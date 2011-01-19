Атомный поезд Якунина

У «Российских железных дорог» отбирают любимую игрушку. Недавно глава РЖД В. Якунин, на свою беду, проговорился – скоростные поезда «Сапсан» обеспечивают «атомную рентабельность». Минтранс сразу окатил разгоряченного железнодорожного начальника ушатом холодной воды. Министр И. Левитин предложил правительству приватизировать поезд мечты.

Чиновничья левитация

Говорят, в последние недели в штаб-квартире РЖД царит необычайная эйфория. Среди сотрудников прошел упорный слух, будто В. Якунин из кресла железнодорожного президента может пересесть в кресло президента настоящего. Разумеется, приближенные немедленно принялись примеривать на себя высокие государственные посты.

И тут – такой демарш со стороны транспортного министра. Он знал, чем поддеть. Не секрет, отношения между И. Левитиным и В. Якуниным – достаточно натянутые. С давних времен под ковром между ними – неспокойно. Может, дружба не сложилась по профессиональным мотивам. Дело в том, что Игорь Евгеньевич в поездах разбирается не понаслышке. По основной специальности он – инженер путей сообщения. В свое время даже работал комендантом БАМа. Тогда как образование В. Якунина, если и связано с транспортом, то скорее воздушным. В Ленинграде он учился на «производителя летательных аппаратов».

Как бы то ни было, никакими авиационными скоростями (не говоря – надежностью) до недавнего времени на железных дорогах и не пахло. Разве только ходил между Москвой и Питером поезд ЭР-200, разгонявшийся до 200 км/час. По мировым меркам – тихоход. Стандартная скорость обычных междугородних поездов в Японии, Китае и Европе давно дошла до 300 км/ч. В ноябре 2010 г. китайцы разогнали свой новый состав под кодовым именем «Кобра» до 500 км/ч и обещают выжать 600. Тем временем японцы после долгих лет подготовки запустили коммерческие рейсы поезда на магнитной подушке. Это знаменитый магнитоплан «Маглев» («магнитная левитация») – он выжимает 580 км/ч.

Впрочем, наше отставание в скоростях понятно. Все же ЭР‑200 создали еще в 1967 г., да и построить успели только два состава. Предполагалось – на смену «старичку» придет новая российская разработка. Это поезд «Сокол» – детище ЦКБ «Рубин». К 2000 г. успели построить первый опытный образец. Он выглядел не хуже германских «Веларо», французских ТВГ и итальянских «Пендолино». Скорость выдавал не меньше – до 350 км/ч. Главное – «Сокол» обошелся необычайно дешево. Весь комплекс работ, включая строительство полигона, разработку, постройку состава и испытание (поезд успел пройти 60 тыс. км. пробега) стоил менее 1 млрд. рублей. Это – дешевле одного серийного скоростного поезда французского или немецкого производства.

Только «Сокол» так и не взлетел. Его продвигал прежний глава РЖД В. Аксененко. После того как в начальство РЖД были внедрены эффективные менеджеры, в 2002 г. работы свернули. Единственный готовый состав из шести вагонов отправился на вечный прикол в «Тихвинский завод транспортного машиностроения». А сами занялись покупкой поездов у любимых немцев по высокооткатным ценам. Так что разгрому со стороны новых управленцев от власти подверглась не только авиационная промышленность.

Сапсанизация дорог

И вот в 2005 г. на смену прекрасному русскому «Соколу» прилетела другая птица. РЖД решили сделать за наш счет неслыханно щедрый подарок немцам и выкатили на пути «Сапсан». Это перелицованный поезд «Сименс» «Веларо» – сотни таких давно ходят в Европе. Что интересно, по загадочной причине РЖД выбрали испанскую модификацию. Не удивительно, что во время первых рейсов состав покрывался льдом, вагоны вымораживались. Кроме того, после подгонки под российские условия крейсерская скорость «Веларо» чудесным образом упала со стандартных для Европы 330 км/ч до 250 км/ч.

