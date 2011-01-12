Мир остался на бобах

В мире может начаться небывалый дефицит шоколада. Виной тому – волнения в маленькой африканской стране Кот-д' Ивуаре, где производят 40% какао-бобов. Если ситуация примет серьезный оборот, сильнее всего пострадает Россия.

Шоколада у нас едят много. Если европеец в среднем потребляет 4 кг этой сладости в год, то наш соотечественник – более 5 килограммов. Всего в РФ съедают более 700 тыс. т шоколада ежегодно и тратят на него почти 180 млрд. рублей. Население привыкло, что с каждым годом цены на сладкие плитки и конфеты растут. По данным Росстата, в начале 2008 г. 1 кг шоколада в магазинах стоил 257 рублей. Под конец 2010 г. цена килограмма сладости превысила 380 рублей.

Кто виноват в подорожании? Рынок какао сродни алмазному. Никто не знает точно, сколько в мире добывают драгоценных камней и выращивают какао-бобов. Потому что и то и другое – родом из жарких в политическом плане стран. Все, что можно сказать, по приблизительным оценкам Мировой организации какао, в мире выращивают 3,6 млн. т какао-бобов в год. Из них 1,3–1,4 млн. т – в Кот-д' Ивуаре.

Плантациями в этой стране владеют несколько огромных концернов – к примеру швейцарская «Нестле». Они используют ручной труд, поэтому производство какао – дело крайне выгодное. Сборщики получают около 50 долл. в месяц. На сельхозтехнику тратиться не нужно. В результате по себестоимости какао – не дороже ананасов (200–250 долл. за тонну). Тем временем на мировых продовольственных биржах какао стоит 3 тыс. долл. за тонну.

Какао-бобами торгуют на двух главных биржевых площадках мира – Нью-Йоркской и Лондонской. Спекулянты наживаются на бобах так же, как на нефти и золоте, поэтому цена на них скачет с тем же размахом. В прошлом году в Лондоне она сначала взлетела до 2,7 тыс. фунтов стерлингов за тонну, а потом рухнула до 1,9 тысячи. Торговцы объясняют, что цена бобов зависит от политического положения в Кот-д' Ивуаре. Мол, там периодически вспыхивают гражданские войны, и это угрожает плантациям. Но, как показывает практика, никакой связи нет. На деле с начала 2000-х гг. сборы какао в Кот-д' Ивуаре не снижаются.

Истинная причина подорожания – в другом. К примеру, июльский взлет цен на какао объясняется тем, что британский инвестфонд «Армайяро»… разом скупил 240 тыс. т какао-бобов, находившихся на тот момент на складах Европы. После этого цены поставили исторический рекорд. Тогда фонд преспокойно продал товар, заработав на этом 280 млн. долларов.

Другую компанию за такие шалости лишили бы лицензии. Тем более в 2002 г. «Армайяро» уже провернул похожую операцию. Тогда он скупил три четверти какао-бобов, лежавших на складах Евросоюза, – цены на Лондонской бирже подскочили с 1,4 до 1,6 тыс. фунтов за тонну. А в прошлом году кроме биржевых спекуляций этот фонд попался на контрабанде какао. Проблема в том, что «Армайяро» – спонсор британской партии консерваторов. Поэтому правительство смотрит на его проделки сквозь пальцы.

При таких порядках цены на какао и дальше будут преподносить сюрпризы. По прогнозам Продовольственной организации ООН, к весне бобы могут подорожать на 20–30%. Чем это грозит российским сладкоежкам? Как объясняют эксперты, повышение стоимости сырья критично в основном для горького шоколада, который на 60–80% состоит из какао-бобов. В молочном шоколаде их только 20–25%. Значит, 30-рублевая плитка горького шоколада к весне может подорожать до 35–38 рублей. Молочного – до 33–34 рублей.

Но, скорее всего, повышение цен будет более мягким. Дело в том, что у производителей всегда есть возможность смягчить ценовые скачки. К примеру, вместо какао-масла добавляют гораздо более дешевое кокосовое или пальмовое. Также экономят на тщательном взбивании шоколадной массы. Чем дольше это делаешь, тем качественнее продукт, но тем выше его себестоимость. Надо сказать, плохого шоколада и сейчас хватает. К примеру, в октябре 2010-го Общество защиты прав потребителя протестировало 10 различных плиток. ГОСТу соответствовала только половина. При таком качестве продукта вдвойне обидно, что за него приходится переплачивать африканским плантаторам и британским спекулянтам.