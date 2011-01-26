Деньги из воздуха

Небесная канцелярия празднует историческую победу. Скептики предсказывали – если 2009 г. для гражданской авиации был очень плохим, 2010 г. станет еще хлеще. Все получилось ровно наоборот. По данным Минтранса, последние 12 месяцев стали лучшими в истории гражданской авиации.

С 2000 г. гражданская авиация – на подъеме. Перевозки стабильно растут на 5–10% в год. Правда, 2009 г. авиаторы вспоминают с мрачными лицами – падение достигло 20%, и ситуация откатилась на несколько лет назад. Зато в прошлом году отрасль заложила такой ошеломляющий вираж, что даже у самых заядлых пессимистов захватило дух. Уже в ноябре 2010 г. российские авиакомпании поставили исторический рекорд – с начала года перевезли 50-миллионного пассажира. В целом за 12 месяцев перевозки подскочили на четверть – до 57 млн. человек.

Похоже, воплощаются наполеоновские планы, которые ведомство И. Левитина прописало в «Концепции развития воздушного транспорта до 2010 года». Обещания Минтранса выглядят очень смело. По сути, речь идет о превращении РФ в крупнейший воздушный узел мира.

Во-первых, в ближайшие три года небесный пассажиропоток вырастет в 1,5 раза – до 86 млн. человек. Через 10 лет – увеличится в шесть раз. Сейчас доля нашей страны в мировых авиаперевозках смехотворно мала – 2,5%. Для сравнения: у США – 33%, у ЕС – 20%. Что говорить, если одна-единственная авиакомпания – «Китайские авиалинии» – за год перевозит 400 млн. человек

Во-вторых, авиация выберется из «аэропортовой ямы», в которую угодила 20 лет назад. В стране – острый дефицит взлетно-посадочных полос. К тому же у нас менее 10 аэропортов с длиной взлетной полосы от 3,9 км – только такие могут принимать дальнемагистральные лайнеры.

Вот простые цифры: в 1990 г. в РСФСР было 1,4 тыс. гражданских аэропортов. Сейчас осталось – 328 штук. При этом опорная сеть, на которой держится все воздушное сообщение страны, включает только 115 аэропортов, а международным требованиям отвечают менее десяти.

Потеря опорной сети – не шутки. Дело в том, что две трети территории РФ, на которых проживают 15 млн. человек, лишены другого транспорта, кроме авиасообщений. Для них воздушные перевозки – вопрос жизни и смерти.

Чтобы выправить ситуацию, правительство пообещало в ближайшие пять лет потратить на развитие аэропортов огромные средства. 300 млрд. руб. пойдут на строительство десятков новых взлетно-посадочных полос. Вдобавок, чтобы довести аэропорты до международных требований, в ближайшие 20 лет в их развитие ежегодно будут вкладывать по 50 млрд. рублей.

Заодно обновят устаревшую «Единую систему управления воздушным движением». Сейчас она раздроблена на 120 местных узлов – в результате на длинных дистанциях самолет сопровождают десятки диспетчеров. Это небезопасно, поскольку большинство внештатных ситуаций в воздухе происходит именно на стыках таких зон ответственности. Поэтому систему укрупнят до 14 узлов. И полностью обновят составляющие ее и давно устаревшие 30 тыс. «средств радиотехнического обеспечения».

В-третьих, в отличие от углеводородов небо – неисчерпаемый источник дохода. Существует множество способов качать «из облаков» многие сотни миллиардов рублей в год. «Обслуживание мировых транспортных потоков – это буквально золотое дно. Но пока 90% воздушных перевозок между Европой и Азией идут в обход нашего неба», – объясняет эксперт рынка авиационных перевозок Алексей Исайкин. Систему давно нужно менять на корню. Как это будет сделано – отдельный большой разговор.

В общем, уже сейчас воздушное пространство над страной далеко не пустынно. В любой отдельно взятый момент над территорией России висит в воздухе не менее 1 тыс. крупных воздушных судов. В них летят 50–80 тыс. человек. Мы все больше обживаем собственное небо, как некогда – землю.