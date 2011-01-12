Ведомственный азарт

Руководители влиятельных госструктур нашли необычный источник дополнительного заработка. Они принялись устраивать ведомственные лотереи. В игорный бизнес уже включились МЧС, РЖД и Минфин. Скоро к азартной компании присоединится Министерство обороны. Кто следующий?

Государство разыграло себя

Ситуация с лотереями давно перешла грань разумного. Правительство и без того запуталось – что с ними делать? Но ведомственные лотереи – особый нонсенс. В мировой практике такого не было. Начнем с того, что во всем мире правительства цепко держат лотереи в своих руках. Потому что они, по сути, – особый вид налога на самую азартную часть населения.

Розыгрыши приносят госбюджетам не просто большие, а невероятные деньги. Например, самая крупная лотерея в истории – «Евромиллионы» – совместно проводится правительствами девяти европейских стран. Седьмой год подряд призы некоторых счастливчиков достигают 150 млн. евро. А общий доход стран – организаторов лотереи давно перевалил за 100 млрд. евро.

Другой пример – знаменитая Национальная лотерея Великобритании. Она приносит британской казне больше денег, чем любой иной источник дохода. Италия и Франция за счет национальных лотерей пополняют бюджеты на 7–8 млрд. евро в год. Китай – особая тема. Когда КНР готовилась провести Олимпиаду-2008, Коммунистическая партия дала добро на проведение специального розыгрыша. Олимпийская лотерея принесла намного больше, чем ожидалось. Собранных 10 млрд. долларов хватило, чтобы оплатить четверть расходов на грандиозное мероприятие.

У нас все перевернуто с ног на голову. В начале 1990-х гг. золотую лотерейную жилу ни с того ни с сего отдали на откуп частным компаниям. Лицензии выдавали любому желающему. А наказание за проведение нелегальной лотереи до сих пор ограничивается штрафом в 4 тыс. рублей. При том, что, по некоторым оценкам, даже простейшая лотерея-стиралка приносит организаторам более 10 млн. руб. в месяц.

Благодаря необычайной лотерейной вольнице на этой поляне прочно обосновалась «большая тройка». Это компании «Интерлот», «Бинго» и «Русское лото». Они и делили большую часть сочнейшего пирога. Лучше бы их владельцам взамен подарили печатный станок для денег! Потому что благодаря столь щедрому жесту госбюджет ежегодно терял, по разным оценкам, от 50 до 100 млрд. рублей.

К счастью, три года назад правительство вроде бы опомнилось. В Минфине, Госдуме, администрации президента пошли громкие разговоры. Мол, давно пора национализировать лотерейный бизнес. Учитывая, что в тот момент из городов активно вычищали игорные залы, судьба частных лотерей казалась предрешенной. Ясно было, что, как только покончат с рулетками и однорукими бандитами – примутся за розыгрыши.

Только не судьба. Достаточно заглянуть в новейшую редакцию Единого государственного реестра лотерей, который ведет Министерство финансов. В нем – 117 различных розыгрышей. Среди организаторов можно обнаружить кого угодно. Например, собственные розыгрыши проводят Министерство здравоохранения Свердловской области и Комитет экономики администрации Далматовского района. В списке есть даже Рыбинская торгово-промышленная палата. Но на общем фоне их доля ничтожна.

Лотерейная гонка

Чем дольше изучаешь реестр – тем больше возникает вопросов. Скажем, кто надоумил Международный союз пионерских организаций устроить розыгрыш под названием «Пятачок»? Нормально ли, что общественный фонд «Святая Русь» включился в азартные игры с лотереей «Благодеяние»? Также неплохо узнать, на что именно тратят доходы от розыгрышей фонд «Мировой футбол детям» из Ростовской области, а также Благотворительный фонд «Депутатский» из Биробиджана?

Выходит, шум о национализации лотерейного бизнеса обернулся пшиком? Не совсем. Поначалу все делали логично. Три года назад с подачи Минфина организовали «Гослото». Эта лотерея должна выполнить ту же задачу, что когда-то «Спортлото» (сборы от которого покрывали 80% расходов на советский спорт). Поэтому «Гослото» отдали на откуп Минспорттуризму.

Предполагалось, что государственная лотерея постепенно вытеснит конкурентов-частников. Дела действительно пошли неплохо: «Гослото» открыло 60 тыс. пунктов по всей стране и получило 500 тыс. постоянных покупателей билетов. Вскоре государственные розыгрыши захватили треть лотерейного рынка. После чего Минэкономразвития признало, что «государственные лотереи приносят в бюджет гораздо больше отчислений, чем частные». Хотя нельзя сказать, что сумма – огромная. По официальным данным, в 2006–2010 гг. «Гослото» перечислило в бюджет 2,026 млрд. рублей. Могло быть и больше.

Государству стоило поработать над увеличением сборов, но вскоре стало не до этого. В высокопоставленных умах начались разброд и шатания. Нормальная мировая практика – существует одна общенациональная лотерея. Она и собирает все сливки. Максимум к ней добавляются лотереи, устраиваемые местными властями: отдельными штатами, землями, провинциями и т.д.

Но у нас, наглядевшись на успех, различные ведомства наперегонки ринулись к правительству с предложениями выдать им карт-бланш на собственные лотереи. Желающих было много, победителей поначалу только три. Россвязь выбила лицензию на тиражную лотерею «6 из 49». Минобороны получило добро на проведение 16 различных лотерей под маркой «Победа». Не обидел Минфин и себя. Ведомство А. Кудрина выдало само себе лицензию на 12 лотерей в поддержку Олимпиады «Сочи-2014».

Вскоре к лотерейному движению примкнула государственная компания РЖД. Сколько билетов можно продать пассажирам! Поэтому железнодорожники тихой сапой учредили некое «РЖД лото» и принялись готовить собственную лотерею-стиралку «Вокзалы России». В довершение всего, вероятно, своя лотерея есть у Министерства по чрезвычайным ситуациям. По мнению осведомленных источников, именно спасатели еще в 2000 г. учредили известную лотерею «ТВ Бинго шоу».

Что в итоге? Три года назад ситуацию с лотереями хотели уладить как можно лучше. Вышло иначе. Вместо одной общенациональной лотереи устроили зоопарк – из 32 различных псевдогосударственных розыгрышей. Лотереи превратились в пряники, которыми награждают руководителей различных ведомств.

Правительству осталось разве что раздать по собственной лотерее всем остальным министерствам. Также подарить с барского плеча лицензии на розыгрыши «Газпрому», Роснефти, Рособоронэкспорту и т.д. После чего в лотерейном деле воцарится окончательный абсурд.