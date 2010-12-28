Новая тунгусская аномалия

Раньше район реки Тунгуски был знаменит благодаря метеориту, упавшему в 1908 году и вызвавшему взрыв мощностью 50 мегатонн. Теперь там появилось новое природное чудо – началась разработка уникального месторождения подземных вод.

С декабря 2010 г. Хабаровск питается водой не из Амура, а из тунгусского месторождения. Это – крупнейший подземный источник артезианской влаги на планете. Чтобы добраться до водных сокровищ подземных горизонтов, местному бюджету пришлось выложить круглую сумму – 8 млрд. рублей. Но выбора не было, поскольку на кону стояла водная безопасность края. Она стала главной головной болью местной администрации после того, как в декабре 2005 г. в Китае произошла крупная техногенная катастрофа. Напомним, тогда по Амуру поползло нитробензольное пятно, которое дошло до водосборов Хабаровска с населением 580 тыс. человек.