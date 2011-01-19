Сумерки энергетики

Под Новый год разразилась очередная «цусима» в российской энергетике. Природа решила проверить систему на прочность. Она оказалась гнилой. В Центральной России без света остался почти 1 млн. человек. В Ульяновской области и Подмосковье пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации. При этом ответственные за отрасль чиновники продемонстрировали полнейшую беспомощность.

Все, на что был способен глава Минэнерго С. Шматко, – ежедневно уверять премьера и президента, будто очень скоро все наладится и свет дадут буквально завтра. На деле восстановление шло из рук вон плохо и затянулось на недели. Сотни поселков так и встретили не только Новый, но и старый Новый год при свечах. Это далеко не первый звонок о закономерном коллапсе энергосистемы.

Черный праздник

Тем, кто в свое время бурно ратовал за ликвидацию Единой энергосистемы страны (РАО «ЕЭС»), полезно взглянуть на нынешние хроники темных праздников. Первой без света осталась Ульяновская область. Там в декабре обрушились 2 тыс. опор электросетей, отрубив от цивилизации четверть миллиона человек. У них не было ни света, ни воды.

Затем недельная тьма накрыла 48 поселков в Самарской области. Вскоре, за пять дней до праздников, прекратилось энергоснабжение Нижегородской области, где без электричества остались 350 сел. Отключения света, хоть и не такие масштабные, задели Татарстан, Смоленскую и Тверскую области. Хуже всего пришлось жителям Эвенкии. Там под Новый год ударили 50-градусные морозы. Видимо, местных энергетиков порядком отморозило, поскольку они преподнесли особый подарок жителям 500 населенных пунктов. В них на несколько дней вырубилось электричество, заодно – тепло.

Поначалу Минэнерго удавалось замять скандалы. Но тут катастрофа дошла до апофеоза. Жесточайшая авария в энергосистеме Московской области вызвала бурю эмоций премьера и президента. Еще бы: в конце декабря в столичном регионе без света куковали более 400 тыс. человек. Встали два крупнейших транспортных узла – Шереметьевский и Домодедовский аэропорты. Из-за этого на пару дней Россию отрубило от международных сообщений.

Тогда стало ясно – ситуация полностью вышла из-под контроля. Министр энергетики С. Шматко две новогодние недели не уставал валить все на ледяные ливни и строить по телевидению красивые мины. Пока он раздавал несбыточные обещания, Центральную Россию накрывали все новые волны отключений. Заодно у некоторых энергетиков отрубились последние остатки совести. Премьер В. Путин сообщил: в некоторых регионах за восстановление электричества с населения требовали взятки.

То есть мало того, что с нас давно дерут за свет семь шкур. Теперь даже за право отдать их и то требуют мзду. Хотя куда уж больше. С 1999 по 2010 г. в целом стоимость услуг ЖКХ выросла в 27 раз! Электричество, на которое завязаны многие тарифы, за этот срок подорожало в зависимости от региона в 15–20 раз. При этом инфляция за эти 11 лет не превысила 300%, а реальная себестоимость производства электроэнергии выросла всего в четыре раза. И то ли еще будет. В умах стратегов, составляющих для правительства карты экономического развития, царит нечто невообразимое. Например, замглавы Минэкономразвития А. Клепач с радостью констатировал, что к 2012 г. цены на электроэнергию вырастут по сравнению с нынешними вдвое.

В результате плата за электричество в РФ давно выше, чем в США. И почти приблизилась к европейскому уровню. Мы отстаем несильно: по данным агентства Евростат, средняя стоимость электричества в Евросоюзе – 10 евро за 100 кВт/ч.

В пересчете на наши деньги – 4 руб. за киловатт. Причем тут есть нюанс. Цены такие высокие, потому что ЕС заложил в тарифы на свет огромный налог на развитие экологически чистых источников энергии. Например, немцы в пересчете на наши деньги доплачивают за это 1,8 руб. с каждого киловатт/часа.

Случайные люди

Без этого налога свет в Европе стоил бы дешевле, чем в России. Конечно, когда наши энергетические чиновники в очередной раз заявляют, что электричество в РФ слишком дешево, они помалкивают о таких тонкостях. Разумеется, не упоминают о них и непосредственные получатели выгоды – руководители 24 компаний (различных ОГК и ТГК), на которые три года назад распался доставшийся от СССР энергетический колосс –

РАО «ЕЭС».

Уже тогда организаторы реформы отменно порезвились на его могиле. Первым делом устроили на ней грандиозное пиршество. Когда РАО «ЕЭС» не стало, всплыл поразительный факт. Все начальство, приложившее руку к распаду единой системы, делало это, мягко говоря, не безвозмездно. Потому что напоследок г-н Чубайс щедро одарил соратников. Он подмахнул контракты, по которым руководители бывших филиалов, дочек и т.д. РАО «ЕЭС» получали сумасшедшие выплаты. Например, пятнадцати высшим менеджерам ОГК‑2 (владелец пяти гидроэлектростанций) выдали выходные пособия на 557 млн. рублей. Сумма оказалась настолько велика, что у компании не хватило денег, пришлось брать кредит.

За какие таланты и заслуги Анатолий Борисович так щедро наградил этих людей? «Перед распадом РАО «ЕЭС» главная беда нашей энергетики была в том, что ей руководили не профессионалы, а дилетанты, случайные в отрасли люди. Раньше, до прихода туда реформаторов, карьера любого руководителя энергетической отрасли была простой – от инженера до министра. Другого пути не было», – говорит академик РАН, выдающийся теплофизик Владимир Накоряков.

Потом пришел известно кто, и началась эпоха «эффективных менеджеров». Таких, как первый зам. А Чубайса Леонид Меламед. Не его известный однофамилец, нынешний глава АФК «Система», а создатель новосибирского кооператива «Алемар». По образованию – радиоинженер, но руководивший в РАО финансовым блоком. Также правление РАО «ЕЭС» обогатилось выпускником психологического факультета МГУ, бывшим сотрудником Центра Вудро Вильсона в Вашингтоне Леонидом Гозманом. В состав правления вошел и такой ценный в энергетике специалист, как кандидат социологических наук Андрей Раппопорт.

Многое ли изменилось в наши дни? Как выяснили «АН», ситуация примерно та же. Скажем, председатель совета директоров Территориальной генерирующей компании №3 Кирилл Селезнев – спец по ценным бумагам. Хотя ими дома не осветишь и не отопишь. Председатель совета директоров новосибирской Территориальной генерирующей компании №11 Антон Баденков – выпускник Института стран Азии и Африки. Единственная связь с энергетикой – на этих континентах тоже тепло. Гендиректор Территориальной генерирующей компании №2 Владлен Александрович с 1992 по 2003 г. работал в организациях ЖКХ г. Норильска. Правда, занимался не светом, а строительством жилья.

Линейная зависимость

В общем, профессионалы потрудились вовсю. А вот – итоги грандиозной работы. Если до 1990 г. в стране ежегодно вводили по 5–9 млн. гигаватт новых мощностей, то во времена А. Чубайса – почти ничего. В целом за последние 10 лет построили только 13 гигаватт. Сейчас темпы слегка ускорились, но за год вводят в строй лишь 1–2 гигаватта.

Как объясняют эксперты, по этому показателю мы откатились на уровень 1959 года. Специалистов-ремонтников в энергетике было 40 тыс., осталось – 7 тысяч. Столько же насчитывалось в 1952 году. Хотя работы им прибавилось изрядно – на энергостанциях изношены 60% мощностей. По той же причине падают линии электропередачи. Они настолько старые и ветхие, что потери при передаче энергии в целом по стране за 20 лет выросли в два раза – до 112 млрд. кВт/ч. Это – больше 10% всей вырабатываемой энергии. Чему удивляться? В 1990 г. энергетики вложили в научные исследования и технические разработки 150 млн. долл. (в нынешних ценах). В прошлом году новые собственники отрасли потратили на НИОКР в 15 раз меньше. Это – на все 24 компании.

Настало время сопоставить факты. Когда А. Чубайс затевал реформу, а на деле – разгром – Единой энергосистемы, нам обещали три вещи.

Во-первых, когда появится конкурентный рынок и начнется свободная торговля электроэнергией, она подешевеет. Тут и обсуждать нечего – население обманули.

Во-вторых, нам объявили – когда энергетика перейдет в частные руки, государству не придется тратить сотни миллиардов рублей на содержание старых станций и строительство новых. С этим вышло еще веселее.

Правительство приняло «Энергетическую стратегию развития до 2020 года». И настаивает – только в 2010–2011 гг. должны вступить в строй не менее 10 ГВт новых станций. Частные энергокомпании не возражают, но при одном условии. Деньги на это должен дать бюджет.

Они создали «Совет производителей энергии», который отчаянно лоббирует такую идею. Государственный Внешэкономбанк должен выделить им кредит в 1,5 трлн. рублей. На самых льготных условиях. Только тогда, глядишь, что-то построят.

Это – уже не обман, а какая-то чудовищная ложь в квадрате. «Официально провозглашенная цель реформы была – избавить госбюджет от необходимости тратить деньги на строительство новых мощностей. Мы видим другой результат. Единая энергосистема разрушена, бывшие топ-менеджеры РАО «ЕЭС» стали легальными мультимиллионерами, а оплачивать строительство новой генерации опять должен бюджет. То есть мы с вами», – объясняет Виктор Кудрявый (замминистра энергетики в 1996–2003 годах).

Наконец, последней каплей стали нынешние зимние аварии. Тут новые «эффективные менеджеры» от энергетики показали себя во всей красе. В момент, когда в РФ рушились тысячи километров ветхих ЛЭП, пришли две знаковые новости. Сначала Китай объявил, что за пять лет вложит 75,4 млрд. долл. в строительство новых линий электропередачи сверхвысокого напряжения. На эти деньги построят 40 тыс. км ЛЭП с очень низкими потерями.

Одновременно пришла новость из США. Там не поскупились и построили первую в мире сверхпроводящую ЛЭП. Кабель охлаждают до минус 230 градусов Цельсия. Это нужно, чтобы навсегда защитить крупнейшие города от перегрузок и отключений света. А потери энергии в такой сети равны нулю. Для сравнения: в РФ – менее 60 тыс. км линий. И все устаревшие, вот и сыпятся. По официальным данным Минэнерго, за прошлый год аварийность ЛЭП выросла на 34%.

Так что результаты реформы энергетики налицо. Она окончилась не просто провалом, а катастрофой национальных масштабов. «Мы лишились единого, гигантского, конкурентоспособного с внешним миром промышленного комплекса. Наша энергетика превратилась в большую живую структуру, искусственно раздробленную на отдельные образования, каждое из которых старается выживать по-своему. Вот и имеем, что имеем – полуразрушенное хозяйство, латаемое усилиями инженеров на местах», – подводит итог академик В. Накоряков.