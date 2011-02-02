//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Простимся ли с госкорпорациями

№ 4(245) от 03.02.2011 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Простимся ли с госкорпорациями

Президент Дм. Медведев пошел в очередную атаку на бастионы госкапитализма – государственные корпорации. Первого февраля он пригрозил уволить некоторых руководителей за плохую научную работу – недостаточные вложения в НИОКР. Из Кремля далеко не первый раз летят камни в этот огород. Когда они достигнут цели?

Воровство в чистом виде

Глава государства неоднократно давал понять – эти очень закрытые и во многом таинственные структуры распустились до такой степени, что их самих давно пора распустить. Недовольство президента понятно. Госкорпорации – самый сомнительный плод экономического развития последних десяти лет. Формально они – государственные, сотни миллиардов тратят – бюджетные, а контроля – никакого. С момента принятия в 2007 г. закона, давшего этим образованиям неслыханные права, льготы и полномочия, их число множилось. Сейчас это – восемь левиафанов («Роснанотех», «Росдор», «Олимпстрой», «Ростехнологии» и т.д). В общей сложности эти восемь «сестер» за просто так получили от государства собственность на 2 трлн. рублей. В придачу на поддержание штанов им подарили из госказны еще 640 млрд. рублей.

При этом эксперты оценивают деятельность этих организаций однозначно. Тут большинство экономистов солидарны. Еще когда затея была в самом начале, советник президента А. Илларионов назвал госкорпорации «в чистом виде масштабным разворовыванием бюджетных средств». «Мне тоже госкорпорации не нравились с момента создания. Наоткрывали их по поводу и без. А в кризис они даже для самих себя потеряли смысл. Бюджетных денег стало меньше – разбазаривать нечего», – говорит научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.

Никто толком не смог объяснить, что это за звери – госкорпорации и зачем они нужны. Самое поразительное объяснение дал главный научный сотрудник Института народно‑хозяйственного прогнозирования Яков Паппэ: «Госкорпорации – это недоверие власти государству». Логика такова: власть – те, кто реально принимает ключевые решения. То есть президент и премьер-министр. Государство – все остальное чиновничество, включая кабинет министров.

 Обычно, когда возникает проблема государственных масштабов, разгребать завалы поручают какому-либо министерству. Но у нас вместо этого решили создавать госкорпорации – отдельные структуры с особыми полномочиями. Это своеобразные комиссары экономики. Или, если угодно, опричнина (от слова «опричь» – кроме). Выходит, самые ответственные дела доверяют не государственным органам, а друзьям. Людям, которым президент и премьер доверяют лично. Не потому ли, что верховная власть сомневается в способности имеющихся госинститутов справиться с задачей?

Все это – пусть увлекательная, но теория. Что до практики – тут госкорпорации давно показали себя во всей красе. Например, главы «Олимпстроя» меняются с такой частотой, что непонятно – когда успевают порулить. На днях прошло четвертое по счету переназначение. Неспроста на смену бывшему пивовару Т. Баллоеву пришел проверенный человек – замруководителя аппарата правительства С. Гапликов. Очевидно, верховную власть все больше беспокоит состояние дел на стройке. Сроки сдачи олимпийских объектов регулярно срываются. Тем временем только в прошлом году различные олимпстроевские начальники стали фигурантами 27 уголовных дел.

Президентские зарплаты

Схожая ситуация – во всех заповедниках госкапитализма. Счетная палата сбилась с ног, гоняясь за финансовыми проделками руководства госкорпораций. Например, невиданное расточительство обнаружили в Фонде реформирования ЖКХ. Эта организация со штатом менее 100 человек осыпала деньгами сотрудников, за год потратив на зарплаты 340 млн. рублей. Средний оклад там оказался больше, чем у федерального министра! В итоге главе фонда К. Цицину пришлось вернуть в бюджет выписанную самому себе премию в 16,5 млн. руб., после чего скандал замяли.

Разумеется, не отстает в этом плане и новый приют А. Чубайса – госкорпорация «Роснано». В 2007 г. она получила из госбюджета 130 млрд. руб., за два года вложила в дело только 10 млрд. рублей. Зато, как оказалось, на содержание себя, любимой, за это время потратила более 5 млрд. рублей. При этом на публике А. Чубайс громогласно заявлял – в компании отчаянно работают над сокращением издержек, а лично он в целях экономии летает дешевыми рейсами.

Хотя такая нанорасточительность – семечки по сравнению с запросами другой госкорпорации – «Внешэкономбанка». Когда в мировой финансовой системе полыхнул пожар, эта организация на голубом глазу потребовала у правительства накинуть еще 950 млрд. руб. на увеличение уставного капитала. В Минфине от такой наглости обомлели. Денег, конечно, не дали, но осадок остался.

Зато вроде бы «Ростехнологии» С. Чемезова смотрятся островком относительной честности. В отличие от других госкорпораций, они не столько просили, сколько давали. При создании «Ростеха» на его баланс скинули 450 бедствующих предприятий с общим долгом 630 млрд. рублей. Их спасли от банкротства – это сохранило работу 880 тыс. человек. Заодно «Ростех» собрал под крылом все российское вертолетостроение, без лишних церемоний вернул государству процветающую титановую промышленность, даже пытался тушить финансовый пожар на АвтоВАЗе.

Хотя, конечно, не исключено – и тут не без греха. Дело в том, что особый оборонный статус этой структуры позволяет ей благополучно избегать проверок Прокуратуры и Счетной палаты. По крайней мере, известно, что зарплаты в «Ростехе» – ненизкие. Первый зам получает 1,2 млн. руб. в месяц, руководитель департамента – 780 тыс. рублей. Для сравнения: зарплата главы Российской Федерации – 233 тыс. руб. в месяц, премьер-министра – 186 тыс. руб., министра – 150 тыс. рублей.

Что в итоге? «Первая волна президентской кампании против госкорпораций стартовала еще в начале 2009 года. Тогда впервые начались проверки Генпрокуратуры. Вторая атака была в августе 2010 года. Надзорные органы шерстили деятельность этих структур на протяжении всего III квартала. Последним ударом по госкорпорациям стало Послание Федеральному Собранию. В нем Дм. Медведев предложил реорганизовать эти бизнес-структуры», – подводит итог руководитель Центра политической конъюнктуры Д. Абзалов.

Не секрет: госкорпорации – экономическое детище В. Путина. Но при нынешнем президенте они явно попали в опалу. Можно не сомневаться – или Дмитрий Анатольевич добьется своего, или…

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Игра престолов или корпораций: какая страна станет сверхдержавой в 21 веке?

Игра престолов или корпораций: какая страна станет сверхдержавой в 21 веке?

Идеальное и материальное, свет и тьма, тело и душа, правое и левое, свой и чужой... Восток и Запад. Как часто мы ловим себя на мысли, что оцениваем происходящее с нами в крайних суждениях: черное или белое, не сразу замечая оттенки и яркие краски, простирающиеся в этом спектре?

//Политика

Путин объяснил, в каком формате готов вести переговоры по Украине

Путин объяснил, в каком формате готов вести переговоры по Украине

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что альтернативы нормандскому формату в переговорах по Украине не существует. По словам главы государства, следует поддерживать то, о чём они договорились изначально.

//В мире

В Госдуме оценили испытания Америкой ракеты, которую раньше запрещал ДРСМД

В Госдуме оценили испытания Америкой ракеты, которую раньше запрещал ДРСМД

В Госдуме обратили внимание, что Америка провела первые испытания ракеты, запрещенной ДРСМД, уже спустя две недели после окончания действия договора. Действия Пентагона оценил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

//новости партнеров

//Экономика

Эксперт рассказал, куда катится российская валюта

Эксперт рассказал, куда катится российская валюта

Аналитик Сергей Суверов рассказал, как долго будет опускаться российский рубль. В понедельник, 19 августа, курс доллара перешагнул отметку в 67 рублей, чего не было с середины февраля текущего года.

//Политика

Медведев назначил нового замруководителя Ростехнадзора

Медведев назначил нового замруководителя Ростехнадзора

Глава российского правительства Дмитрий Медведев назначил нового заместителя руководителя Ростехнадзора. Им стал Дмитрий Фролов. Сообщение о назначении появилось на сайте кабинета министров.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Политолог обнародовал прогноз о самоуничтожении независимой Украины

Политолог обнародовал прогноз о самоуничтожении независимой Украины

Украина является страной, которая запрограммирована на самоуничтожение. Такую точку зрения некоторое время назад озвучил в разговоре с представителями СМИ политический эксперт Ростислав Ищенко.

//Общество

В Минтруде выступили против штрафов за курение

В Минтруде выступили против штрафов за курение

В Минтруде РФ заявили, что хоть ведомство и поддерживает идею укрепления здоровья россиян, однако курение не должно влиять на уровень заработной платы работника.

//Происшествия

Самолет российской "Победы" совершил жесткую посадку в аэропорту Армении

Самолет российской "Победы" совершил жесткую посадку в аэропорту Армении

Жесткую посадку совершил самолёт, принадлежащий российской авиакомпании «Победа». Сообщается, что во время приземления в аэропорту Ширак города Гюмри в Армении самолёт задел хвостовой частью взлётную полосу.

//Общество

ФАН 21 августа проведет онлайн-конференцию о Классификаторе СМИ

ФАН 21 августа проведет онлайн-конференцию о Классификаторе СМИ

Появление Классификатора СМИ в России вызвало появление множества вопросов у граждан. Чтобы развеять все слухи и недопонимания, Федеральное агентство новостей 21 августа впервые за свою историю существования проведет онлайн-конференцию.

//Новости партнеров

//Хайтек

В системе Google произошёл массовый сбой

В системе Google произошёл массовый сбой

Стало известно о жалобах пользователей на сбой поисковой системы Google по всему миру. Отмечается, что первые неполадки зафиксированы в 14.09 по времени Восточного побережья США (21.09 мск).

//В мире

Нетаньяху объяснил поведение жены

Нетаньяху объяснил поведение жены

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил поведение своей супруги Сары во время торжественной встречи в аэропорту "Борисполь" на Украине. Политик записал видеобращение, в котором попытался оправдаться за выходку жены.

//Новости СМИ2

//Общество

В России придумали, как работать меньше при пятидневной трудовой неделе

В России придумали, как работать меньше при пятидневной трудовой неделе

В Совфеде заявили, что сокращение трудовой недели до четырёх рабочих дней может неблагоприятно отразиться на бюджете страны. При этом сенатор Сергей Калашников предложил другой выход.

//Шоу-бизнес

18-летняя дочь Брежневой показала "шикарную" фигуру в купальнике

18-летняя дочь Брежневой показала "шикарную" фигуру в купальнике

Дочь известной певицы Веры Брежневой Соня Киперман поделилась с подписчиками фотографией в слитном купальнике. Сейчас 18 - летняя дочь звёздной мамочки проводит каникулы с возлюбленным Мэттом в Италии.

//Спорт

«Спартак» одержал победу над ЦСКА 2:1

«Спартак» одержал победу над ЦСКА 2:1

Сегодня, 19 августа состоялся один из центральный матч 6-го тура РПЛ «Спартак» — «ЦСКА». московское дерби прошло на стадионе «Открытие Арена». Арбитр поединка Алексей Еськов (Москва).

//Общество

Известный журналист Андрей Караулов спрогнозировал отставку министра здравоохранения Скворцовой

Известный журналист Андрей Караулов спрогнозировал отставку министра здравоохранения Скворцовой

"Вероника Скворцова покидает свой пост. Владимир Уйба станет министром здравоохранения Российской Федерации", - написал на своей странице в Fаcebook известный журналист Андрей Караулов.

//Политика

Путин намерен рассказать о своём разговоре с Зеленским Макрону

Путин намерен рассказать о своём разговоре с Зеленским Макрону

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обязательно уведомит французского лидера Эммануэля Макрона о своем разговоре с Владимиром Зеленским. По мнению главы государства, есть вещи, которые важно будет обсудить.

//Происшествия

В Москве задержаны вооружённые мужчины в женских париках

В Москве задержаны вооружённые мужчины в женских париках

В понедельник, 19 августа, в Москве сотрудники Росгвардии задержали двух вооружённых мужчин в париках и медицинских масках. Отмечается, что при виде стражей порядка они сразу попытались скрыться.

//Новости партнеров

//Общество

Полицейские рассказали, что за секретные документы обнаружили на свалке в Подмосковье

Полицейские рассказали, что за секретные документы обнаружили на свалке в Подмосковье

В Московской области полицейские расследуют обстоятельства, из-за которых внутренние документы российского Министерства финансов оказались на нелегальной свалке.

//В мире

В офисе Зеленского заступились за супругу Нетаньяху после инцидента на Украине

В офисе Зеленского заступились за супругу Нетаньяху после инцидента на Украине

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара не хотела проявить своим поведением неуважение к стране. Представитель главы государства отметил, что жена политика не хотела это сделать преднамеренно.

//Происшествия

В Саратове мужчина сыпал яд в конфеты супермаркета

В Саратове мужчина сыпал яд в конфеты супермаркета

В понедельник, 19 августа, в Саратове полиция задержала мужчину, который подозревается в отравлении конфет на прилавках магазина крысиным ядом. Отмечается, что неизвестный в капюшоне зашёл в супермаркет на улице Тархова.

//Шоу-бизнес

Вторая супруга Олега Стриженова объяснила, почему он не общается с внучкой

Вторая супруга Олега Стриженова объяснила, почему он не общается с внучкой

Актриса Лионелла Пырьева назвала причину, по которой её второй супруг народный артист СССР актер Олег Стриженов прервал всякое общение со своей внучкой Александрой Холошиной. Отмечается, что она является дочерью актрисы Натальи Стриженовой.

//В мире

Принц Уильям публично поиздевался над Кейт Миддлтон

Принц Уильям публично поиздевался над Кейт Миддлтон

Благотворительная парусная регата, в которой принял участие британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, закончилась для герцогини Кембриджской не самым лучшим образом.

//Шоу-бизнес

Агата Муцениеце назвала недостаток Павла Прилучного

Агата Муцениеце назвала недостаток Павла Прилучного

Известная российская актриса Агата Муцениеце поделилась с поклонниками, что её бесит на отдыхе с супругом актёром Павлом Прилучным. Сейчас звёздная пара проводит отпуск в Испании.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

В ВШЭ рассказали, когда в Россию придёт очередной кризис
2

В Челябинске для будущих айтишников пройдёт бесплатная конференция
3

Нетаньяху объяснил поведение жены
4

Израильский дипломат высказался по поводу поведения жены Нетаньяху в аэропорту Киева
5

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры