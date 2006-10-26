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Период неустойчивости

№ 25(25) от 26.10.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Во вторник индекс РТС снизился на 0,6% до 1609 пунктов. Фактически рынок вернулся к тому же состоянию, в котором находился неделю назад. Цена на нефть, колеблющаяся вблизи 58 долларов за баррель, минимального за последние несколько месяцев уровня, не дает поднять голову российскому рынку.

Лидерами снижения во вторник стали акции Сбербанка (-3,1%), РАО «ЕЭС» (-1,31%), «Сургутнефтегаза» (-1,3%), «Газпром нефти» (-0,88%). Однако падали не все: «Норильский никель» вырос на 0,16%, ЛУКОЙЛ - на 0,46%.

К ЛУКОЙЛу инвесторы относятся хорошо в связи с тем, что нефтяной гигант опубликовал финансовые результаты, которые превысили ожидания аналитиков. А вот Сбербанк отпугнул инвесторов предстоящим дополнительным размещением акций на сумму 10 млрд. долларов. С одной стороны, оно может подогреть интерес западных инвесторов к российским банковским акциям, с другой - не слишком удачно выбрано время для размещения.

Как полагают некоторые аналитики, период неустойчивости на российском фондовом рынке может затянуться, так как на бирже преобладает спекулятивный капитал. Однако есть и другие мнения. «Объемы торговли небольшие, но по индикаторам происходит аккумуляция бумаг, - говорит аналитик ИК «Атон Лайн» Андрей Верников. - Кроме того, порой рынок странно себя ведет: на негативных новостях акции подрастают, а на позитивных - снижаются. Словно стратегический игрок осуществляет тихую покупку».

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