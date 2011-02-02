Подводя итоги минувшей недели на глобальных рынках, вспомнились слова известной песни группы QUEEN «Show must go on».Действительно, американским финансистам удалось создать такое шоу, что зрители готовы смотреть это «зрелище» еще и еще, пока не упадут в обморок от усталости.

Задачи, которые были поставлены американскими монетаристами прошлым летом (поднять стоимость активов и таким образом попытаться стимулировать потребление), пока выполняются довольно четко. Обилие дешевых денег превращает нынешнюю трухлявую финансовую систему в цветущий и благоухающий оазис.

Что примечательно. Несмотря на критику, которая раздается в адрес Америки со стороны мировых правительств (которые жалуются, что печатается слишком много денег), всех это вполне устраивает. Так как, спасая свою экономику, США помогают «процветать» и другим странам. Но, к сожалению, проявился и тот побочный эффект, о котором я неоднократно писал. Проявился слишком рано. События на Ближнем Востоке – это как раз и есть проявления этого самого побочного эффекта. Чем больше денег в финансовой системе, тем сильнее эти деньги дешевеют. Поэтому и растут в цене сырьевые активы, заочно провоцируя рост стоимости и на активы финансовые.

Суть в том, что рост этих активов во многом иллюзорный. Это не активы растут в цене, а падает стоимость денег. Причем не так важно, что это за деньги. Доллары, евро, фунты, рубли. Процесс обесценивания идет, и останавливать его, похоже, пока никто не собирается. Поневоле вспомнишь Карла Маркса, который когда-то напророчил, что капитализм сам загоняет себя в ловушку.

Почему я вспомнил Маркса? Все просто. После кризиса доходы населения упали и что-то до сих пор особо не растут. В отличие от увеличения стоимости финансовых активов, к которым уже смело можно причислять недвижимость и землю. Как вы уже знаете, в современной модели мировой экономики, где львиную долю занимает финансовый сектор, деньги устремляются в тот сегмент, где банкиры получают быструю и эффективную отдачу от вложенных денег. Сильнее всего у нас растет сырье. Туда и пошли деньги. Цены на нефть и металлы выросли, вслед за этим пошли расти цены и на продовольствие. Поэтому одной из главных проблем в мировой экономике сейчас является усиление темпов инфляции. При этом негативный эффект от роста цен, конечно, в первую очередь сильнее проявляется в более бедных странах.

Еще большее значение имеет рост цен на продовольствие. Если посмотреть на примеры истории, то в ходе Французской революции в один момент цены на хлеб выросли в два раза, и через неделю Бастилия была взята штурмом. В таких условиях, конечно, трудно всерьез говорить о «бурном восстановлении экономики». Социальное недовольство в разных странах продолжает расти, и, я думаю, оно будет активно распространяться и в других регионах мира.

Я не удивлюсь, если в дальнейшем эти симптомы проявятся в Западной Европе и в США. Про Россию я из деликатности умолчу.