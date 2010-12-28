Навстречу Новому году с новыми долгами

В конце года обычно принято подводить итоги. Во времена развитого социализма мы читали о достижениях советской экономики. О том, сколько произвели чугуна или стали, сколько произвели машин, станков или, на худой конец, на сколько возросло поголовье скота. Сейчас, когда все большую и большую роль в экономике играет финансовый сектор, мы подсчитываем стоимость капитализации фондового рынка. А всякого рода аналитики начинают строить свои прогнозы уже на следующий год, обещая нам, что и в 2011 году стоимость активов возрастет еще сильнее.

Уходящий год с точки зрения ситуации на финансовом рынке меня очень удивил. Речь не идет о том, что стоимость активов (в виде сырья, акций) стремительно росла. Дело в другом. Инвесторы словно забыли о том, что случилось каких-то пару лет назад на рынке и сегодня продолжают жить и работать точно так же, как и раньше. (Парадоксально, но это касается не только спекулянтов, но и владельцев большого бизнеса, который, похоже, раз и навсегда поверил в неиссякаемую силу китайского чуда.)

Снова эти радужные прогнозы о «светлом будущем», снова какие-то нелепые аналитические материалы о фундаментальной недооценке того или иного актива. Такое впечатление, что эти люди словно отдыхали на Марсе и не понимают, что реально происходит в финансовом мире на планете Земля. В былые времена инвестор, собираясь купить акции интересующей его компании, рассматривал перспективы компании, перспективы сектора, в котором она работает, и перспективы экономики в целом. Он думал о стоимости и доступности кредитования, анализировал надежность бизнеса, принимая за эталон надежность государства, прогнозировал выгоды от экспорта и возможности получения компанией доходов за рубежом. В общем, этот инвестор считал и думал, как бы ему вступить в тот бизнес, который окажется лучше других, принимая во внимание тенденции развития мировой экономики.

Современный инвестор позабыл кумира. Оставшиеся «патриархи», правда, все еще пишут отраслевые обзоры и пытаются по старинке прикидывать размер дивидендов, но, увы, время этих «счетоводов» и «прогнозистов» ушло. Фондовый рынок перестал быть площадкой купли и продажи долей в бизнесе, он стал лишь малой частью Глобального финансового рынка. На нем торгуются активы из числа многих других, а зачастую даже не активы, а лишь мнение о будущем этих активов, а подчас даже мнение о «будущем мнении» стоимости этих активов.

Конечно, это все лирика. Однако перспективы и финансового рынка, и глобальной экономики, на мой взгляд, весьма мрачные. Я не утверждаю, что этот «мрак» наступит в следующем году, скорее всего, небольшая передышка у нас еще есть. Меня просто пугает необратимость текущего процесса. Когда я говорю о росте капитализации компаний, это означает, что чем выше стоимость акций, тем больше кредитов может привлечь владелец компании. Именно это и происходило в былые годы (до кризиса), когда привлекались огромные кредитные линии на скупку конкурентов. Заметьте, что только процентов 20 (не более) кредитов привлекались на расширение собственного производства, все остальные деньги шли на слияния и поглощения.

Сейчас, когда деньги стали еще дешевле, а капитализация растет, эти процессы приобрели еще более масштабный характер, чем раньше. А теперь представим, что произойдет, если стоимость фондовых активов снова упадет, пусть даже не так масштабно, как в 2008 году. В этом случае, когда взяты огромные кредиты под залог акций, банки попросят увеличить залог. Предположим, увеличили. Но если цены на акции снова упадут? Тогда наступит так называемый маржинколл, когда кредитор потребует от заемщика внести недостающие деньги или еще раз увеличить залог.

Не правда ли, что мы это уже проходили каких-то пару лет назад. Нюанс в том, что в прошлый раз у нашего государства были необходимые ресурсы на спасение отечественных корпораций (вернее, их владельцев), но далеко не факт, что денег хватит на этот раз. Для справки можно сказать, что в 2010 году объем сделок в сфере слияний и поглощений (это когда одна компания ради укрупнения предлагает много денег другой компании и покупает готовый бизнес, используя при этом заемные деньги, взятые у банкиров) стал рекордным в современной истории.

С Новым годом!