу от газового кризиса

«Маршал Василевский» спасает Европу от газового кризиса

Из-за активного противодействия США строительству газопровода «Северный поток – 2» в ЕС может начаться газовый кризис. Дело в том, что Киев, глядя на поддержку Вашингтона, всячески затягивает продление договора между «Газпромом» и Украиной о транзите газа после 1 января 2020 года.

//Говорят, что...

Французы хотят заключить с Москвой сделку

Французы хотят заключить с Москвой сделку

Встреча 19 августа Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным в летней резиденции французского президента заставила Лондон и Вашингтон нервничать. Единый западный фронт против России рушится – в Париже открыто обсуждают контуры возможной дипломатической сделки с Кремлём.

//Здоровье

Белок в моче – не всегда заболевание

Белок в моче – не всегда заболевание

Проводя общий лабораторный анализ мочи, белок проверяют обязательно, поскольку это очень важный диагностический показатель. Моча, образуемая в почках посредством фильтрации из крови, в норме может содержать белковые фракции лишь в очень малом количестве

//Здоровье

Арбуз может быть опасным

Арбуз может быть опасным

Лето – время, когда чаще всего происходят пищевые отравления, связанные с употреблением ранних арбузов и дынь. Причин тому несколько. Ранние фрукты часто содержат повышенное количество нитратов, способных вызвать серьёзное отравление. Также не всегда соблюдаются правила транспортировки и хранения.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Макрон уверен в "европейском будущем" России
2

Элтон Джон заступился за принца Гарри и Меган Маркл
3

Известный журналист Андрей Караулов спрогнозировал отставку министра здравоохранения Скворцовой
4

Росимущество не смогло вернуть дачу Сердюкова государству
5

Предсказан ответ России на возможные поставки Израилем военных технологий Украине

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры