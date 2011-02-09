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Азиатские оглоеды

№ 5(246) от 10.02.2011 [«Аргументы Недели », Григорий Бегларян ]

Азиатские оглоеды

Хотелось бы продолжить продовольственную тему, так как, судя по всему, рост цен в мире еще только начинается. В свете необратимости процесса, переоценки стоимости валют англосаксонской экономики по отношению к азиатским валютам покупательская способность населения в этом регионе существенно возрастет. Здесь речь идет в первую очередь о наращивании импорта со стороны азиатских экономик.

На днях на сайте Минсельхоза КНР появилась информация о ситуации с посевными площадями пшеницы и перспективами нового урожая. Сразу восемь крупнейших областей материкового Китая были затронуты небывалой засухой, наводнениями и морозами. Под вопросом теперь объем производства пшеницы от будущего урожая. По оценке Министерства, около 80% посевов озимой пшеницы могли пострадать, а это неизбежно сократит производство.

С учетом того, что в ключевых по выращиванию пшеницы провинциях КНР производилось до половины от всего объема этой зерновой культуры, понятно: урожай в 2011 году будет очень низким. В этом году власти Китая пытались отказаться от импорта пшеницы из-за чрезмерного роста цен. Однако теперь, в свете негативных прогнозов по внутреннему производству, нет сомнений: власти Поднебесной очень скоро объявят о пересмотре своих планов и начнут увеличивать импорт. Если информация о готовности Китая нарастить импорт пшеницы просочится на рынок, ее котировки на биржах Европы и США могут очень быстро перевалить за рубеж в 10 долларов за бушель.

В прошлом году Китай уже совершил «ценовую революцию» на рынке кукурузы – впервые за 15 лет страна стала чистым экспортером. Не за горами тот день, когда Китаю придется стать и нетто-импортером пшеницы. И так далее. По списку. Парадокс состоит в том, что, судя по всему, для предотвращения роста цен и китайские власти и другие мировые правительства начнут распродажу государственных запасов некоторых видов продовольствия, что неизбежно приведет к их истощению.

 В данной ситуации мы действительно будем иметь дело с реальным дефицитом предложения на фоне все возрастающего азиатского спроса. А ведь есть еще и Индия с растущим и богатеющим населением и такими же перспективами укрепления своей валюты. Иными словами, в мире появилось дополнительно около миллиарда новых «едоков», и с этим фактом надо теперь считаться.

Все очень похоже на историю 50-х годов прошлого века, когда растущее благосостояние населения привело к скачку спроса на продовольствие. Поэтому вполне логично, что, возможно, лучшей инвестиционной идеей станет не вложение денег в золото или акции, а приобретение земли сельскохозяйственного назначения. Ведь если подумать, то стоимость такой земли по нынешним временам просто смешная. По сравнению с раздутыми ценами на финансовые активы, можно сказать, сельскохозяйственную землю отдают просто даром.

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