Куда пропали дешевые таблетки

В январе дешевые лекарства как языком слизнуло с аптечных прилавков. Аспирин остался только немецкий, шипучий, дороже 100 рублей. Аскорбинки нет никакой, пропал и парацетамол. В общей сложности дефицитом внезапно стали более 200 самых популярных препаратов.

В этом виноват Минздрав – чиновники запутались в регулировании цен и промурыжили производителей таблеток. Дело застопорил список, неблагозвучно названный ведомством Т. Голиковой ЖНВЛП (расшифровывается как жизненно необходимые и важные лекарственные препараты).

По новым правилам, поставщики входящих в него лекарств должны каждый год отправлять в Минздрав кипы бумаг с обоснованием цен. Пока их не утвердят, аптекам запрещено выкладывать препараты в продажу. Первого января оказалось – с двумя сотнями лекарств вышла основательная заминка. Поэтому аптеки под угрозой серьезных штрафов от греха подальше убрали таблетки на склады.

Почему не уложились в срок? Государственный регулятор цен опять запнулся одной ногой о другую. Под Новый год он зачем-то принялся разрабатывать сам для себя некую новую методику расчетов. Утвердили ее только 7 декабря – вот и не уложились с работой до новогодних праздников.

В общем, сама по себе проблема не стоила бы выеденного яйца. Когда население обнаружило пропажу дешевых таблеток, начался скандал. Минздрав получил пинок сверху и тут же клятвенно пообещал закончить все вычисления до конца месяца.

Однако настораживает такой факт. Почему-то в список проигравших угодили только самые недорогие лекарства. Причем – исключительно российского производства. И только пресловутый арбидол – благополучно проскочил новогоднюю ценовую горку. Не потому ли, что, по сообщениям некоторых СМИ, Т. Голикова и ее супруг В. Христенко дружат с владельцем его производителя – компанией «Фармстандарт». И продвигают этот сомнительный препарат с таким упорством, что им осталось разве только повесить его рекламу себе на лоб.

Да и внезапные исчезновения самых необходимых лекарств по вине Минздрава – явление не новое. В апреле прошлого года, когда новая система только начинала работу, ведомство точно так же протормозило с регистрацией цен. В результате из аптек временно пропало множество популярных средств – от противодиарейных мазей до капель от насморка.

Дефицитом немедленно воспользовались производители более дорогих аналогов. Конечно же, ими оказались зарубежные фармконцерны. Они и без того процветают в нашей стране. Продукция иностранных производителей занимает четыре пятых ассортимента российских аптек. В системе государственных закупок лекарств для льготников на нее приходится 94% оборота. А доля российских препаратов за пять лет упала в два раза.

Все – стараниями чиновников. Кстати, на этот раз у них вышло особенно весело. 17 января глава Минпромторга В. Христенко встречался с президентом Дм. Медведевым. Он много рассказывал главе государства, какую неустанную работу ведет его ведомство ради «насыщения рынка доступными и качественным отечественными лекарствами». Известно, что тем временем творилось в аптеках. Еще немного таких усилий, и доля отечественных пилюль и таблеток упадет до нуля.