//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Чего ждать от экономики в следующем году?

№ 51(241) от 29.12.2010 [«Аргументы Недели », Подготовил Павел ХИЦКИЙ ]

Чего ждать от экономики в следующем году?

Евгений ЯСИН, научный руководитель Высшей школы экономики:

– Страна оказалась в состоянии стагфляции. Это низкий экономический рост при высокой инфляции. В следующем году основные экономические показатели останутся такими же, как в нынешнем. ВВП вырастет на 3,5–4%, инфляция при этом будет больше 8%.

Подтолкнуть экономику к росту может только естественная деловая активность. Она появляется, когда в государстве складываются благоприятные условия для развития бизнеса. В России таких условий пока нет. И, судя по действиям правительства, в ближайшие годы они не появятся.

Сергей ГУРИЕВ, ректор Российской экономической школы:

– В следующем году экономика вырастет на 4%. Инфляция немного снизится по сравнению с 2010 г., но все равно составит 7–8%. В начале года цены начнут быстро расти из-за увеличения тарифов госмонополий, потом положение стабилизируется.

Цена нефти останется высокой. Возможно, сопоставимой с нынешними 90 долларов за баррель. Дело в том, что в США снизили налоги, и их промышленности потребуется больше углеводородов, чем сейчас. Хотя российской газовой отрасли это выгоды не принесет. По всему миру открывают месторождения сланцевого газа, и сверхдоходы «Газпрому» не светят.

Сергей МОИСЕЕВ, директор Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии:

– В банковской системе обойдется без потрясений. В 2010 году лицензий лишились 50 кредитных организаций, в следующем таких будет около 40. Половина исчезнет в результате слияний и поглощений. Вторая – из-за финансовой неустойчивости. В любом случае вкладчикам бояться нечего. Отзыв лицензии грозит только небольшим банкам, экономически незначимым.

Евгений ГОНТМАХЕР, замдиректора Института мировой экономики и международных отношений РАН:

– Я бы назвал 2011 год годом стабильности и стагнации. Пенсии будут расти на уровне инфляции. Доходы бюджетников – тоже. Хотя за счет сокращений, которые начинаются в образовании и здравоохранении, зарплатный фонд в пересчете на человека увеличится. Тем, кто работает в коммерческом секторе, тоже не стоит ждать зарплатной революции. По официальным прогнозам, в следующем году ВВП вырастет только на 33,5%. Это слишком мало, чтобы зарплаты вновь начали расти докризисными темпами.

Никита МАСЛЕННИКОВ, советник Института современного развития:

– В 2010 году промышленное производство выросло на 8%. В следующем оно прибавит только 4%. Помимо прочего по заводам ударит повышение налогов и сборов. Со следующего года с зарплат начнут отчислять не 26%, а 34% страховых взносов. К тому же повысятся таможенные пошлины и акцизы. Подсчитано, что из-за этих нововведений бизнес за год переплатит в бюджет 1,5 триллиона рублей. Главным образом это бремя ляжет на наукоемкие производства.

Наталья ЗУБАРЕВИЧ, профессор МГУ, директор региональной программы независимого Института социальной политики:

– Как в 2011 году будут развиваться регионы – понятно. Локомотивами экономического роста окажутся несколько территорий. Во-первых, те, в которые пошли иностранные инвестиции. Например, Калужская и Ленинградская области. Во-вторых, классические регионы топливно-энергетического комплекса. В 2009–2010 годах там не было сильного спада производства, хотя доходы населения заметно сократились. Наконец, продолжат расти южные субъекты Федерации с развитой пищевой промышленностью – к примеру Краснодарский край.

Сергей ЦЕЛИКОВ, директор аналитического агентства «Автостат»:

– Не знаю, как машиностроение в целом, но авторынок продолжит расти. По нашим прогнозам, в 2011 году продадут 2,32,4 миллиона легковых машин – на 30% больше, чем в нынешнем. Этому поможет программа утилизации старых автомобилей. Всего в 2010–2011 годах выдадут 500 тысяч сертификатов, 220–240 тысяч будут отоварены в следующем году.

Что касается АвтоВАЗа, в 2011 году завод изготовит до 550 тысяч машин. Больше не получится, потому что один из конвейеров в Тольятти перенастраивают под будущие модели. Увеличения производства можно ждать, только когда «Лады» начнут собирать на заводе «Ижавто».

Андрей СИЗОВ, исполнительный директор Аналитического центра «Совэкон»:

– До весны цены на продукты питания снижаться не будут. Сахар, крупы, гречка и рис продолжат дорожать. Хлеб до лета прибавит в цене 10–20%. Главный вопрос – насколько подорожают мясо и птица. Это гораздо более серьезная проблема, чем дефицит гречки. Судите сами: в потребительской корзине на мясо приходится треть всех расходов, тогда как на крупы и макароны, вместе взятые, – 2–4%.

