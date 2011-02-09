Зелень дорожает – и не краснеет

Вслед за гречкой и сахаром на штурм ценовых рекордов пошла зелень. В январе 2011 г. Росстат опубликовал ошеломляющую статистику: за прошлый год овощи подорожали почти на 70%. С начала 2011 г. – еще на 15%. Такими темпами скоро бананы будут в разы дешевле липецкой картошки.

По подсчетам Росстата, в 2010 г. капуста и картофель подорожали вдвое, морковь и свекла – на 60%, лук и чеснок – в 1,5 раза. С какой стати? В последние месяцы все выкрутасы продовольственных цен принято валить на небывалую засуху лета прошлого лета.

Она действительно изрядно прошлась по рынку зелени – он получил сильнейший тепловой удар. В январе Минсельхоз отчитался: в 2010 г. сбор овощей упал на 10% – до 12,1 млн. тонн. Картошки собрали 21 млн. т – на 32% меньше, чем годом ранее, а в сельхозорганизациях ее урожай вовсе снизился вдвое.

Потери серьезные. Но даже они не объясняют, почему ценовой скачок оказался настолько велик. Дело в том, что собственной зелени нам не хватает. Две трети овощей в РФ – импортные. На них приходится 200 из 300 млрд. руб., которые население ежегодно тратит на покупку зелени.

Особенно сильно импорт выручает зимой, когда доля отечественной продукции падает до 10%. В прошлом году мировые цены на овощи вели себя поразительно спокойно – подорожания не было. Но у нас поставщики сначала осенью взвинтили цены на отечественный товар. Зимой решили еще сильнее поднять стоимость импортного.

Бороться с этим можно только одним способом. Необходимо резко нарастить урожай. Тем более польза привозной зелени сомнительна. «Даже из Турции овощи в Россию везут минимум две недели. За это время они теряют все витамины и превращаются в траву. К примеру, огурцы перестают быть полезными через 3–5 дней после того, как их сорвали», – поясняет гендиректор ассоциации «Теплицы России» Наталия Рогова.

Зачем платить втридорога за привозной – лежалый и увядший – товар? К сожалению, правительство поняло это с большим опозданием. Только в январе 2010 г. чиновники засели за «Программу развития защищенного грунта до 2020 года».

Проще говоря, до аграрных властей дошло – пора развивать теплицы. Сейчас в них собирают только 5% овощного урожая – 530–560 тыс. т в год. Для сравнения: даже в голодном 1990 г. в РСФСР вырастили в теплицах 1 млн. т зелени. Почти все имеющиеся теплицы – бывшие советские комбинаты, построенные в 1970–80‑е годы. По сравнению с советскими временами площадь зимних огородов сократилась на 40%. В РФ осталось 1,8 тыс. га овощных теплиц. Это в 3,6 раза меньше, чем в Польше, почти в шесть раз меньше, чем в Голландии.

Единственное, что не загубили, – российское семеноводство. «Отечественные сорта не уступают тем, что выведены в Европе. А стоят в 5–10 раз дешевле», – рассказывает замдиректора ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур Ольга Пышная. К примеру, за 1 кг голландских семян перца (этого хватает на засев 1 га) просят от 5 тыс. евро. За российские – 20 тыс. рублей. Килограмм нидерландских семян кабачков обходится в 2 тыс. евро. Отечественные того же качества – в четыре раза дешевле.

Но это не спасает крестьян от разорения. Проблемы тепличных хозяйств типичны для аграрного бизнеса. Они загибаются из-за безудержного роста коммунальных тарифов. Согревать и освещать урожай стало дорого до безумия. Тут особенно отличились газовщики – за пять лет подняли цены в три с лишним раза.

«Результат налицо: в последние годы с начала декабря до середины февраля 90% теплиц в России простаивают», – рассказывает Наталия Рогова. Открывать новые хозяйства готовы только самые безумные предприниматели. Потому что тут коммунальщики дерут уже не три, а 33 шкуры. Например, чтобы подвести к теплице электричество, придется заплатить от 20 до 120 млн. руб. в зависимости от необходимой мощности.

В январе вице-премьер Виктор Зубков пообещал: правительство сделает все возможное, чтобы увеличить производство тепличных овощей в четыре раза – до 2 млн. т в год. Каким образом? Ясно – для хозяйств нужно вводить льготные коммунальные тарифы. Также очевидно – новые площади не появятся, если государство не начнет активнее помогать дешевыми кредитами. Сделают ли это – бог весть. Программа развития тепличных хозяйств пока находится в зачаточном состоянии.

Как показывает практика, чиновники могут копаться с ее принятием далеко не один год. Даже если примут лучший в мире план, результат будет далеко не сразу, через 8–10 лет. Так что в ближайшие зимы по-прежнему придется пробавляться увядшим импортом по бешеным ценам.