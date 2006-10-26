Посадили в Америке REBCO

А к концу года чиновники обещают запустить реальную биржу в Санкт-Петербурге, где будут продаваться не фьючерсы (в большей степени финансовые инструменты), а непосредственно баррели и тонны «черного золота». Для нее подыскали место - историческое здание Биржи на Васильевской стрелке, где располагается Военно-морской музей.

Зачем нам биржа? Цена на российскую нефть рассчитывается путем вычитания 5-6 долларов из цены западной марки Brent. А справедливой стоимости нет. «Если же настоящая биржевая торговля будет организована, то наша нефть может продаваться дороже на 1-1,5 доллара за баррель, - говорит экс­перт Института проблем естественных монополий Булат Нигматулин. - При том, что Россия экспортирует около 300 млн. тонн в год, дополнительный доход составит 3 млрд. долларов».

Основная проблема - нежелание самих нефтяников идти на биржу. Как заявляли представители ЛУКОЙЛа, размер лота в 1000 баррелей слишком мал для них, поэтому в нынешнем виде торговля им не интересна.

Закавыку может помочь решить государство. Контролируемые им «Роснефть» и «Газпром нефть» вполне способны наполнить биржу реальными углеводородами. Вдобавок к этому через Санкт-Петербург может пойти каспий­ская нефть. Рос­сийские власти ведут переговоры с главами Казахстана и Азербайджана об участии в торгах в Северной столице.