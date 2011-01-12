//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Мир остался на бобах

№ 1(242) от 13.01.2011 [«Аргументы Недели », Сергей БОРОДКИН ]

Мир остался на бобах

В мире может начаться небывалый дефицит шоколада. Виной тому – волнения в маленькой африканской стране Кот-д' Ивуаре, где производят 40% какао-бобов. Если ситуация примет серьезный оборот, сильнее всего пострадает Россия.

Шоколада у нас едят много. Если европеец в среднем потребляет 4 кг этой сладости в год, то наш соотечественник – более 5 килограммов. Всего в РФ съедают более 700 тыс. т шоколада ежегодно и тратят на него почти 180 млрд. рублей. Население привыкло, что с каждым годом цены на сладкие плитки и конфеты растут. По данным Росстата, в начале 2008 г. 1 кг шоколада в магазинах стоил 257 рублей. Под конец 2010 г. цена килограмма сладости превысила 380 рублей.

Кто виноват в подорожании? Рынок какао сродни алмазному. Никто не знает точно, сколько в мире добывают драгоценных камней и выращивают какао-бобов. Потому что и то и другое – родом из жарких в политическом плане стран. Все, что можно сказать, по приблизительным оценкам Мировой организации какао, в мире выращивают 3,6 млн. т какао-бобов в год. Из них 1,3–1,4 млн. т – в Кот-д' Ивуаре.

Плантациями в этой стране владеют несколько огромных концернов – к примеру швейцарская «Нестле». Они используют ручной труд, поэтому производство какао – дело крайне выгодное. Сборщики получают около 50 долл. в месяц. На сельхозтехнику тратиться не нужно. В результате по себестоимости какао – не дороже ананасов (200–250 долл. за тонну). Тем временем на мировых продовольственных биржах какао стоит 3 тыс. долл. за тонну.

Какао-бобами торгуют на двух главных биржевых площадках мира – Нью-Йоркской и Лондонской. Спекулянты наживаются на бобах так же, как на нефти и золоте, поэтому цена на них скачет с тем же размахом. В прошлом году в Лондоне она сначала взлетела до 2,7 тыс. фунтов стерлингов за тонну, а потом рухнула до 1,9 тысячи. Торговцы объясняют, что цена бобов зависит от политического положения в Кот-д' Ивуаре. Мол, там периодически вспыхивают гражданские войны, и это угрожает плантациям. Но, как показывает практика, никакой связи нет. На деле с начала 2000-х гг. сборы какао в Кот-д' Ивуаре не снижаются.

Истинная причина подорожания – в другом. К примеру, июльский взлет цен на какао объясняется тем, что британский инвестфонд «Армайяро»… разом скупил 240 тыс. т какао-бобов, находившихся на тот момент на складах Европы. После этого цены поставили исторический рекорд. Тогда фонд преспокойно продал товар, заработав на этом 280 млн. долларов.

Другую компанию за такие шалости лишили бы лицензии. Тем более в 2002 г. «Армайяро» уже провернул похожую операцию. Тогда он скупил три четверти какао-бобов, лежавших на складах Евросоюза, – цены на Лондонской бирже подскочили с 1,4 до 1,6 тыс. фунтов за тонну. А в прошлом году кроме биржевых спекуляций этот фонд попался на контрабанде какао. Проблема в том, что «Армайяро» – спонсор британской партии консерваторов. Поэтому правительство смотрит на его проделки сквозь пальцы.

При таких порядках цены на какао и дальше будут преподносить сюрпризы. По прогнозам Продовольственной организации ООН, к весне бобы могут подорожать на 20–30%. Чем это грозит российским сладкоежкам? Как объясняют эксперты, повышение стоимости сырья критично в основном для горького шоколада, который на 60–80% состоит из какао-бобов. В молочном шоколаде их только 20–25%. Значит, 30-рублевая плитка горького шоколада к весне может подорожать до 35–38 рублей. Молочного – до 33–34 рублей.

