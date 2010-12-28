Игра в Fanta продолжается

В 2010 г. исполняется 70 лет с того момента, как на прилавках впервые появилась газировка под названием Fanta. С современным напитком Fanta объединяет только название.

Сегодня Fanta однозначно ассоциируется с фруктовым напитком (как правило, апельсиновым). Но изначально она не имела никакого отношения к цитрусовым. Ее изобрели в 1940 г. в Германии. Тогда, во время Второй мировой войны, в страну невозможно было доставлять ингредиенты для производства традиционной Coca-Cola. Поэтому Fanta стали делать из обычного яблочного жмыха и молочной сыворотки.

После войны проблемы с ингредиентами для Coca-Cola ушли в прошлое, и встал вопрос о том, как разделить рынок между Cola и Fanta, чтобы они не мешали друг другу. Решение родилось неожиданно. У одного из поставщиков на итальянской плантации, собственником которой он являлся, случился огромный урожай апельсинов. Он буквально не знал, куда их девать. Технологи предложили добавить апельсиновый сок в газированный напиток. Так Fanta обрела свое современное «цитрусовое» лицо.

И это лицо показалось привлекательным людям из разных государств. Сегодня Fanta можно купить в 160 странах мира (за исключением Мьянмы, Лаоса, Кубы, Северной Кореи и некоторых других). В Азербайджане, Ираке, Сенегале, Индонезии она даже популярнее, чем ее «прародительница» Coca-Cola. Немало способствует этому то обстоятельство, что вкус Fanta максимально приближен к запросам местных потребителей.

Кстати Давно в прошлом осталось то время, когда раздавались отдельные голоса о вреде газированного лимонада. Многочисленные исследования подтвердили, что Fanta не опаснее для желудка, чем свежевыжатый апельсиновый сок. «И газы, растворенные в газированных напитках, не могут выступать непосредственной причиной развития поражения слизистой желудочно-кишечного тракта», – добавляет Михаил Богомолов, диабетолог и президент Российской диабетической ассоциации, в комментарии для портала «Академия Безалкогольных Напитков». А исследования Эдинбургского Университета имени королевы Маргарет (Queen Margaret University) показывают, что сладкие газированные напитки, потребляемые в умеренных количествах, не способствуют набору веса и не влияют на потребление макроэлементов организмом человека.

Компания-производитель регулярно проводит опросы в фокус-группах, участники которых тестируют разные вкусовые «вариации» на тему известного напитка. Наиболее понравившийся «микс» становится основным рецептом, по которому производят Fanta в данной стране. Именно поэтому россиянам, которые приезжают в Штаты, местная Fanta кажется более сладкой. А в Скандинавии она чуть более кислая, с ярко выраженным апельсиновым вкусом.

Вместе с тем потребители по всему миру не воспринимают Fanta как газированный апельсиновый сок. «Fanta – это больше, чем сок, – комментирует Маттиас Блумэ, бренд-менеджер «Fanta». – Это хорошее настроение, вкус, задор, повод приятно провести время с друзьями. Это возвращение к играм, к безоблачному детству. Это идея, воплощенная в напитке».

Воплощение, кстати, может быть самым разнообразным: в мире производится почти 100 вкусов Fanta. Во Франции, Испании, Бельгии и Греции выпускают Fanta без «пузырьков». В США из нее делают десерты: лед и снег. В 2000 г. газированный напиток впервые вышел в синем цвете – и началось… «Снежок из белой вишни», «Торпедированный шок», «Голубая жвачка» – названия, пожалуй, не слишком подходящие для лимонада. Тем не менее на местных рынках газировка с такими экзотическими названиями пользуются успехом.

Впрочем, все меньше людей удивишь экзотикой, поэтому новые «искания» Fanta направлены на создание еще более натуральных напитков. Так, в 2010 г. в России была представлена новая формула Fanta на натуральных ароматизаторах, с натуральным красителем бета-каротин (содержится в моркови) и добавлением апельсинового сока.

Кстати, в России Fanta празднует еще один юбилей. Ровно 30 лет назад во время Олимпиады 1980 года в Москве советские граждане впервые попробoвали этот апельсиновый напиток, который стал в то время символом свободы и дружбы народов.