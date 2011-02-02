Простимся ли с госкорпорациями

Президент Дм. Медведев пошел в очередную атаку на бастионы госкапитализма – государственные корпорации. Первого февраля он пригрозил уволить некоторых руководителей за плохую научную работу – недостаточные вложения в НИОКР. Из Кремля далеко не первый раз летят камни в этот огород. Когда они достигнут цели?

Воровство в чистом виде

Глава государства неоднократно давал понять – эти очень закрытые и во многом таинственные структуры распустились до такой степени, что их самих давно пора распустить. Недовольство президента понятно. Госкорпорации – самый сомнительный плод экономического развития последних десяти лет. Формально они – государственные, сотни миллиардов тратят – бюджетные, а контроля – никакого. С момента принятия в 2007 г. закона, давшего этим образованиям неслыханные права, льготы и полномочия, их число множилось. Сейчас это – восемь левиафанов («Роснанотех», «Росдор», «Олимпстрой», «Ростехнологии» и т.д). В общей сложности эти восемь «сестер» за просто так получили от государства собственность на 2 трлн. рублей. В придачу на поддержание штанов им подарили из госказны еще 640 млрд. рублей.

При этом эксперты оценивают деятельность этих организаций однозначно. Тут большинство экономистов солидарны. Еще когда затея была в самом начале, советник президента А. Илларионов назвал госкорпорации «в чистом виде масштабным разворовыванием бюджетных средств». «Мне тоже госкорпорации не нравились с момента создания. Наоткрывали их по поводу и без. А в кризис они даже для самих себя потеряли смысл. Бюджетных денег стало меньше – разбазаривать нечего», – говорит научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.

Никто толком не смог объяснить, что это за звери – госкорпорации и зачем они нужны. Самое поразительное объяснение дал главный научный сотрудник Института народно‑хозяйственного прогнозирования Яков Паппэ: «Госкорпорации – это недоверие власти государству». Логика такова: власть – те, кто реально принимает ключевые решения. То есть президент и премьер-министр. Государство – все остальное чиновничество, включая кабинет министров.

Обычно, когда возникает проблема государственных масштабов, разгребать завалы поручают какому-либо министерству. Но у нас вместо этого решили создавать госкорпорации – отдельные структуры с особыми полномочиями. Это своеобразные комиссары экономики. Или, если угодно, опричнина (от слова «опричь» – кроме). Выходит, самые ответственные дела доверяют не государственным органам, а друзьям. Людям, которым президент и премьер доверяют лично. Не потому ли, что верховная власть сомневается в способности имеющихся госинститутов справиться с задачей?

Все это – пусть увлекательная, но теория. Что до практики – тут госкорпорации давно показали себя во всей красе. Например, главы «Олимпстроя» меняются с такой частотой, что непонятно – когда успевают порулить. На днях прошло четвертое по счету переназначение. Неспроста на смену бывшему пивовару Т. Баллоеву пришел проверенный человек – замруководителя аппарата правительства С. Гапликов. Очевидно, верховную власть все больше беспокоит состояние дел на стройке. Сроки сдачи олимпийских объектов регулярно срываются. Тем временем только в прошлом году различные олимпстроевские начальники стали фигурантами 27 уголовных дел.

Президентские зарплаты

Схожая ситуация – во всех заповедниках госкапитализма. Счетная палата сбилась с ног, гоняясь за финансовыми проделками руководства госкорпораций. Например, невиданное расточительство обнаружили в Фонде реформирования ЖКХ. Эта организация со штатом менее 100 человек осыпала деньгами сотрудников, за год потратив на зарплаты 340 млн. рублей. Средний оклад там оказался больше, чем у федерального министра! В итоге главе фонда К. Цицину пришлось вернуть в бюджет выписанную самому себе премию в 16,5 млн. руб., после чего скандал замяли.

Разумеется, не отстает в этом плане и новый приют А. Чубайса – госкорпорация «Роснано». В 2007 г. она получила из госбюджета 130 млрд. руб., за два года вложила в дело только 10 млрд. рублей. Зато, как оказалось, на содержание себя, любимой, за это время потратила более 5 млрд. рублей. При этом на публике А. Чубайс громогласно заявлял – в компании отчаянно работают над сокращением издержек, а лично он в целях экономии летает дешевыми рейсами.

Хотя такая нанорасточительность – семечки по сравнению с запросами другой госкорпорации – «Внешэкономбанка». Когда в мировой финансовой системе полыхнул пожар, эта организация на голубом глазу потребовала у правительства накинуть еще 950 млрд. руб. на увеличение уставного капитала. В Минфине от такой наглости обомлели. Денег, конечно, не дали, но осадок остался.

Зато вроде бы «Ростехнологии» С. Чемезова смотрятся островком относительной честности. В отличие от других госкорпораций, они не столько просили, сколько давали. При создании «Ростеха» на его баланс скинули 450 бедствующих предприятий с общим долгом 630 млрд. рублей. Их спасли от банкротства – это сохранило работу 880 тыс. человек. Заодно «Ростех» собрал под крылом все российское вертолетостроение, без лишних церемоний вернул государству процветающую титановую промышленность, даже пытался тушить финансовый пожар на АвтоВАЗе.

Хотя, конечно, не исключено – и тут не без греха. Дело в том, что особый оборонный статус этой структуры позволяет ей благополучно избегать проверок Прокуратуры и Счетной палаты. По крайней мере, известно, что зарплаты в «Ростехе» – ненизкие. Первый зам получает 1,2 млн. руб. в месяц, руководитель департамента – 780 тыс. рублей. Для сравнения: зарплата главы Российской Федерации – 233 тыс. руб. в месяц, премьер-министра – 186 тыс. руб., министра – 150 тыс. рублей.

Что в итоге? «Первая волна президентской кампании против госкорпораций стартовала еще в начале 2009 года. Тогда впервые начались проверки Генпрокуратуры. Вторая атака была в августе 2010 года. Надзорные органы шерстили деятельность этих структур на протяжении всего III квартала. Последним ударом по госкорпорациям стало Послание Федеральному Собранию. В нем Дм. Медведев предложил реорганизовать эти бизнес-структуры», – подводит итог руководитель Центра политической конъюнктуры Д. Абзалов.

Не секрет: госкорпорации – экономическое детище В. Путина. Но при нынешнем президенте они явно попали в опалу. Можно не сомневаться – или Дмитрий Анатольевич добьется своего, или…