Бюджетный бензонасос

По старой традиции, в начале года цены на бензин опять взорвались. При этом государственная статистика, как обычно, рисует идиллические картины. Якобы за последний месяц подорожание составило 1,3%. То есть – 30 копеек. Хотя все видят совсем другое.

Как было бы хорошо, если жизнь подчинялась бы тем же законам, по которым сочиняют отчеты Росстата. Эта организация уверена – за весь 2010 г. бензин подорожал лишь на 6,5%. Такая статистика выглядит замечательно – выходит, рост цен на топливо отстал от инфляции.

Но мы-то видим правду. Год назад литр АИ-92 на заправках стоил 18 руб., АИ‑95 – 20 рублей. Сейчас – соответственно 25 руб. и 27 рублей. Больше всего досталось владельцам автомобилей на солярке. Как подсчитал независимый аналитический центр «Кортес», только с ноября 2009 г. по декабрь 2010 г. дизельное топливо подорожало на 38%.

В чем дело? Первое подозрение – налицо очередные выкрутасы нефтяных компаний. Можно предположить: знаменитые «семь сестер» (крупнейшие топливные корпорации РФ) опять порадовали население ценовым сговором. Тем более антимонопольное ведомство неоднократно ловило их за этим занятием.

Самый выдающийся судебный процесс тянулся последние два года и закончился безоговорочной капитуляцией нефтяных монополистов. В конце 2010 г. их показательно выпороли. И было за что. Когда осенью 2008 г. нефть подешевела почти в четыре раза – со 147 до 38 долл. за баррель, – государство одарило нефтяников щедрым набором налоговых льгот. В ответ они вошли в положение народа – повысили цены на бензин на 40%!

За это «Роснефти», «ЛУКОЙЛу» и «Газпром нефти» впаяли штрафы в общей сложности на 26 млрд. рублей. Неужели урок не пошел на пользу? Отнюдь – нефтяные короли поняли намек. Осенью они предложили правительству мировую и согласились впредь согласовывать все резкие ценовые телодвижения. Соглашение действует. Откуда же взялись нынешние ценовые горки? Тому есть две причины.

Начнем с того, что гвоздем прошлогодних речей министра А. Кудрина и вице-премьера С. Иванова были громогласные обещания отменить транспортный налог. Взамен – якобы самую малость повысить акцизы на бензин. Разумеется, все исключительно ради строительства новых дорог. К зиме стало ясно – победила непреодолимая чиновничья жадность.

Финансирование дорожного строительства в 2011 г. осталось на прошлогоднем уровне. Налог на владельцев транспорта никуда не делся. Зато топливный акциз с нового года вырос умопомрачительно – с 3,9 до 5,6 тыс. руб. за тонну. Так что в цену каждого литра влили дополнительные 1,5 руб. налога. И то ли еще будет – через два года акциз поднимут почти в два раза – до 9,5 тыс. руб. за тонну.

Еще один удар по ценам – правительство Путина, будто нарочно, сделало все возможное, чтобы в РФ возник дефицит топлива. Такого не было очень давно. Судите сами: за год мы добываем 500 млн. т нефти. Половина оправляется на экспорт, остальное – перерабатывают внутри страны. Но оставшегося – слишком много! Внутреннее потребление нефтепродуктов в РФ – только 100 млн. тонн. В избытке – 150 млн. т горючего.

Проще говоря, наш рынок залит продуктами переработки нефти по самое не хочу. Это изобилие всегда обеспечивало относительно низкие внутренние цены на бензин. Кстати, излишек в 150 млн. т нефтепродуктов тоже продают за рубеж. Почти все экспортируют в виде «хвостов». Это дизтопливо, остающееся после перегонки нефти на бензин и керосин.

Продавать за рубеж «хвосты» – гораздо выгоднее, чем нефть. Потому что налоги на экспорт переработанного продукта – во много раз ниже, чем сырого. Но 1 января правительство удружило автомобилистам. Оно резко снизило экспортные пошлины на нефть и так же сильно увеличило их на продукты переработки.

В результате сырая нефть хлынула за границу с удвоенной силой. А десятки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) остались не у дел. Им не хватает сырья. По подсчетам экспертов, сокращение нефтепереработки внутри России в 2011 г. составит не менее 50 млн. тонн.

В общем до нынешнего года горючего в стране всегда было слишком много. А налоги на него, по мировым меркам, – относительно невелики. Теперь правительство «исправило» ситуацию. В результате цены на бензин пошли в гору.