Я иногда слышу от производителей: «Сейчас у нас идет основной забой скота, а после нового года мы по полной отыграемся за подорожавшие корма». Возможно, некоторые фирмы даже попытаются поднять цены в 1,52 раза. Но у них ничего не получится. В последнее время доходы у населения не растут, поэтому мой прогноз: здравый смысл восторжествует. За следующий год мясо прибавит в цене только 8–10%.

Также могу порадовать хорошими видами на урожай. В 2011 году засухи не ожидается. Маловероятно, чтобы она ударила по одним и тем же регионам третий год подряд.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Либеральным СМИ не давали установку говорить о героизме наших летчиков»

«Либеральным СМИ не давали установку говорить о героизме наших летчиков»

Многие СМИ сравнивают приземление А321 в Подмосковье с аварийной посадкой A320 в 2009 году, которую назвали «Чудом на Гудзоне». О том, почему либеральные СМИ не говорят о превосходстве нашей лётной школы, размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.

//Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта с диспетчерами

Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта с диспетчерами

В Сети появилась расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта "Жуковский - Симферополь" с диспетчерами. Пассажирский авиалайнер совершил жёсткую посадку с выключенными двигателями и без шасси в открытом кукурузном поле.

//Общество

В Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за ливней и смерча

В Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за ливней и смерча

В пятницу, 16 августа, в Сочи было объявлено штурмовое предупреждение из-за ливней, града и угрозы формирования смерчей над морем, а также поднятия уровня воды в реках. В администрации города приготовились к эвакуации жителей.

//новости партнеров

//В мире

Во Франции призвали наладить отношения с РФ раньше США

Во Франции призвали наладить отношения с РФ раньше США

Экс-министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин заявил, что необходимо наладить отношения с Россией раньше Соединённых Штатов. По его словам, это нужно сделать до переизбрания Дональда Трампа.

//Общество

Российская власть замахнулась уже на право на жизнь

Российская власть замахнулась уже на право на жизнь

Еще одна попытка купить лекарство для ребенка-инвалида закончилась уголовным делом. Женщину зовут Лена, она заказала противосудорожный препарат «Фризиум» для своего сына с эпилепсией. Заказала по интернету, так как в России Фризиум не зарегистрирован. А на почте ее приняли следователи.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

В Крыму случайно была запущена управляемая ракета

В Крыму случайно была запущена управляемая ракета

Стало известно, что Минобороны пытается взыскать более 45 миллионов рублей с двух военнослужащих морской авиации Черноморского флота за случайный запуск авиационной управляемой ракеты на аэродроме в Саках в Крыму.

//В мире

Миллиардер из США заявил, что Порошенко вывел с Украины примерно $8 млрд

Миллиардер из США заявил, что Порошенко вывел с Украины примерно $8 млрд

Выходец из Украины, гражданин США Сэм Кислин сделал заявление о том, что Петр Порошенко за время пребывания на посту президента Украины вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов.

//Шоу-бизнес

Максим Виторган потерял крупную сумму денег на Кипре

Максим Виторган потерял крупную сумму денег на Кипре

Известный российский актёр Максим Виторган поделился с поклонниками печальной историей, которая случилась с ним во время отдыха на Кипре. Сейчас знаменитость проводит отпуск с детьми.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Юлии Пересильд надоело молчать об отношениях с Алексеем Учителем

Юлии Пересильд надоело молчать об отношениях с Алексеем Учителем

Актриса Юлия Пересильд - мама двух дочек. Старшей дочке Анне - 10 лет, младшей Марии - семь. Отец девочек - 67-летний режиссер Алексей Учитель. Официально 34-летняя Юлия Пересильд замуж не выходила.

//Шоу-бизнес

Почему Бузова закрыла свой Instagram-аккаунт? Вовсе не из-за крамольной шутки про блокаду

Почему Бузова закрыла свой Instagram-аккаунт? Вовсе не из-за крамольной шутки про блокаду

Ольга Бузова закрыла доступ в свой аккаунт в Instagram. Многие решили, что она испугалась огромного количества негативных комментариев после крамольной шутки про блокаду. Но скорее всего это вовсе не так.

//Новости СМИ2

//В мире

Премьер-министр Латвии остался без советника

Премьер-министр Латвии остался без советника

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш остался без советника по вопросам здравоохранения. Так сообщает пресс-служба бюро премьера. До нынешнего времени эту должность занимал Ренар Путниньш. Почему же советник оставил столь престижный пост?

