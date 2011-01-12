Судьба рубля вне подозрений

Первые дни торгов (в этом году) на финансовых рынках пока проходят вполне замечательно. Можно даже сказать, что мы наблюдаем за настоящим «фейерверком» оптимизма. Растут фондовые индексы, растут цены на сырье. И наконец-то появились хоть какие-то признаки улучшения экономической ситуации в Америке.

Для России тоже все неплохо, учитывая, что стоимость сырой нефти вплотную приближается к уровню в 100 долларов. В этой связи курс нашего рубля уже в первые дни стал расти и к доллару, и к евро. Кстати, что касается перспектив российской валюты, то, судя по всему, этот год пройдет под знаком укрепления нашей валюты, и здесь дело даже не в нефтяных котировках.

Как мы помним, мировые правительства сделали все возможное, чтобы не допустить падения стоимости активов, и для этого в бой были брошены все ресурсы Центробанков. Почти все печатали и печатали деньги. В результате на данный момент действительно появилось некое оживление в мировой экономике.

Однако «побочный эффект» наступил слишком быстро. Если в странах англо-саксонской экономики роста инфляции еще нет в силу специфических причин, то в развивающихся странах рост цен уже вызывает ужас у местных монетаристов. Иными словами, экспорт инфляции, который осуществляет американский Центробанк, докатился уже не только до Азии, но и до России. Тем более что наши власти тоже печатали деньги, чтобы избежать коллапса банковской системы, и у нас тоже проявился «побочный эффект», как только экономика стала немного вставать на ноги. Я имею в виду рост инфляции.

Теперь нашему Центробанку придется любой ценой не допустить развития этой тенденции, так как стратегической задачей со стороны правительства является достижение низких процентных ставок по кредитам, а для этого надо в корне пресечь рост долгосрочных инфляционных ожиданий. Потому бороться с инфляцией в этом году придется с помощью повышения процентных ставок по депозитам нашего Центробанка. Когда подобные ставки начинают расти, это оттягивает с денежного рынка лишние деньги, а это, в свою очередь, постепенно ведет к снижению инфляционного давления.

Однако в нынешних условиях, когда в мире полно «дармовых» денег (напечатанных Центробанками), спекулянты рыщут в поисках хорошего дохода. Когда российский ЦБ начнет и дальше повышать процентные ставки по своим депозитам, это может вызвать приток «горячих денег» на наш денежный рынок и способствовать укреплению рубля.

Так что в этом году можно только порадоваться за нашу валюту и вздохнуть с облегчением (я на это очень надеюсь), что у нас еще есть хоть какое-то время до нового витка кризиса.

Почему я вдруг снова заговорил о кризисе, когда в мире все так хорошо и чудесно стало? Просто потому, что те самые глобальные «побочные эффекты», о которых я уже упомянул, могут вынудить те же самые мировые правительства и Центробанки, начать лихорадочно сворачивать все нынешние стимулирующие программы. Тогда вся финансовая система может быстро рухнуть, как карточный домик.