На самом деле «Сапсаны» – не гордость, а позор российских железных дорог. Не потому, что поезд – плохой или ненужный. Как раз, наоборот. Только сделано все было слишком поздно, плохо и, главное, – шиворот-навыворот. Запуская «Сапсан», РЖД нарушили все мыслимые правила организации скоростного движения.

Пойдем по порядку. Самое поразительное в «Сапсане» – его цена. За восемь составов немцам отвалили 12,4 млрд. руб. (276 млн. евро по тогдашнему курсу). Для сравнения: китайцы покупают такие же составы серии «Веларо» по 7,5 млн. евро (337 млн. руб.). То есть в 4,5 раза дешевле.

Это полбеды. Купить поезда мало, надо их обслуживать. Так вот, за 30-летний контракт на техническое сопровождение восьми составов РЖД заплатили «Сименсу» дополнительные 15,9 млрд. руб. (354 млн. евро). «АН» поинтересовались – что представляет собой это обслуживание. Наверное, за такие деньги в РФ днюет и ночует половина инженеров «Сименса»?

Оказалось, выглядит это так. В небольшом депо «Металлострой», расположенном в Ленинградской области, обитают 12 немцев. Время от времени туда загоняют «Сапсаны» и прощупывают их на компьютере. Эти инженеры и есть – вся техническая поддержка. Таким образом, каждый германский специалист обходится РЖД в 40 млн. руб. в год.

Это – денежная цена вопроса. Есть и другая. Самая страшная промашка РЖД – скоростной поезд пустили по путям общего назначения. Обычно в мире так не делают. Для быстрых поездов всегда строят выделенную трассу с надежными ограждениями. Да, это очень дорого. Но иначе они разорвут в клочки нормальный график движения. Это мешает всем. Глава РЖД постоянно подчеркивает – российские железные дороги самые точные в мире. Но недавно «Сапсан», в котором ехал сам В. Якунин, опоздал на 42 минуты. Да и людей жалко – за время эксплуатации скоростной поезд, приближения которого не слышно издалека, сшиб 22 человека.

«Дело даже не только в том, что создается опасность для пешеходов. Также ограничивается движение грузового транспорта, объездные маршруты. Надо в максимальной степени отделить грузовое и пассажирское движение от скоростного. Для этого – строить специальные высокоскоростные магистрали», – объясняет глава комитета Госдумы по транспорту Сергей Шишкарев.

Но, изрядно переплатив за технику, РЖД крупно сэкономили на самом необходимом – строительстве скоростных рельсов. «Сапсан» пустили по тем же путям, где ходят электрички и грузовые вагоны. Последствия сказаться не замедлили. Электрички и обычные поезда пришлось массово отменять и задерживать, на всем протяжении дороги Москва – Петербург разразилась транспортная катастрофа. Лишившись электричек, местное население принялось бить обидчику стекла. МВД зафиксировало 68 таких случаев.

Зато теперь г-н Якунин хвастается той самой «атомной рентабельностью». Поезд действительно приносит сумасшедшую прибыль. За прошлый год – более 6 млрд. рублей. Рентабельность – выше 30%, что по мировым меркам для скоростных поездов – невероятно много. Благо, цена билетов выше, чем в Европе (на те же расстояния). Они дороже, чем на самолет!

Что в итоге? Безусловно, России с нашими расстояниями не обойтись без скоростного движения. Тут стоит поучиться у Китая. КНР уже построил 8,3 тыс. км выделенных скоростных железных дорог. К 2012 г. обещает увеличить протяженность таких путей в два раза (это обойдется в 118 млрд. долларов).

Наши железнодорожники тоже строят наполеоновские планы. Вдохновившись первыми сверхприбылями, В. Якунин пообещал – «Сапсан» пустят до Сочи, Киева, Казани и Ярославля. Далее – по расписанию. И все, разумеется, – по обычным путям. Иными словами, ради сверхдоходов эффективные менеджеры готовы пустить под откос все, что было сделано до них. В том числе сотнями тысяч гражданских строителей и политзаключенных, заплативших за эти дороги своими жизнями.