Но, скорее всего, повышение цен будет более мягким. Дело в том, что у производителей всегда есть возможность смягчить ценовые скачки. К примеру, вместо какао-масла добавляют гораздо более дешевое кокосовое или пальмовое. Также экономят на тщательном взбивании шоколадной массы. Чем дольше это делаешь, тем качественнее продукт, но тем выше его себестоимость. Надо сказать, плохого шоколада и сейчас хватает. К примеру, в октябре 2010-го Общество защиты прав потребителя протестировало 10 различных плиток. ГОСТу соответствовала только половина. При таком качестве продукта вдвойне обидно, что за него приходится переплачивать африканским плантаторам и британским спекулянтам.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Либеральным СМИ не давали установку говорить о героизме наших летчиков»

«Либеральным СМИ не давали установку говорить о героизме наших летчиков»

Многие СМИ сравнивают приземление А321 в Подмосковье с аварийной посадкой A320 в 2009 году, которую назвали «Чудом на Гудзоне». О том, почему либеральные СМИ не говорят о превосходстве нашей лётной школы, размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.

//Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта с диспетчерами

Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта с диспетчерами

В Сети появилась расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта "Жуковский - Симферополь" с диспетчерами. Пассажирский авиалайнер совершил жёсткую посадку с выключенными двигателями и без шасси в открытом кукурузном поле.

//Общество

В МЧС предупредили: уровень воды в 4 реках Сочи поднялся до опасных отметок

В МЧС предупредили: уровень воды в 4 реках Сочи поднялся до опасных отметок

В МЧС в субботу, 17 августа, сообщили о подъёме уровней воды в четырёх реках города Сочи с достижением неблагоприятных и опасных отметок: Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста.

//новости партнеров

//В мире

Во Франции призвали наладить отношения с РФ раньше США

Во Франции призвали наладить отношения с РФ раньше США

Экс-министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин заявил, что необходимо наладить отношения с Россией раньше Соединённых Штатов. По его словам, это нужно сделать до переизбрания Дональда Трампа.

//Наука

Япония вместо США начнет поставлять углеволокно в Россию для телескопа "Спектр-М"

Япония вместо США начнет поставлять углеволокно в Россию для телескопа "Спектр-М"

Япония вместо США начнет поставлять углеволокно в Россию для телескопа "Спектр-М". Углеволокно для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") ранее поставляла британская компания.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Петр Порошенко рассказал о "страхах России"

Петр Порошенко рассказал о "страхах России"

Бывший президент Украины Петр Порошенко в минувшую субботу, 17 августа, сделал резонансное заявление. Политик рассказал о "страхах Москвы", которые, по его утверждению, напрямую связаны с Киевом.

//Происшествия

На востоке Москвы автобус врезался в столб, пострадали 14 человек

На востоке Москвы автобус врезался в столб, пострадали 14 человек

В московском районе Перово в воскресенье, 18 августа, туристический автобус столкнулся с мачтой городского освещения. Согласно последней информации осведомленных источников, пострадали 14 человек.

//Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, какой температуры москвичам ждать в воскресенье, 18 августа. Погодные условия в Москве продолжит определять циклонический вихрь.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Политика

Шойгу успокоил США: "полеты Ту-160 на Чукотку - плановая работа"

Шойгу успокоил США: "полеты Ту-160 на Чукотку - плановая работа"

Сергей Шойгу заявил, что Россия восстановила возможности стратегической и дальней авиации. Глава Минобороны успокоил США: стратегические бомбардировщики Ту-160 будут летать на Чукотку по плану, а не для того, чтобы "задирать" Штаты.

//В мире

Лосось массово гибнет на Аляске

Лосось массово гибнет на Аляске

В американском штате Аляска этим летом массово гибнет лосось. Директор Юконской межплеменной рыбной комиссии Стефани Куинн-Дэвидсон заявила, что это происходит из-за очень жаркой погоды в регионе.

//Новости СМИ2

//В мире

Шойгу: Россия сохраняет готовность к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности

Шойгу: Россия сохраняет готовность к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу сегодня заявил, что Россия сохраняет готовность к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности. "Мы по-прежнему оставляем дверь открытой".

//В мире

Посол Украины в Совете Европы считает, что страна теряет признаки государства

Посол Украины в Совете Европы считает, что страна теряет признаки государства

Посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в воскресенье, 18 августа, заявил, что страна теряет признаки государства. По словам дипломата, речь в данном случае идет о территории и населении.

