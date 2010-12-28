Чего ждать от экономики в следующем году?

Евгений ЯСИН, научный руководитель Высшей школы экономики:

– Страна оказалась в состоянии стагфляции. Это низкий экономический рост при высокой инфляции. В следующем году основные экономические показатели останутся такими же, как в нынешнем. ВВП вырастет на 3,5–4%, инфляция при этом будет больше 8%.

Подтолкнуть экономику к росту может только естественная деловая активность. Она появляется, когда в государстве складываются благоприятные условия для развития бизнеса. В России таких условий пока нет. И, судя по действиям правительства, в ближайшие годы они не появятся.

Сергей ГУРИЕВ, ректор Российской экономической школы:

– В следующем году экономика вырастет на 4%. Инфляция немного снизится по сравнению с 2010 г., но все равно составит 7–8%. В начале года цены начнут быстро расти из-за увеличения тарифов госмонополий, потом положение стабилизируется.

Цена нефти останется высокой. Возможно, сопоставимой с нынешними 90 долларов за баррель. Дело в том, что в США снизили налоги, и их промышленности потребуется больше углеводородов, чем сейчас. Хотя российской газовой отрасли это выгоды не принесет. По всему миру открывают месторождения сланцевого газа, и сверхдоходы «Газпрому» не светят.

Сергей МОИСЕЕВ, директор Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии:

– В банковской системе обойдется без потрясений. В 2010 году лицензий лишились 50 кредитных организаций, в следующем таких будет около 40. Половина исчезнет в результате слияний и поглощений. Вторая – из-за финансовой неустойчивости. В любом случае вкладчикам бояться нечего. Отзыв лицензии грозит только небольшим банкам, экономически незначимым.

Евгений ГОНТМАХЕР, замдиректора Института мировой экономики и международных отношений РАН:

– Я бы назвал 2011 год годом стабильности и стагнации. Пенсии будут расти на уровне инфляции. Доходы бюджетников – тоже. Хотя за счет сокращений, которые начинаются в образовании и здравоохранении, зарплатный фонд в пересчете на человека увеличится. Тем, кто работает в коммерческом секторе, тоже не стоит ждать зарплатной революции. По официальным прогнозам, в следующем году ВВП вырастет только на 3–3,5%. Это слишком мало, чтобы зарплаты вновь начали расти докризисными темпами.

Никита МАСЛЕННИКОВ, советник Института современного развития:

– В 2010 году промышленное производство выросло на 8%. В следующем оно прибавит только 4%. Помимо прочего по заводам ударит повышение налогов и сборов. Со следующего года с зарплат начнут отчислять не 26%, а 34% страховых взносов. К тому же повысятся таможенные пошлины и акцизы. Подсчитано, что из-за этих нововведений бизнес за год переплатит в бюджет 1,5 триллиона рублей. Главным образом это бремя ляжет на наукоемкие производства.

Наталья ЗУБАРЕВИЧ, профессор МГУ, директор региональной программы независимого Института социальной политики:

– Как в 2011 году будут развиваться регионы – понятно. Локомотивами экономического роста окажутся несколько территорий. Во-первых, те, в которые пошли иностранные инвестиции. Например, Калужская и Ленинградская области. Во-вторых, классические регионы топливно-энергетического комплекса. В 2009–2010 годах там не было сильного спада производства, хотя доходы населения заметно сократились. Наконец, продолжат расти южные субъекты Федерации с развитой пищевой промышленностью – к примеру Краснодарский край.

Сергей ЦЕЛИКОВ, директор аналитического агентства «Автостат»:

– Не знаю, как машиностроение в целом, но авторынок продолжит расти. По нашим прогнозам, в 2011 году продадут 2,3–2,4 миллиона легковых машин – на 30% больше, чем в нынешнем. Этому поможет программа утилизации старых автомобилей. Всего в 2010–2011 годах выдадут 500 тысяч сертификатов, 220–240 тысяч будут отоварены в следующем году.

Что касается АвтоВАЗа, в 2011 году завод изготовит до 550 тысяч машин. Больше не получится, потому что один из конвейеров в Тольятти перенастраивают под будущие модели. Увеличения производства можно ждать, только когда «Лады» начнут собирать на заводе «Ижавто».

Андрей СИЗОВ, исполнительный директор Аналитического центра «Совэкон»:

– До весны цены на продукты питания снижаться не будут. Сахар, крупы, гречка и рис продолжат дорожать. Хлеб до лета прибавит в цене 10–20%. Главный вопрос – насколько подорожают мясо и птица. Это гораздо более серьезная проблема, чем дефицит гречки. Судите сами: в потребительской корзине на мясо приходится треть всех расходов, тогда как на крупы и макароны, вместе взятые, – 2–4%.

Я иногда слышу от производителей: «Сейчас у нас идет основной забой скота, а после нового года мы по полной отыграемся за подорожавшие корма». Возможно, некоторые фирмы даже попытаются поднять цены в 1,5–2 раза. Но у них ничего не получится. В последнее время доходы у населения не растут, поэтому мой прогноз: здравый смысл восторжествует. За следующий год мясо прибавит в цене только 8–10%.

Также могу порадовать хорошими видами на урожай. В 2011 году засухи не ожидается. Маловероятно, чтобы она ударила по одним и тем же регионам третий год подряд.