Юань на низком старте

Мне хотелось бы снова вернуться к обсуждению итогов саммита между Китаем и США, о котором я вам рассказывал в прошлый раз. Несмотря на то что каких-то громких или сенсационных заявлений по результатам переговоров вроде бы не было, один небольшой сюрприз появился.

Если проанализировать выступление китайского лидера товарища Ху Цзиньтао и представителей китайской делегации, то получается, что Китай, похоже, очень близок к тому, чтобы отпустить курс юаня. Естественно, что ничего конкретного китайцы не обещали, но вот тональность китайских размышлений о судьбах своей валюты существенно изменилась.

Во-первых, китайцы больше не говорят, как раньше, о «поддержании базовой стабильности юаня на некоей отметке равновесия». Дело в том, что подобная формулировка, которой пользовались китайцы последние годы, интерпретировалась так, что изменение курса юаня допустимо строго в определенных рамках. Так как его неуправляемый рост может подорвать экспортное производство в стране. На нынешних переговорах эти слова не прозвучали.

Во-вторых, Китай все чаще стал упоминать о связи между валютной политикой и куда более широкой задачей по изменению модели экономического развития страны. Иными словами, китайцы, похоже, осознали, что, отпустив юань и позволив курсу свободно расти, можно избавиться от экспортной зависимости. Сильный юань поддержит покупательную способность простых китайцев и укрепит внутренний рынок. Что в свою очередь, скорее всего, повысит стоимость китайских компаний, работающих в сфере обслуживания и приведет к появлению новых рабочих мест.

В-третьих. В совместном коммюнике по итогам саммита говорится, что Китай готов сделать обменный курс более гибким, «чтобы способствовать изменению своей модели экономического развития». Руководство Центробанка Китая недавно подчеркнуло, что гибкий обменный курс позволит реструктурировать экономику, так как новый режим обменного курса может изменить модель экономического развития и обеспечить устойчивый и сбалансированный экономический рост. Таким образом, получается, что Китай «созрел» для валютной реформы и даже без давления со стороны Америки.

Несмотря на то что в Китае не принято раздувать страсти по поводу роста инфляции, совершенно очевидно, что нынешняя модель развития уже не может обеспечивать стабильность местной экономики. Даже повышение процентных ставок уже не помогает. Судя по всему, мировым финансовым рынкам надо готовиться к очень важному событию. Не исключено, что уже очень скоро (ближе к весне) Китай может допустить скачок курса юаня от 3 до 5%. Только так китайцы смогут хоть как-то снизить инфляционное давление и остановить приток спекулятивных денег.