//Шоу-бизнес

Андрей Разин сделал ещё одно заявление по поводу репертуара группы "Ласковый май"

Андрей Разин сделал ещё одно заявление по поводу репертуара группы "Ласковый май"

Один очень крупный олигарх предложил правообладателям прав на песни группы «Ласковый май» ООО «Честная музыка» 1.500.000 $, чтобы выкупить их и подарить Юре Шатунову. Я, конечно, признателен этому человеку за то, что он сделал такое предложение. Надеюсь, это бескорыстно.

//Шоу-бизнес

Николай Басков поделился в сети видео с Таисией Повалий и Владимиром Зеленским

Николай Басков поделился в сети видео с Таисией Повалий и Владимиром Зеленским

Николай Басков опубликовал в Инстаграм видеозапись, на которой он запечатлен на сцене с певицей Таисией Повалий и шоуменом Владимиром Зеленским. Шестой президент Украины Владимир Зеленский был шоуменом.

//Культура

О кончине младшего брата актера Питера Фонда сообщила Джейн Фонда

О кончине младшего брата актера Питера Фонда сообщила Джейн Фонда

В США в Лос-Анджелесе в своем доме умер известный голливудский актер Питер Фонда. О кончине младшего брата сообщила знаменитая актриса Джейн Фонда. Питер Фонда скончался на 80 году жизни.

//Общество

Репродуктивное насилие. По 4 тысячи рублей врачи в Кирове будут получать за каждую женщину, которую смогли отговорить от аборта

Репродуктивное насилие. По 4 тысячи рублей врачи в Кирове будут получать за каждую женщину, которую смогли отговорить от аборта

По 4 тысячи рублей будут выплачивать врачам Кировской области, если им удастся отговорить женщину от аборта. Подобную инициативу в Сети уже назвали репродуктивным насилием

//Общество

Минобороны подаст иск на 45 миллионов к военным, которые случайно запустили ракету в Крыму

Минобороны подаст иск на 45 миллионов к военным, которые случайно запустили ракету в Крыму

Минобороны подает иск к двоим военнослужащим морской авиации Черноморского флота, которые случайно запустили ракету в Крыму. Военное ведомство намерено взыскать с них более 45 миллионов рублей.

//Новости партнеров

//Общество

Роспотребнадзор уточнил права пассажиров при задержке авиарейсов

Роспотребнадзор уточнил права пассажиров при задержке авиарейсов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор) уточнила права пассажиров, авиарейс которых задержан.

//Общество

В полиции опровергли мародерство на месте аварийной посадки А321 в Подмосковье

В полиции опровергли мародерство на месте аварийной посадки А321 в Подмосковье

Представители МВД опровергли мародерство на месте аварийной посадки самолета А321. Проникновение посторонних лиц на территорию оцепления, организованного сотрудниками МУ МВД России Раменское, исключено.

//Шоу-бизнес

В Сети удивлены, Витогран то ли пожаловался на кражу денег, то ли похвалился красивой жизнью с лобстерами и крабами на ужин

В Сети удивлены, Витогран то ли пожаловался на кражу денег, то ли похвалился красивой жизнью с лобстерами и крабами на ужин

Максим Витогран рассказал, что потерял кошелек во время отдыха на Кипре. Но сделал он это так, что часть подписчиков совершенно не посочувствовала пропаже денег, актер откровенно бахвалится красивой жизнью

//Общество

Минздрав опроверг данные об облучении врачей, которые лечили ракетчиков после взрыва в Северодвинске

Минздрав опроверг данные об облучении врачей, которые лечили ракетчиков после взрыва в Северодвинске

Минздрав опровергает информацию об облучении врачей Архангельской областной больницы после взрыва в Северодвинске. Никакого радиоактивного поражения медиков не зафиксировано, сообщили в ведомстве

//Шоу-бизнес

Избранник Лопырёвой рассказал, что ему в ней нравится

Избранник Лопырёвой рассказал, что ему в ней нравится

Модель и телеведущая Виктория Лопырёва спросила у возлюбленного Игоря Булатова вопрос, что ему в ней нравится. Знаменитость не очень вдохновилась ответом бойфренда, поэтому решила посвятить целый пост и обсудить эту тему с поклонниками.

//Общество

Одиночные пикеты в Москве. Люди с плакатами стоят на расстоянии 50 метров друг от друга

Одиночные пикеты в Москве. Люди с плакатами стоят на расстоянии 50 метров друг от друга

В Москве проходят одиночные пикеты в поддержку несистемных кандидатов. К памятникам Крупской, Шухову и Высоцкому подходят люди с плакатами в руках, они стоят на расстоянии 50 метров друг от друга

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры