Давос: Шанс на интеллектуальное лидерство

26–30 января пройдет 41-й Всемирный экономический форум в Давосе. Его тема – «Общие нормы новой реальности» – отражает осознание глобальным сообществом своей беспомощности перед лицом мирового кризиса. А также попытку перейти от прямого решения проблем к их сглаживанию общими нормами пристойного поведения.

Забавно, что российские журналисты при переводе избегают слова «нормы», говоря об общих «подходах». Возможно, это проявление латентного демократизма. Возможно, страх перед идеей мирового правительства, которое должно железной рукой установить единый порядок.

Среди наиболее значимых тем форума – энергоэффективность и изменение климата. Но это лишь проявления общей проблемы: рост глобальных рисков превышает возможности сложившейся после уничтожения Советского Союза системы глобального управления. Последняя нуждается в ремонте, но общих идей о его направлениях нет.

Исследование «Глобальные риски – 2011» экспертов Всемирного экономического форума указывает на необходимость, по словам управляющего директора форума Р. Гринхилла, «новых сетевых систем для выявления и устранения глобальных рисков до того, как они перерастут в глобальные кризисы». Ведь сегодняшние механизмы лишь перекладывают риски с одной части общества на другую, но не нейтрализуют их.

В Давосе-2011 предполагается хотя бы начать создание глобальной сети реагирования на глобальные же сетевые риски.

Такие риски сегодня делятся на три категории.

Прежде всего это наиболее «удобные» для традиционной системы управления риски макроэкономических дисбалансов и валютной нестабильности. Для их устранения достаточно совместных усилий наиболее развитых экономик. Вторая группа рисков – криминальная: это незаконная торговля, оргпреступность и коррупция. Третья – эколого-демографическая: истощение ряда природных ресурсов на фоне быстрого роста населения.

Россия имеет уникальную возможность стать интеллектуальным лидером современного человечества. Ожидается, что тон всему обсуждению на открытии пленарного заседания задаст (наряду с президентом Швейцарии) президент Медведев.

Вряд ли это проявление уважения – скорее, это следствие осознания современной глобальной тусовкой своей беспомощности перед лицом кризиса. Он заставляет выталкивать вперед в качестве застрельщика дискуссии кого-нибудь, кого, как говорил Бисмарк, не жалко.

Но это выталкивание вперед дает России шанс. Не воспользоваться им – чтобы предложить миру отказ от заведомо непосильных долгов или введение единой мировой резервной валюты, – постыдно.

Для внутрироссийской политики визит Медведева – не только джентльменское соблюдение очередности (в прошлом году на юбилейный, 40-й форум ездил Путин), но и революция. Президент еще никогда не посещал Давос.

В 1995 г. Ельцин в угаре демократических иллюзий собирался сделать это, но помешала первая чеченская война. Затем отношение руководства к Давосу стало сдержанно-прагматичным: он определяет глобальную повестку дня на следующий год, но ключевые вопросы мирового развития решаются все же на узких закулисных переговорах, а не на тусовках по 2,5 тыс. человек. Даже если в них и участвуют 27 глав государств и более ста министров со всего мира (как ожидается сейчас).

Изменение отношения России к Давосу, проявляющееся в выступлении президента, вызвано не только избирательной кампанией, но и стратегией российского руководства. Разговоры о модернизации, нашедшие свое завершение в проекте наукограда Сколково, насколько можно судить, близкое к гениальности прикрытие реальной политики либерального клана по легализации на Западе его доходов. На этот раз – под видом результатов якобы сверхэффективной инновационной деятельности.

Медведев, как ожидается, будет говорить о модернизации и сотрудничестве с иноинвесторами. Улучшая имидж страны, подорванный абсурдно жестоким приговором Ходорковскому и Лебедеву, и высокой коррупцией, в течение своего двухдневного пребывания в Давосе он встретится с главами ключевых корпораций. А также поработает на круглых столах и, возможно, встретится с участниками программы молодых глобальных лидеров.

Смысл Давоса – в формировании глобальной повестки дня, которая сама по себе определяет победителей и побежденных в глобальной конкуренции. Будем надеяться, что президент Медведев сумеет привлечь внимание к сферам, в которых Россия занимает лидирующие позиции. А также не даст навязать нам соревнование в направлениях, по которым мы являемся заведомыми аутсайдерами.