//Спорт

Артем Дзюба раскритиковал работу арбитров матча "Зенит" - "Ахмат"

Артем Дзюба раскритиковал работу арбитров матча "Зенит" - "Ахмат"

Нападающий Артем Дзюба раскритиковал работу арбитров матча "Зенит"- "Ахмат". Накануне питерский "Зенит" в шестом туре Российской премьер-лиги не смог забить ни одного мяча в ворота грозненского "Ахмата".

//Шоу-бизнес

Поклонники Даны Борисовой испугались, увидев ее лицо в синяках

Поклонники Даны Борисовой испугались, увидев ее лицо в синяках

Состояние кожи телеведущей Даны Борисовой ужаснуло ее поклонников. Накануне знаменитость опубликовала на своей страничке в соцсети фотографию, на которой можно увидеть синяки и пятна на ее лице.

//Происшествия

В Перми задержан водитель автобуса, врезавшегося в бетонную стену

В Перми задержан водитель автобуса, врезавшегося в бетонную стену

В Перми задержан водитель автобуса, который врезался в стену магазина. В результате аварии, которая произошла накануне, погибла одна женщина, а травмы различной степени тяжести получили 32 человека.

//В мире

Бывший депутат Рады раскрыл документы, фиксирующие преступления ВСУ в Донбассе

Бывший депутат Рады раскрыл документы, фиксирующие преступления ВСУ в Донбассе

Бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко раскрыл информацию о правонарушениях военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.

//Новости партнеров

//В мире

Политик Олег Буров: Сегодня в Риге я видел счастливых людей

Политик Олег Буров: Сегодня в Риге я видел счастливых людей

Рига празднует день Рождения. В эти выходные проходят крупнейшие мероприятия в столице Латвии. Рига загадочна и прекрасна! В воздухе витает дух радости и потрясающего настроения.

//В мире

Трамп случайно оскорбил своего сторонника на митинге

Трамп случайно оскорбил своего сторонника на митинге

Американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления в городе Манчестер оскорбил одного из своих сторонников. Во время речи политика на стадионе появилась группа протестующих, которых выводили охранники.

//Шоу-бизнес

В сети обсуждают фигуру младшей дочери Екатерины и Александра Стриженовых

В сети обсуждают фигуру младшей дочери Екатерины и Александра Стриженовых

Пользователи сети обсуждают, как младшая дочь актрисы и телеведущей Екатерины Стриженовой и режиссера Александра Стриженова похожа на свою красавицу маму. Последние дни каникул Саша Стриженова проводит в Мексике.

//В мире

Источник: герцогине Меган запретили носить джинсы из-за Елизаветы II

Источник: герцогине Меган запретили носить джинсы из-за Елизаветы II

Источник, близкий к британской королевской семье, сообщил журналистам, что герцогине Сассекской Меган запретили носить джинсы. Это якобы произошло из-за предпочтений королевы Елизаветы II.

//Шоу-бизнес

Поклонники заметили, что Юлия Волкова стала очень похожа на Ирину Понаровскую

Поклонники заметили, что Юлия Волкова стала очень похожа на Ирину Понаровскую

Поклонники экс-солистки группы "t.A.t.U" Юлии Волковой обеспокоены изменениями во внешности женщины. Некоторые пользователи сети заметили, что артистка стала очень похожа на Ирину Понаровскую.

//В мире

Американец чудом выжил после удара молнией

Американец чудом выжил после удара молнией

Американец чудом выжил после удара молнии во время грозы в городе Конуэй, расположенном в штате Южная Каролина. Соответствующую информацию в минувшую субботу, 17 августа, предоставили журналисты.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Российская власть замахнулась уже на право на жизнь
2

Водители на Киевском шоссе остановили машину с привязанным алабаем
3

Поклонники заметили, что Юлия Волкова стала очень похожа на Ирину Понаровскую
4

Роман Бабаян раскрыл причину перехода с ТВЦ на НТВ
5

Аварийно севший Airbus начали разбирать по частям местные жители

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры