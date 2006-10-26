Услуги «прачечных» подорожали

Нельзя сказать, что правоохранительные и надзорные органы не борются с этой болезнью российской экономики. Только за прошлый и часть текущего года за предоставление этой услуги лишились лицензий 87 банков. А Федеральная служба по финансовому мониторингу направила в МВД информацию о 80 тысячах финансовых операций, которые «вызывают подозрение в отмывании преступных доходов», на сумму более 600 млн. рублей. По 800 из них были возбуждены уголовные дела.

Банки-«прачечные» плодятся быстрее, чем правоохранительные органы успевают их закрывать. «Пока есть фирмы, которым нужно обналичить деньги, у банков найдутся способы это делать, - говорит начальник 4-го отдела (банковского) УНП ГУВД Москвы Владимир Скворцов. - Судите сами, готовый банк стоит 1,5 млн. долларов, но уже через две недели потраченные деньги окупаются». Пока правоохранительные органы добились лишь изменения структуры рынка. Если раньше «обналичку» предлагал любой банк, и крупный, и мелкий, то теперь для этого используются небольшие банки или специально созданные.

Классическая «обналичка»

Недавно на «обналичке» попался «Индустриальный сберегательный банк» (ИСбанк). По версии следствия, его руководст-во через несколько подставных фирм с 2002 по 2004 год выдало наличными более 15 млрд. рублей. Деньги проводились через 150 фирм-однодневок. Большинство из них было зарегистрировано по утерянным паспортам или на умерших людей.

«Штамповку однодневок осуществляли две аффилированные с банком компании, - рассказывает замначальника 6-го отд. Главного следственного управления ГУВД Москвы Максим Дементьев. - А для получения нала клиенту или фирме нужно было всего лишь открыть счет в ИСбанке, заключить договор на оказание якобы консалтинговых или маркетинговых услуг. После чего он мог раз в месяц получать деньги в кассовом центре. За свои услуги банк брал 3-5% от суммы».

Следователи обнаружили арендованное банком полуподвальное помещение, где выдавались наличные. В сейфе хранилась «черная» бухгалтерия, рубли и различная валюта на 2 млн. долларов. Множество различных печатей, в том числе и налоговой инспекции.

Кстати, это стало первым делом, когда правоохранительным органам удалось выстроить полностью цепочку, поймать почти все руководство банка, и сейчас дело готовится для передачи в суд.

Сельско-хозяйственная «обналичка»

Одна из разновидностей схем по обначичиванию - выдача фиктивных кредитов населению и сельхозпредприятиям. Например, «ИнтеРУС-банк» за несколько месяцев умудрился выдать наличными более 36 млрд. рублей, 67 млн. долларов и 6 млн. евро якобы на покупку сельхозпродукции. При­мечательно, что эта сумма в 200 раз больше его активов, которые составляют всего 200 млн. рублей. Сейчас банк лишен лицензии.

В настоящее время Следст-венный комитет МВД расследует уголовное дело в отношении «Банка проектного кредитования» (БПК). Он «регулярно осуществлял операции по обналичиванию денег, оформ­ляя подложные финансовые документы без ведома граждан». Только с января по апрель 2005 года БПК таким образом вывел 8 млрд. рублей.

Поскольку в последнее время правоохранительные органы и ЦБ усилили контроль за банками, финансисты стали придумывать новые способы мошенничества. Последнее изобретение - когда деньги снимаются через банкоматы с помощью студентов и пенсионеров. Им открывают счета в банке и якобы предоставляют потребительский кредит. После чего целыми автобусами студентов подвозят к банкомату, где они передают деньги представителям обналичивающей компании, получив за работу порядка 200 долларов. Бороться с этой схемой практически невозможно: по закону банкам не запрещено открывать счета обратившимся к ним гражданам. Однако у этого способа есть недостатки: низкая пропускная способность и большие издержки.

В принципе отследить «нечистые» банки можно. Когда у банка с активами в несколько сот миллионов рублей оборот достигает миллиардов, то его явно следует взять на заметку. Однако дальше возникают два препятствия. Первое - видно-то видно, но юридически доказать схему очень сложно. Второе - сами чиновники спускают дело на тормозах. По некоторым данным, откат в этом случае составляет 1,5 млн. долларов. И «обнальный» банк продолжает спокойно работать до следующего месяца.

Факт

Гораздо сложнее схем по обналичиванию являются процессы легализации преступных доходов (отмывания). В 2000 году была выявлена одна из сложнейших мошеннических цепочек. В ней было задействовано 890 банков и 1547 фирм из 68 регионов России. В этой же схеме следователи обнаружили поддельные авизо Центробанка. По данным МВД, благодаря этой афере из главного банка страны было украдено 3,1 млрд. долларов.